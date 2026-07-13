Teleoperierte E-Shuttles starten am Flughafen Düsseldorf

Am Flughafen Düsseldorf hat ein Praxistest mit fernüberwachten und teleoperierten Shuttle-Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr begonnen. Rheinbahn, Rheinmetall mit der Tochtergesellschaft MIRA und der Flughafen erproben die elektrischen Fahrzeuge unter realen Betriebsbedingungen. Die Shuttles verkehren zwischen dem Flughafenbahnhof und dem Terminalbereich.

Der Testbetrieb soll Erkenntnisse über einen möglichen künftigen Einsatz teleoperierter Mobilitätsangebote liefern. Untersucht werden die Praxistauglichkeit im Verkehrsalltag, die Integration in bestehende Verkehrsstrukturen, die Betriebssicherheit, die Systemstabilität sowie die Akzeptanz bei Fahrgästen und Fahrpersonal. Teleoperation kann dabei laut den Projektverantwortlichen ein Zwischenschritt zu stärker automatisierten Mobilitätsangeboten sein.

Die Ergebnisse sollen helfen, mögliche Anwendungen im öffentlichen Personennahverkehr und bei internen Einsätzen wie Rangierfahrten auf Betriebshöfen zu bewerten. „Entscheidend ist dabei der Praxiseinsatz unter realen Bedingungen“, erklärt Rheinbahn-Vorständin Annette Grabbe. „Entscheidend ist dabei der Praxiseinsatz unter realen Bedingungen. Gleichzeitig wissen wir: Technologische Transformation gelingt nur, wenn wir die Menschen mitnehmen. Deshalb wollen wir neue Technologien gemeinsam mit unseren Fahrerinnen und Fahrern erproben, Erfahrungen sammeln und Berührungsängste durch eigenes Erleben abbauen.“

MIRA-Geschäftsführer Win Neidlinger verbindet Teleoperation mit dem Ziel, den öffentlichen Nahverkehr trotz zunehmenden Fahrpersonalmangels langfristig leistungsfähig zu halten und neue Angebote wirtschaftlich zu ermöglichen. Flughafen-Geschäftsführer Lars Redeligx verweist auf die Erfahrungen mit vollautomatischen Systemen im SkyTrain. Der Flughafen prüft zudem mögliche Anwendungen in logistischen und operativen Abläufen auf dem Vorfeld.

Die Fahrzeuge werden aus einem Leitstand im EUREF Campus ferngesteuert. Während des gesamten Testbetriebs befindet sich eine Begleitperson im Shuttle, die bei Bedarf eingreifen kann. „Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden hat während des Projekts höchste Priorität“, wird betont.

Interessierte können vom 13. Juli bis zum 28. August 2026 kostenlos mitfahren. Die Shuttles verkehren montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr etwa alle 30 bis 40 Minuten und bedienen fünf gekennzeichnete Haltepunkte. Der Test ist Teil des geförderten Forschungsprojekts PoQuaSIA, das eine leistungsfähige und sichere digitale Infrastruktur für sicherheitskritische Anwendungen wie die Teleoperation von Fahrzeugen entwickeln soll.