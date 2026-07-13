„Volvo Electric Tour“ macht im Sommer Station in Urlaubsregionen und Städten

Die „Volvo Electric Tour“ geht in die zweite Phase: Nachdem man in den vergangenen Wochen in 25hours-Kooperations-Hotels in fünf deutschen Großstädten zu Gast war, bringt die schwedische Premium-Automobilmarke ihre E-Autos nun in Urlaubsregionen und weitere urbane Destinationen.

Den ganzen Sommer über ist die Volvo Electric Tour unterwegs: Vom 19. Juli bis 29. September tourt die Marke durch Deutschland. Dieses Mal besucht man vielfrequentierte Orte wie die Nordsee-Urlaubsinseln Sylt und Norderney sowie zentrale Plätze in Frankfurt am Main, Ingolstadt und Düsseldorf.

Vor Ort wird ein „Volvo Studio“ auf Zeit aufgebaut. Dazu heißt es: „Inspiriert von der schwedischen Herkunft der Premium-Marke, weckt es mit ansprechenden Holzverkleidungen und großflächigen Fensterflächen selbst Urlaubsgefühle und lädt zum Verweilen auf der Terrasse ein. Chill-Zone und Kinderanimation runden den Gesamteindruck ab.“

Wer sich einen Eindruck machen will, kann vor Ort eine einstündige Probefahrt mit vollelektrischen Modellen von Volvo machen. Interessenten müssen sich im Volvo Studio melden und ihren Ausweis und Führerschein als Legitimation vorzeigen. Alternativ lässt sich das Wunschauto vorab online buchen, dann steht ein Fahrzeug garantiert bereit.