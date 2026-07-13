BYD soll Interesse an Renault-Beteiligung haben

Der chinesische Stromer-Riese BYD hat laut Berichten der französischen Finanzzeitung Les Échos innerhalb der letzten zwei Jahre zweimal versucht, sich an Renault zu beteiligen. Ziel dieser Vorstöße war es offenbar, Zugang zu den europäischen Produktionsstätten des französischen Autokonzerns zu erhalten.
Ein Insider teilte gegenüber Les Échos mit: „Es bestand der Wille, die Kontrolle zu übernehmen.“ Ein solcher Einstieg wurde von Renault jedoch abgelehnt. Der Konzern mit den Automarken Renault, Dacia und Alpine verfolgt den Grundsatz, keine derartigen Vereinbarungen in seinem Kerngebiet, dem europäischen Markt, abzuschließen.
Der erste Versuch von BYD fand laut dem Bericht vor etwa zwei Jahren statt. Damals wurde nach Treffen vorgeschlagen, als Aktionär bei Renault einzusteigen. Unter CEO Luca de Meo hat Renault bereits eine engere Verbindung zum chinesischen Fahrzeugkonzern Geely aufgebaut. Zudem arbeiten Renault, Geely und Aramco gemeinsam im Unternehmen für Verbrennungsmotoren Horse Powertrain.
Ein zweiter Vorstoß von BYD soll im Herbst 2025 mit dem erneuten Vorschlag einer Beteiligung erfolgt sein. Eine Partnerschaft hätte Renault Zugang zu der Technologie von BYD für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge sowie zu dessen Batterieproduktionskapazitäten ermöglicht. Im Gegenzug hätten die Chinesen Zugang zu den europäischen Werken von Renault erhalten.
Weder BYD noch Renault haben die Gespräche offiziell bestätigt. BYD verfolgt jedoch Wachstumsambitionen in Europa. Während ein Werk in Ungarn bereits errichtet wurde, sind Pläne für eine Fabrik in der Türkei derzeit nicht umgesetzt. Der Konzern sucht derzeit nach einem Standort in Südeuropa. Perspektivisch könnte es auch eine Batteriefabrik auf dem Kontinent geben.
„Wir würden es vorziehen, ein bestehendes Werk zu übernehmen“, erklärte BYD-Europachefin Stella Li jüngst bei einem Pressetermin in Berlin. Zudem äußerte sie Interesse an der Übernahme von Traditionsmarken. Li soll insbesondere Interesse an Maserati bekundet haben. Die italienische Sportwagenmarke ist schon länger Teil des europäischen 14-Marken-Konzerns Stellantis.
Kommentare
MK meint
Was die Übernahme von Marken angeht:
BYD will diese ja kaufen, um Vertrauern bei den Kunden zu erkaufen. Wenn ich da auf Stellantis schaue, ist Maserati sicher nur ein Randaspekt. Sinnvoller auf den ersten Blick wären doch Citroen oder Peugeot oder Fiat oder Opel: Grade Peugeot und Citroen sind beides französische Marken und man könnte wahrscheinlich eine problemlos verkaufen…nur hat man grade im Bereich BEV da zuletzt so viel vermurkst, dass BYD auch in Europa wahrscheinlich eher für Qualität steht als eine dieser Marken.
Ansonsten bleibt der Blick auf VW: Seat steht als Marke sowieso auf der Abschussliste. Da noch ein paar Euro für zu bekommen wäre also sicher im Sinne von VW. Und vielleicht würde VW sogar ein Werk mitübergeben…nur verschwindet Seat schon seit Jahren vom Markt, so dass man sich auch da fragen muss, wie viel die Marke noch wert ist.
David meint
Man dürfte auch mit Tesla gesprochen haben. Nur muss man halt sagen, weil man es sich in Grünheide nicht nur mit allen Anliegern und Gemeinden, sondern auch zuständigen Gerichten und Behörden verdorben hat, dürfte diese eine Übernahme schon länger vom Tisch sein. Das wird sich BYD nicht antun.
MK meint
@David:
Ich glaube, dass BYD so etwas egal wäre. Und Grünheide ist immerhin ein modernes Werk ohne Altlasten für Verbrenner-Montage oder komplexe JIS-Logistik.
Aber trotz der schlechten Auslastung der Tesla Werke weltweit bin ich mir ziemlich sicher, dass das Werk ganz banal nicht zum Verkauf stehen wird…und man kann halt nur kaufen, was der bisherige Besitzer auch abgeben will.
Futureman meint
Vor allem, weil BYD Kunde von Tesla ist und erhebliche Mengen an Akkus an Tesla verkauft. Dazu ein verlässlicher Partner, der immer mehr Zellen abnimmt, da die Verkäufe wieder nach oben gehen.
Aber ein E-Auto-Werk in Emden steht ja aktuell zum Verkauf und laut niedersächsischen Ministerpräsidenten soll da auch schon was im Gespräch sein. Vielleicht bekommt VW dann ja in Zukunft auch günstiger die Akkus und kann endlich günstigere Preise für seine Fahrzeuge machen.
Werner Mauss meint
Tja, mit Versagern wie VW und Mercedes wird Renault sicherlich nicht mehr zusammenarbeiten, bedeutet es doch Niedergang in allen Bereichen. Besser man lernt von Firmen die es drauf haben.
Ben meint
Da haste Recht, BYD ist ja im Gespräch mit VW, es geht nur noch um Dettails, ob man die 4 Werke die ab 2030 geschlossen werden übernimmt oder gleich den ganzen Konzern kauft.
Oh und schreibst du eigendlich aus Selbsthass für VW oder wirst du noch immer von VW für dein Hatespeach bezahlt oder ist es reine Hobbyhass gegen den Tesla durch deren erfolg und gleichzeitigen Niedergangs deines Sugardaddys VW ? ?
Die Wahrheit meint
Das ist völliger Quatsch.
China spricht nur angeschlagene Konzerne an. Da dürfte der VW Konzern oder Teile davon aktuell zum Schnäppchenpreis zu erwerben sein.
Man muß nur auf die Börsenkurse schauen, wer wackelt und wer stabil ist. China interessiert sich nur für Wackelkandidaten.
TESLA könnte den ganzen VW Konzern aufkaufen, hat aber an den Altlasten NULL Interesse.