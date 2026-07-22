BYD startet „Taxi-Offensive“ mit Plug-in-Hybriden, Elektroautos folgen

Der chinesische Stromer-Riese BYD erweitert sein Angebot für Taxi- und Mietwagenunternehmen mit mehreren Fahrzeugmodellen und einem Netzwerk aus vier Umbaupartnern. Im Mittelpunkt steht der Plug-in-Hybrid Seal 6 DM-i Touring. Die kombinierte Reichweite des teilelektrischen Modells beträgt nach WLTP bis zu 1350 Kilometer, davon bis zu 100 Kilometer rein elektrisch.

Das Modellangebot soll in Kürze um den BYD Atto 3 Evo und den BYD Sealion 7 erweitert werden. Unternehmen können damit je nach ihren Anforderungen zwischen Plug-in-Hybrid- und vollelektrischen Antriebslösungen wählen. BYD will auf diese Weise unterschiedliche Einsatzprofile im Taxi- und Mietwagengewerbe abdecken.

Für die branchenspezifische Umrüstung arbeitet BYD mit DIE Transform in Nümbrecht, INTAX in Oldenburg, Heedfeld in Berlin und Reuss in Hamburg zusammen. Das Partnernetzwerk übernimmt die Abwicklung von der Fahrzeugbestellung über den Umbau bis zum einsatzbereiten Fahrzeug. Der Autohersteller nennt als Vorteile kurze Wege und eine effiziente Abwicklung.

Gemeinsam mit DIE Transform hält BYD rund 100 Fahrzeuge auf Lager. Die bereits umgebauten Fahrzeuge sollen Taxi- und Mietwagenunternehmen kurzfristig zur Verfügung stehen und eine flexible Erweiterung ihrer Flotten ermöglichen.

„Mit unserer neuen Taxi- und Mietwagenoffensive unterstreichen wir unser langfristiges Engagement für den professionellen Mobilitätssektor in Deutschland. Durch attraktive Angebote, innovative Antriebstechnologien und eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit ermöglichen wir Flottenbetreibern einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Umstieg auf die Mobilität von morgen“, so Carsten Schopf, Direktor B2B bei BYD Deutschland.