BYD verlängert „E-Bonus“-Aktion bis September mit 3500 bis zu 21.010 Euro Rabatt

Der chinesische Stromer-Hersteller BYD setzt seine Rabattaktion fort. Der Nachlass auf die Elektroautos des Konzerns ist teils äußerst umfangreich. Je nach Modell können Kunden 3500 bis 21.010 Euro sparen. Hinzu kommt unter bestimmten Voraussetzungen die staatliche deutsche E-Auto-Kaufprämie von bis zu 6000 Euro.

Am geringsten ist der Rabatt von BYD beim Kleinwagen Dolphin Surf mit 3500 Euro, der regulär 22.990 Euro kostet. Den mit Abstand größten Nachlass gewährt BYD mit 21.010 Euro auf den Listenpreis des großen SUV Tang.

Zuletzt hatte BYD seine Rabatte laut InsideEVs bis Ende Juni befristet, nun wurde die Aktion aber bis Ende September verlängert. Neben den Elektroautos der Marke gibt es auch bei Plug-in-Hybriden Nachlass. Die genaue Höhe ist abhängig von der Baureihe und von der Modellversion. Weiter sparen können die Kunden in Deutschland, wenn sie für die staatliche E-Auto-Kaufprämie infrage kommen und diese beantragen.

Die Bundesförderung gilt für Privatpersonen, die seit dem 1. Januar 2026 einen förderfähigen Neuwagen in Deutschland erstmals zulassen beziehungsweise leasen. Das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen darf 80.000 Euro nicht überschreiten, wobei die Grenze für bis zu zwei Kinder um jeweils 5000 Euro steigt.

Elektroautos erhalten vom deutschen Staat 3000 Euro Basisförderung, Plug-in-Hybride bei Erfüllung der Klimaschutzvorgaben 1500 Euro. Hinzu kommen bis zu 1000 Euro Kinderzuschlag sowie einkommensabhängig bis zu 2000 Euro, sodass maximal 6000 Euro beziehungsweise 4500 Euro möglich sind.