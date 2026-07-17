Peugeot zeigt Elektroauto-Konzept für Reisen mit Hund

Peugeot hat gemeinsam mit Designern des Mutterkonzerns Stellantis den E-5008 Dog Edition Concept entwickelt. Das Elektroauto-Einzelstück untersucht, wie ein Pkw aus der Wahrnehmung eines Hundes gestaltet werden könnte. Farben, Materialien, Geräusche und Raumkonzept wurden auf die sensorische Wahrnehmung der Tiere ausgerichtet.

Als Grundlage dient der Peugeot E-5008 mit Platz für bis zu fünf Personen, einem geräumigen Innenraum und einem großen Kofferraum. Nach Angaben des Herstellers besitzen mehr als 50 Prozent der Halter großer SUVs auch einen Hund. Dieser soll bei dem vorgestellten Konzept nicht nur Passagier sein, sondern die gesamte Gestaltung des Innenraums prägen.

Die Farbgestaltung orientiert sich an der Sicht von Hunden und kombiniert beruhigende Blautöne mit gelben Akzenten. Weiche und rutschfeste Materialien sollen den Komfort erhöhen. Alltagssituationen wie der Blick aus dem Fenster, das Schlafen nach einem Spaziergang oder das Liegen im Hundebett dienten den Designern als Orientierung.

Eine modulare Matratze kann im Kofferraum, auf den Rücksitzen und während einer Pause im Freien verwendet werden. Am Ziel lässt sie sich in ein Hundebett verwandeln. Eine spezielle Fensterkopfstütze ermöglicht es dem Hund, während der Fahrt den Kopf abzulegen und nach draußen zu sehen.

Zur Ausstattung gehören außerdem ein vernetztes Geschirr, Taschen für Hund und Halter, Schutzmaterialien für den Innenraum, integrierte Näpfe und ein Peugeot-Spielzeug. Ein über V2L (Vehicle-to-Load) versorgter Haustiertrockner kann unter dem Kofferraumboden verstaut werden. Bereits angebotene Hundegitter und Kofferraumschutzvorrichtungen ergänzen das Konzept.

Die Navigation kann Ladestationen in der Nähe von Parks oder Spazierwegen vorschlagen. Der Dog Guardian Mode soll eine angenehme Innenraumtemperatur halten, eine Fernüberwachung ermöglichen und den Halter bei Bedarf warnen, wenn der Hund kurzzeitig allein im Fahrzeug bleibt. Die Dog-Retriever-Funktion kann einen besonderen Ton zur Rückkehr eines entlaufenen Hundes abspielen, ihn nach der Rückkehr erkennen und den Wiedereinstieg erleichtern.

Der E-5008 Dog Edition Concept ist nicht für die Serienproduktion vorgesehen. Peugeot beschreibt ihn als Designlabor zur Erkundung neuer Formen der Familienmobilität. Hugo Nightingale vom Stellantis Design Studio: „Es war das erste Mal, dass ich die Welt aus der Perspektive eines Hundes sehen musste, um ein Auto zu entwerfen.“