Genesis will mit neuem, leistungsstarkem Hybridantrieb Kunden in Europa gewinnen

Genesis bereitet sich laut AutoExpress auf einen neuen Vorstoß auf dem europäischen Markt vor. Im Zentrum steht dabei die Einführung eines leistungsstarken Hybridantriebs, der zunächst im aktualisierten GV70 zum Einsatz kommen soll. Zukünftig will die Premiummarke des südkoreanischen Hyundai-Konzerns verschiedene Modelle sowohl als Hybride als auch als Elektroautos anbieten.

Der neue GV70 wird dem Bericht zufolge weitgehend dieselbe Karosserie wie die bereits existierende Elektro-Version des SUV (Artikelbild) nutzen. Testaufnahmen zeigen jedoch optische Veränderungen am Fahrzeug, darunter einen neuen Kühlergrill sowie modifizierte Front- und Heckschürzen. Auch bei den Rädern und Zierelementen gibt es Anpassungen.

Die wesentlichen Neuerungen befinden sich aber unter der Motorhaube. Genesis integriert dort ein neues Hybrid-System, das darauf ausgelegt ist, Kraftstoffverbrauch und Emissionen deutlich zu senken. Das Herzstück bildet ein 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit Turbolader, der durch zwei Elektromotoren ergänzt wird.

Eine kleinere E-Maschine fungiert als Starter und Generator, ähnlich einem 48-Volt-Mildhybridsystem. Ein zweiter, stärkerer E-Motor übernimmt die Kraftübertragung auf die Räder. Durch diese Konfiguration können Ingenieure den Betriebsbereich des Benzinmotors optimieren. Das System soll elektrische Energie nutzen, um Leistungsunterbrechungen des Verbrenners auszugleichen und die Last zu reduzieren.