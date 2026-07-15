Polestar 4: Neue SUV-Version auf dem Nürburgring abgelichtet

Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar bereitet derzeit die Markteinführung einer neuen Variante des Polestar 4 vor. Das Fahrzeug wurde kürzlich mit produktionsfertiger Karosserie auf der Nürburgring-Nordschleife bei Testfahrten abgelichtet.

Die neue Version namens Polestar 4 SUV präsentiert sich als aufrechtere Variante des bisherigen Crossovers. Im Vergleich zum aktuellen Modell im SUV-Coupé-Look folgt die weitere Ausführung einem konventionelleren Design. Eine wesentliche Änderung betrifft das Heck: Anstelle des kamerabasierten Rückblicksystems des Coupés ohne Heckscheibe wird das neue Modell über ein traditionelles, aufrechtes Heckfenster verfügen.

Laut Polestar liegt der Fokus bei der kommenden Version verstärkt auf Flexibilität und Praktikabilität. Die Marke verspricht zudem vielseitige Staumöglichkeiten. Michael Lohscheller, CEO von Polestar, beschrieb die Planung früher in diesem Jahr als eine Kombination aus dem Platzangebot eines Kombis und der Vielseitigkeit eines SUV.

Polestar will reveal the new SUV version of the 4 in a couple of months. But, erm… here it is. Everything you need to know: https://t.co/WcSuS22uDI pic.twitter.com/2tYw2IPdkH — Autocar (@autocar) July 14, 2026

Technische Details wurden inzwischen laut Autocar bestätigt. Das Elektroauto wird demnach sowohl mit Hinterradantrieb als auch mit Allradsystem erhältlich sein. Die Leistung reicht bis zu 400/544 PS, wie es bereits beim bestehenden Polestar 4 mit Allradantrieb für mindestens 67.900 Euro der Fall ist. Mit Heckantrieb werden 200 kW/272 PS zum Preis ab 61.900 Euro geboten.

In der effizientesten Konfiguration soll das nächste Modell der zum chinesischen Geely-Konzern gehörenden Marke eine Reichweite von etwa 630 Kilometern pro Ladung bieten. Der kommende Polestar 4 mit mehr Stauraum nutzt die bewährte 400-Volt-Elektroarchitektur, die Ladevorgänge mit bis zu 200 kW unterstützt. Die Produktion erfolgt in Busan, Südkorea, gemeinsam mit dem bisherigen, kürzlich in Polestar 4 Coupé umbenannten Modell.