Cupra führt Raval Plus für 29.850 Euro als neue preiswertere Variante ein

Cupra erweitert das Angebot des vollelektrischen Kleinwagens Raval um eine preiswertere Variante. Der nun in Deutschland konfigurierbare Raval Plus verfügt über einen 99-kW-Elektromotor (135 PS) vorn und ein 37-kWh-Akkupaket. Der Preis für dieses Modell startet bei 29.850 Euro.

Die Einführung erfolgt als Zwischenschritt, da die ursprünglich angekündigte Basisvariante für 25.950 Euro laut Konfigurator aktuell erst für September erwartet wird. Die zuvor eingeführten Versionen starten preislich bei mindestens 34.790 Euro.

Der Raval Plus ist als „Einstieg in die mittlere Leistungsklasse des vollelektrischen City-Cars“ deklariert und soll ab Mitte September erhältlich sein. Technisch basiert der 4,05 Meter lange Kompaktwagen auf der MEB+-Plattform mit Frontantrieb. Die Reichweite der neuesten Version beträgt bis zu 328 Kilometer nach WLTP-Norm, der Verbrauch liegt offiziell bei 13,8 kWh/100 km. Zum Vergleich: Die Varianten der Baureihe mit großem Akkupaket schaffen bis zu 446 Kilometer. Der Raval Plus unterstützt Ladevorgänge mit 11 kW (Wechselstrom/AC) oder 88 kW (Gleichstrom/DC). Bei Nutzung der DC-Option kann der Ladezustand in etwa 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent erhöht werden.

Der Innenraum ist serienmäßig unter anderem mit Sportsitzen, einem 10,25-Zoll-Digitalcockpit sowie einem 12,9-Zoll-Infotainmentsystem ausgestattet. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 441 Litern. Zur Standardausstattung der Plus-Version gehören zudem LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallräder, Ein-Zonen-Klimatisierung, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegeln, Wärmeschutzverglasung und Ambientebeleuchtung vorn. Ebenfalls Serie sind sind eine Sprachsteuerung, DAB+, sieben Lautsprecher und diverse Fahrassistenten.

Zusätzliche Ausstattungspakete können gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Diese bieten Funktionen wie kabelloses Laden, Vehicle-to-Load-Technologie (V2L), fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme oder ein Sennheiser-Audiosystem an. Auch eine Anhängerkupplung oder ein Panoramadach sind optional erhältlich.