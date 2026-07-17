BMW bestätigt Namen für kommenden elektrischen M3

BMW hat Details zum kommenden elektrischen M3 bekannt gegeben. Das Modell wird den traditionsreichen „M3“-Namen erhalten, was eine enge Verbindung zur nächsten Generation des benzinbetriebenen Modells signalisiert. Frank Van Meel, CEO der sportlichen Tochter BMW M, stellte im Gespräch mit Auto Express klar, dass nicht die Bezeichnung „iM3“ verwendet werde, um die Elektroversion abzugrenzen.

Die elektrische Variante wird das leistungsstärkste Modell mit dem M3-Emblem. Eine rein elektrische Version mit vier Motoren könnte theoretisch 1000 kW (1360 PS) leisten. Die Verantwortlichen betonten aber, dass das Elektroauto nicht als unkontrolliertes Kraftpaket konzipiert sei und man den Charakter eines M3 bewahren wolle.

Christian Karg, Leiter der Fahrzeugdynamik bei der BMW Group, erläuterte die technischen Herausforderungen. Er sagte Auto Express, dass es nicht primär um die Pferdestärke gehe, sondern um die von BMW-M-Modellen erwartete Präzision. Ein Fokus liege darauf, das Gewicht zu managen und ein agiles Fahrgefühl sicherzustellen.

Das Antriebskonzept „M eDrive“ setzt auf vier unabhängige Motoren, einen pro Rad. Diese werden durch die Software BMW M Dynamic Performance Control im sogenannten „Heart of Joy“ gesteuert. Das System soll eine präzise Kraftverteilung über Torque Vectoring ermöglichen und das E-Auto trotz hoher Leistung „leicht“ wirken lassen.

Die Batterie des elektrischen M3 soll eine Kapazität von über 100 kWh aufweisen. Dabei kommen optimierte zylindrische Zellen der sechsten Generation zum Einsatz. Eine Herausforderung bleibt die Aufrechterhaltung einer hohen Leistungsabgabe bei sinkendem Ladestand.

Parallel zur Elektroversion wird ein Verbrenner-Modell mit einem Sechszylinder-Motor erwartet. Dieser soll die „BMW M Ignite“-Technologie nutzen und Hybridunterstützung erhalten, um aktuelle Emissionsstandards zu erfüllen. Eine Touring-Version ist ebenfalls geplant. Möglicherweise gibt es zudem einen vollelektrischen M3 Touring, schließlich bekommt auch der serienmäßige i3 eine Kombi-Variante.

Das Showcar M Concept Neue Klasse (Artikelbild) gibt einen Ausblick auf das erste eigene Elektroauto der BMW-Submarke. Das Design orientiert sich an der Historie von BMW M und dem Motorsport. Laut Designchef Oliver Heilmer folgt die Form bei BMW M stets der Funktion. Der Innenraum soll auf das Fahrerlebnis fokussiert sein und das neue Panorama-iDrive-Layout des regulären neuen 3er nutzen, aber zusätzlich auch Informationen wie Rundenzeiten oder G-Kräfte liefern.