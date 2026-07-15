Cupra führt Raval Plus für 29.850 Euro als neue preiswertere Variante ein

Cupra erweitert das Angebot des vollelektrischen Kleinwagens Raval um eine preiswertere Variante. Der nun in Deutschland konfigurierbare Raval Plus verfügt über einen 99-kW-Elektromotor (135 PS) vorn und ein 37-kWh-Akkupaket. Der Preis für dieses Modell startet bei 29.850 Euro.
Die Einführung erfolgt als Zwischenschritt, da die ursprünglich angekündigte Basisvariante für 25.950 Euro laut Konfigurator aktuell erst für September erwartet wird. Die zuvor eingeführten Versionen starten preislich bei mindestens 34.790 Euro.
Der Raval Plus ist als „Einstieg in die mittlere Leistungsklasse des vollelektrischen City-Cars“ deklariert und soll ab Mitte September erhältlich sein. Technisch basiert der 4,05 Meter lange Kompaktwagen auf der MEB+-Plattform mit Frontantrieb. Die Reichweite der neuesten Version beträgt bis zu 328 Kilometer nach WLTP-Norm, der Verbrauch liegt offiziell bei 13,8 kWh/100 km. Zum Vergleich: Die Varianten der Baureihe mit großem Akkupaket schaffen bis zu 446 Kilometer. Der Raval Plus unterstützt Ladevorgänge mit 11 kW (Wechselstrom/AC) oder 88 kW (Gleichstrom/DC). Bei Nutzung der DC-Option kann der Ladezustand in etwa 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent erhöht werden.
Der Innenraum ist serienmäßig unter anderem mit Sportsitzen, einem 10,25-Zoll-Digitalcockpit sowie einem 12,9-Zoll-Infotainmentsystem ausgestattet. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 441 Litern. Zur Standardausstattung der Plus-Version gehören zudem LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallräder, Ein-Zonen-Klimatisierung, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegeln, Wärmeschutzverglasung und Ambientebeleuchtung vorn. Ebenfalls Serie sind sind eine Sprachsteuerung, DAB+, sieben Lautsprecher und diverse Fahrassistenten.
Zusätzliche Ausstattungspakete können gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Diese bieten Funktionen wie kabelloses Laden, Vehicle-to-Load-Technologie (V2L), fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme oder ein Sennheiser-Audiosystem an. Auch eine Anhängerkupplung oder ein Panoramadach sind optional erhältlich.
Kommentare
M. meint
Wieder schaffen es alle, den Preis zu kritisieren.
Aber niemand schafft es, sich die Rabatte anzusehen, die man ohne Verhandlungen bekommt. Dabei geht das schneller als ein Kommentar zum Preis… also:
Beim Raval „Endurance“ sind es 21,5%
Heißt: LP 34.790 € -> Privatkundenpreis 27.306 €*.
So. Jetzt wollen wir mal testen, wer den Übertrag auf dieses Modell schafft, das (natürlich) noch nicht gelistet ist.
Wer traut sich?
*Treuebonus ca. 1k€ gibt es auch noch, aber nur für aktuell schon Seat/Cupra fährt
Justin Case meint
Ein guter Grund, das aktuelle Vertriebsmodel gründlich zu überdenken. Wozu diese Listenpreise, wenn der Preis letztlich individuell verhandelt werden muss? Wozu braucht es tausende verschiedene Konfigurationen? Wozu braucht es so viele Menschen im PKW-Vertrieb, wozu braucht es so viel Aufwand, diese ganze Vielfalt zu entwickeln?
David meint
Ja, da kann man natürlich mit den Kunden spielen. Das Auto ist extrem attraktiv und die Nachfrage ist groß. Da können viele nicht warten, bis es die wirklich günstigste Version zu konfigurieren gibt. Erste Test haben gezeigt, das Auto ist ein richtiges Verbrauchswunder. Da reicht in vielen Fällen der kleine Akku.
Das Auto hat gar keine Konkurrenz. Denn das Design ist für Freunde einer sportlich, aggressiven Optik in dieser Preisklasse einzigartig. VW weiß, was die Kunden wollen, man serviert ein Wunschmenü, nicht wie Tesla, wo man nur zwischen Tote Oma oder Milchreis mit Haut an der Kantinentheke auswählen kann.
Powerwall Thorsten meint
Du scheinst immer wieder zu ignorieren, dass beim Tesla quasi alles drinne ist, was sich der Kunde wünscht – bei Tesla muss man nicht stundenlang „X, Y, Z möchte ich – oder möchte ich doch nicht“ oder x gibt es nur in Paket A aber dann ist Y nicht möglich“ oder „Z gibt es nur im Premium Paket“ „wenn Sie also A-Z wollen, dann sind das eben 5000 -10000€ mehr …..
Stehst du auf solche Sitzungen im nicht klimatisierten Autohaus?
M. meint
Was der Kunden wünscht. haha.
Also, ich habe da ganz, ganz erhebliche Ausstattungslücken ausgemacht.
Aber da wir diese Diskussion schon einige Male hatten, schauen wir mal, ob du dich selbst erinnerst, oder wieder mal aufgegleist werden musst.
Paule meint
„Denn das Design ist für Freunde einer sportlich, aggressiven Optik in dieser Preisklasse einzigartig“
Ja, ist eben wie die meisten Cupras ein Blender. Lächerliche Leistung, Akku wie ein Rollator, aber Anabolika-Design.
Peinlich, dann von Tote Oma oder Milchreis mit Haut versägt zu werden, in allen Disziplinen.
M. meint
Eigentlich müsste Anabolika-Design zu dir doch passen.
Ich wüsste jedenfalls sonst niemanden, der ständig von Beschleunigung und linker Spur quatscht.
David meint
Dann sag mir doch mal, welcher Tesla einen Listenpreis von 25.950 € hat. Richtig, keiner. Sehen scheußlich aus und kosten 15.000 € mehr. Das war ja eigentlich der Grund für ein Model 2. Das hätte 25 netto kosten sollen, was dann 30 wären und wahrscheinlich wäre es am Ende 35-40 geworden. Nur gab es das dann nicht…
Halber Akku meint
Also, das VW Werbefernsehen hier wäre wesentlich sympathischer, wenn nicht immer solche Sätze wie „Das Auto hat gar keine Konkurrenz“ drinstehen würde. Der Raval ist in der Preislage sicher eine Überlegung wert, aber andere Mütter haben halt auch schöne Töchter.
hu.ms meint
Für erstwagen zu wenig reichweite – für zweitwagen zu teuer.
South meint
Hmm. Kann dir nur recht geben, aber meinst du den Raval Plus oder den ID Polo? Nur so als Denkanstoß kommen vom gleichen Konzern und haben vermutlich deshalb ein paar klitzekleine Übereinstimmung…. ausserhalb des Batmanmotives… ;-)
Im Ernst. Ja, wenn einem schon beim Modellstart drei Fragezeichen hochkommen, welche Kundengruppe das überhaupt kaufen könnte, dann ist das normalerweise ein ganz schlechtes Zeichen…
hu.ms meint
Erst mal rd. 5K rabatt abziehen und dann noch die staatliche förderung.
Käufergruppen für die vierlinge:
1. Kommunale behörden in der einfachsten version = brauchen keine reichweite.
2. Als zweitwagen – auch mit kleinem akku aber mit etwas ausstattung / farbe / alu.
3. Ein- und 2-pers.-HH als erstwagen – mit grossem akku und grossem kofferraum, da hinter immer umgeklappt bleiben kann. Und als rentner ist eon ladestopp mehr auf 800km urlaubsfahrt bestimmt kein zeitproblem.
BEV meint
Spricht das Kunden an, oder wie hoch sind die Rabatte?
Powerwall Thorsten meint
Du scheinst immer wieder zu ignorieren, dass beim Tesla quasi alles drinne ist, was sich der Kunde wünscht – bei Tesla muss man nicht stundenlang „X, Y, Z möchte ich – oder möchte ich doch nicht“ oder x gibt es nur in Paket A aber dann ist Y nicht möglich“ oder „Z gibt es nur im Premium Paket“ „wenn Sie also A-Z wollen, dann sind das eben 5000 -10000€ mehr …..
Stehst du auf solche Sitzungen im nicht klimatisierten Autohaus?
M. meint
Ich glaube, du bist derjenige, der hier etwas ignoriert.
Ich brauche bei Tesla nur 3 Sekunden bis zum ersten NoGo.
Und den alten weißen N*** an den Hebeln der Macht habe ich dafür schon ausgeblendet.
hu.ms meint
Da schreibt doch glatt einer in einem kleinwagen-thema über mittelklasse limousinen/SUV.
Völlig daneben !