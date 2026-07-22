GWM Ora 5 SUV HEV startet bei 28.990 Euro

Der Ora 5 vom chinesischen GWM-Konzern ist neben dem Turbo-Benziner auch als Vollhybrid ab sofort bestellbar und soll ab Mitte August in den Handel kommen. Der Ora 5 HEV startet in Deutschland zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 28.990 Euro. Der „Go-with-more“-Deal reduziert den Preis zum Verkaufsstart um 2000 Euro.

Als Vollhybrid kombiniert das kompakte SUV einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 110 kW beziehungsweise 150 PS und einen Elektromotor mit 140 kW/190 PS. Die Systemleistung beträgt 164 kW/223 PS, das maximale Drehmoment 476 Nm. Der Ora 5 HEV beschleunigt in 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und verbraucht nach WLTP-Norm 5,1 Liter Benzin pro 100 Kilometer.

Die Basis-Ausstattung „Premium“ umfasst für 28.990 Euro unter anderem ein 10,25-Zoll-Kombiinstrument, ein 14,6-Zoll-Multimediasystem, kabelloses Apple CarPlay und Android Auto sowie mehrere Assistenzsysteme. Die für 31.490 Euro angebotene Ausstattungslinie „Luxury“ ergänzt unter anderem Ledernachbildung, Sitzbelüftung, Ambientebeleuchtung, kabelloses Laden, neun Lautsprecher und eine elektrische Heckklappe.

Ein Panorama-Glasdach kostet optional 900 Euro. Von sieben Lackierungen ist „Dover White“ ohne Aufpreis erhältlich, während die übrigen Außenfarben jeweils 750 Euro kosten. Im Innenraum ist „Dark Grey“ in beiden Ausstattungslinien serienmäßig verfügbar. „Beige/Brown“ ist in der Luxury-Linie optional und ebenfalls im Grundpreis enthalten.