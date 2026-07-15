E-Autos überzeugen als Urlaubsfahrzeug, Ladeinfrastruktur bleibt wichtiges Thema

Elektroautos gewinnen auch für längere Reisen zunehmend an Attraktivität: Für den Sommerurlaub würden sich mehr Befragte für einen Stromer entscheiden als für Diesel, Benziner oder Hybridfahrzeuge. Gleichzeitig bleibt das Laden auf langen Strecken die größte Sorge deutscher Urlauber. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Gebrauchtwagenkauf-Onlineportals Carwow unter Nutzern in Deutschland.
26 Prozent der Umfrageteilnehmer nennen das Laden eines Elektroautos als größte Sorge vor einer längeren Urlaubsfahrt. Damit liegt das Thema vor Staus und langen Fahrzeiten (16 %), Fahrzeugproblemen oder Pannen (12 %) sowie Sprit- und Reisekosten (11 %). Gleichzeitig geben 26 Prozent an, vor der Urlaubsfahrt überhaupt keine Sorgen zu haben.
Trotz der Bedenken rund um das Laden würden 30 Prozent der Befragten mit einem Elektroauto in den Sommerurlaub fahren. Damit liegt das E-Auto vor Dieselmodellen (25 %) und Benzinern (19 %). Hybride (11 %) und Plug-in-Hybride (10 %) folgen dahinter. 5 Prozent würden gar nicht mit dem Auto verreisen.
„Frühere Carwow-Umfragen haben gezeigt, dass vor allem die Reichweite viele Menschen vom Elektroauto abgehalten hat“, sagt Irene Wallner von Carwow Deutschland. „Heute sehen wir einen Wandel: Moderne E-Autos bieten alltagstaugliche Reichweiten, stattdessen beschäftigt viele erstmals das Laden unterwegs. Das ist verständlich – insbesondere, wenn man noch nie öffentlich geladen hat. Deshalb lohnt es sich, den Ladevorgang vor einer längeren Reise einmal in Ruhe auszuprobieren und für den ersten Urlaub mit dem E-Auto etwas mehr Zeit einzuplanen. Die gute Nachricht: Mit jeder Fahrt wächst die Routine. Unsere Erfahrung zeigt, dass viele E-Auto-Fahrer nach kurzer Zeit nicht mehr zum Verbrenner zurückkehren möchten.“
Selbst deutlich höhere Anreisekosten würden viele Urlauber nicht von ihrer Reise abhalten. 35 Prozent würden trotzdem wie geplant verreisen. 22 Prozent würden ein günstigeres Urlaubsziel wählen, 11 Prozent auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen. 9 Prozent würden die Reise verkürzen.
Vor einer längeren Urlaubsfahrt prüfen 53 Prozent Reifendruck, Ölstand und Flüssigkeiten selbst. 15 Prozent lassen ihr Fahrzeug in einer Werkstatt kontrollieren. Gleichzeitig verzichtet mehr als jeder vierte Befragte auf einen umfassenden Fahrzeugcheck: 17 Prozent führen vor der Reise überhaupt keine besonderen Kontrollen durch, weitere 11 Prozent prüfen nur einzelne Punkte wie den Reifendruck.
Kommentare
Paule meint
„Vor einer längeren Urlaubsfahrt prüfen 53 Prozent Reifendruck, Ölstand und Flüssigkeiten selbst“
Sorry, was sind das für alte Kisten? Gibt es tatsächlich noch Autos, wo man sowas machen muß? Na, hauptsache Knöpfe und Heben.
Hab mal gegoogelt: „welche aktuell gebauten VWs haben keinen Reifendrucksensor“
Das Ergebnis haut mich um: Alle aktuellen Kompaktklasse- und Kleinwagenmodelle von VW (wie der VW Golf VIII, Polo VI und T-Roc) nutzen ein passives/indirektes Reifendruckkontrollsystem (RDKS). Diese Fahrzeuge haben keine physischen Reifendrucksensoren in den Rädern verbaut. Aktuell gebaute Elektroautos (BEVs) von VW wie der ID.3, ID.4, ID.5 und ID.Buzz besitzen keine aktiven Reifendrucksensoren (direktes RDKS) in den Rädern.
Da muß die KI irren.Unglaublich.
South meint
Hihihi, ich habe auch gerade geschmunzelt. Für den Reifendruck gibts ja wohl nen Sensor und den Ölstand lässt man bei nem eAuto seinen Kumpel nach dem fünften Bier suchen… also ich wüsste jetzt nicht, was man vor der Urlaubsfahrt machen müssten…
Htr35 meint
Welchen Knopf drückst du wenn zu wenig Luft im Reifen ist. Achtung für den Urlaub nehen viel Gepäck und Personen mit :)
Auserdem zahlst du viel Geld für die Reifensensoren.
Den für den WinterURLAUB braucht man Winterreifen :)
BEV meint
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David meint
Eine ganz normale Entwicklung. Die Menschen mit der größten Reichweitenangst fahren ja gar keine Elektroautos. Aber sie lernen durch Gespräche auf der Reise und am Urlaubsort, dass andere mit dem Elektroauto überhaupt keine Probleme hatten. Und sehr viel Geld sparen. Für 12 Euro kannst du einen Monat lang bei EnBW für 34 ct unterwegs laden. Dazu kommen die ganzen Firmenwagenfahrer, die irgendwann zwangsmigriert wurden auf Elektroautos. Natürlich fahren die damit dann auch in den Urlaub. Denn sie sind zu geizig, sich extra einen Verbrenner für die Urlaubsreise zu leihen. So machen sie zwangsweise die Erfahrung, dass das alles sehr gut machbar ist.
Powerwall Thorsten meint
Volle Zustimmung – solche Gespräche führen wir europaweit schon seit 5 Jahren und knapp 100.000 km.
2x Innenraumfilter und 2x neue Wischerblätter.
Letztes Jahr vor dem TÜV war die Bremsflüssigkeit ohne Befund und daher TÜV mängelfrei – so geht Elektomobilität