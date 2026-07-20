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Volvo erweitert Schutz für elektrische Gebrauchtwagen

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Volvo-EX40

Bild: Volvo

Volvo bietet für Gebrauchtwagen die neue Kfz-Versicherung „GW Protect“ an, die gemeinsam mit KRAVAG entwickelt wurde. Sie ist ausschließlich bei teilnehmenden Volvo Partnern erhältlich und hat eine Aktionslaufzeit von 24 Monaten. Für Elektro- und Hybridfahrzeuge umfasst sie zusätzlichen Schutz.

Mitversichert sind bei Stromern unter anderem Überspannungsschäden an der Antriebsbatterie infolge eines Kurzschlusses. Für diese Schäden gilt keine Entschädigungsobergrenze. Voraussetzung für den Abschluss ist der Kauf eines mindestens 15 Monate alten Volvo-Gebrauchtwagens bei einem teilnehmenden Partner.

Der Versicherungsnehmer muss mindestens 21 Jahre alt sein. Die Selbstbeteiligung beträgt 500 Euro bei Vollkasko und 150 Euro bei Teilkasko. Der Abschluss erfolgt direkt im Volvo-Autohaus, das im Schadensfall auch Betreuung, Reparatur, Service und Abwicklung übernimmt.

„GW Protect“ ist eine Säule, mit denen Volvo seine Gebrauchtwagen attraktiv halten will. Zusätzlich zur neuen Versicherung hat die schwedische Premium-Marke vor kurzem als eine Hochvoltbatterie-Garantie für elektrifizierte Gebrauchtwagen angekündigt. Wer sich seit dem 1. Juli 2026 für ein E-Auto oder einen Plug-in-Hybrid aus zweiter Hand entscheidet, kann bei den teilnehmenden Volvo-Vertragspartnern die „Volvo Schweden Garantie“ mit integrierter Absicherung für Hochvoltbatterien abschließen und so den Garantiezeitraum auf insgesamt bis zu elf Jahre ohne Kilometerbegrenzung verlängern.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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