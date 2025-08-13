E-Auto-Reparaturen bleiben teuer, Kostenunterschied zu Verbrennern schrumpft

Die Reparaturkosten bei Unfällen mit Elektroautos liegen weiterhin über denen von vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor – jedoch schrumpft der Unterschied.

Laut einer aktuellen Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind Vollkasko-Schäden bei reinen Stromern derzeit im Schnitt 15 bis 20 Prozent teurer. Vor einem Jahr lag die Differenz noch bei 20 bis 25 Prozent.

Auch bei der Häufigkeit von Vollkasko-Schäden zeigen sich ähnliche Trends: Elektroautos verursachen im Schnitt 10 bis 15 Prozent weniger Schäden als Verbrenner, zuvor waren es noch 15 bis 20 Prozent.

Die stellvertretende GDV-Geschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach sieht einen klaren Grund für diese Entwicklung: „Je mehr Elektroautos auf der Straße unterwegs sind, desto weniger unterscheiden sich ihre Schadenbilanzen von vergleichbaren Autos mit Verbrennungsmotoren“, wird sie von der Zeit zitiert.

Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist laut GDV die wachsende Erfahrung im Umgang mit beschädigten E-Autos. Werkstätten, Abschleppdienste, Feuerwehren und Gutachter seien inzwischen deutlich vertrauter mit den besonderen Anforderungen von Stromern. Auch wenn die Reparaturkosten bei E-Autos nicht sinken, wachsen sie langsamer als bei konventionellen Fahrzeugen – was die Differenz schrittweise verringert.

Für die Akzeptanz von Elektroautos ist das laut GDV eine positive Nachricht. „Langfristig deutlich höhere Reparaturkosten hätten der Akzeptanz von Elektroautos schaden können“, so Käfer-Rohrbach.

Zum Stichtag 1. April 2025 waren laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mehr als 1,7 Millionen E-Pkw zugelassen – über fünfmal so viele wie Anfang 2021. Das entspricht einem Anteil von 3,5 Prozent am gesamten Pkw-Bestand. Für die Analyse wurden 53 Modellreihen von Elektro- und Verbrennerautos herangezogen, die sich in Aufbau und Ausstattung möglichst ähneln.