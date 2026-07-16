Umweltplaketten-Pflicht für Elektroautos fällt weg

Wer ein Elektroauto nutzt, muss künftig vor der Fahrt in eine Umweltzone keine grüne Plakette mehr kaufen und auf die Windschutzscheibe kleben. Das E-Kennzeichen selbst gilt als Nachweis, wie aus den Beschlüssen des sogenannten zweiten Entlastungskabinetts hervorgeht.

Die konkrete Umsetzung erfolgt durch eine Änderung der 35. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV). Dadurch sollen sowohl Fahrzeughalter als auch die Verwaltung von bisher bestehenden bürokratischen Aufgaben und Kosten entlastet werden.

„Ohne an Schutzstandards zu rütteln, legen wir durch systematische Modernisierung und Bürokratieentlastung ein umfassendes Gesetzespaket vor, das die Wirtschaft um über 17 Millionen Euro jährlich entlastet und Millionen Menschen das Leben einfacher macht“, so Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD). „Ähnliches gilt für die entfallende Umweltplakettenpflicht für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen. Die Beliebtheit von E-Autos legt rasant zu. Wir unterstützen diesen Trend und erleichtern Fahrzeughaltern, die sich für ein E-Kennzeichen entscheiden, den Umstieg, indem sie sich künftig die Beschaffung der Plakette ersparen können.“

Zur Verringerung der Luftschadstoffbelastung haben zahlreiche deutsche Städte Umweltzonen eingerichtet, in die nur Fahrzeuge mit entsprechend gekennzeichneten Plaketten einfahren dürfen. Elektroautos ist dies künftig auf Basis ihres E-Kennzeichens erlaubt, das beim Neukauf oder auch später bei der Zulassungsstelle beantragt werden kann.