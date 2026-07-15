E-Autos überzeugen als Urlaubsfahrzeug, Ladeinfrastruktur bleibt wichtiges Thema

Elektroautos gewinnen auch für längere Reisen zunehmend an Attraktivität: Für den Sommerurlaub würden sich mehr Befragte für einen Stromer entscheiden als für Diesel, Benziner oder Hybridfahrzeuge. Gleichzeitig bleibt das Laden auf langen Strecken die größte Sorge deutscher Urlauber. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Gebrauchtwagenkauf-Onlineportals Carwow unter Nutzern in Deutschland.

26 Prozent der Umfrageteilnehmer nennen das Laden eines Elektroautos als größte Sorge vor einer längeren Urlaubsfahrt. Damit liegt das Thema vor Staus und langen Fahrzeiten (16 %), Fahrzeugproblemen oder Pannen (12 %) sowie Sprit- und Reisekosten (11 %). Gleichzeitig geben 26 Prozent an, vor der Urlaubsfahrt überhaupt keine Sorgen zu haben.

Trotz der Bedenken rund um das Laden würden 30 Prozent der Befragten mit einem Elektroauto in den Sommerurlaub fahren. Damit liegt das E-Auto vor Dieselmodellen (25 %) und Benzinern (19 %). Hybride (11 %) und Plug-in-Hybride (10 %) folgen dahinter. 5 Prozent würden gar nicht mit dem Auto verreisen.

„Frühere Carwow-Umfragen haben gezeigt, dass vor allem die Reichweite viele Menschen vom Elektroauto abgehalten hat“, sagt Irene Wallner von Carwow Deutschland. „Heute sehen wir einen Wandel: Moderne E-Autos bieten alltagstaugliche Reichweiten, stattdessen beschäftigt viele erstmals das Laden unterwegs. Das ist verständlich – insbesondere, wenn man noch nie öffentlich geladen hat. Deshalb lohnt es sich, den Ladevorgang vor einer längeren Reise einmal in Ruhe auszuprobieren und für den ersten Urlaub mit dem E-Auto etwas mehr Zeit einzuplanen. Die gute Nachricht: Mit jeder Fahrt wächst die Routine. Unsere Erfahrung zeigt, dass viele E-Auto-Fahrer nach kurzer Zeit nicht mehr zum Verbrenner zurückkehren möchten.“

Selbst deutlich höhere Anreisekosten würden viele Urlauber nicht von ihrer Reise abhalten. 35 Prozent würden trotzdem wie geplant verreisen. 22 Prozent würden ein günstigeres Urlaubsziel wählen, 11 Prozent auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen. 9 Prozent würden die Reise verkürzen.

Vor einer längeren Urlaubsfahrt prüfen 53 Prozent Reifendruck, Ölstand und Flüssigkeiten selbst. 15 Prozent lassen ihr Fahrzeug in einer Werkstatt kontrollieren. Gleichzeitig verzichtet mehr als jeder vierte Befragte auf einen umfassenden Fahrzeugcheck: 17 Prozent führen vor der Reise überhaupt keine besonderen Kontrollen durch, weitere 11 Prozent prüfen nur einzelne Punkte wie den Reifendruck.