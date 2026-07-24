Hyundai bringt Netflix, YouTube, Spiele und mehr ins Elektroauto

Hyundai erweitert sein Infotainmentsystem um das „Entertainment Package“ mit Netflix, Disney+, YouTube und Haystack News. Hinzu kommen Spiele, Karaoke und spezielle Inhalte für Kinder. Das Angebot ist für Modelle mit dem ccNC-Infotainmentsystem (Connected Car Navigation Cockpit) verfügbar.

Zu den unterstützten Fahrzeugen gehören die Elektroautos Ioniq 6, Ioniq 6 N, Ioniq 9 und Staria Elektro. Die Anwendungen können unter anderem während Ladepausen oder längerer Aufenthalte im Fahrzeug genutzt werden. Für Familien stehen spezielle Kinderinhalte bereit.

Marcus Welz, CEO von Hyundai Connected Mobility, spricht von „flexiblen Unterhaltungsoptionen, die die Vernetzung verbessern“. Diese sollen den Kunden mehr Möglichkeiten bieten, ihre E-Autos zu „genießen“ und individuell zu gestalten. Zudem sollen sie das Erlebnis für die Insassen auf jeder Fahrt weiter steigern.

Das Entertainment Package wird in zwei Varianten angeboten. Neben dem Standardpaket gibt es eine Version mit integriertem Wi-Fi-Hotspot. Damit können Mitreisende kompatible Smartphones, Tablets und weitere Endgeräte während der Fahrt mit dem Internet verbinden.

In Deutschland umfasst das Angebot Netflix, Disney+, YouTube und Haystack News sowie Spiele, Kinderinhalte und Karaoke. Für die Nutzung einzelner Apps kann ein separates Abonnement erforderlich sein. Die verfügbaren Inhalte sind Bestandteil des Entertainment Package.

Beide Varianten können über den Bluelink Store in der myHyundai-App gebucht werden. Hyundai bietet dafür Jahres- und Drei-Jahres-Abonnements an. Voraussetzung ist ein Hyundai-Modell mit ccNC-Infotainmentsystem.