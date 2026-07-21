Immer mehr E-Auto-Halter verzichten auf THG-Prämie

Die THG-Quotenregelung (Treibhausgasminderungsquote) ermöglicht es Haltern von Elektrofahrzeugen, jährlich eine finanzielle Vergütung zu erhalten. Laut dem Umweltbundesamt verzichten jedoch vermehrt berechtigte Personen auf diese Auszahlung. Im vergangenen Jahr haben mehr als 40 Prozent der E-Auto-Halter kein Geld aus dieser Regelung beantragt, berichtet das Portal Next Mobility unter Berufung auf die Behörde.

Das Umweltbundesamt stellte demnach für lediglich 58 Prozent der berechtigten Fahrzeuge eine Bescheinigung aus. Damit sank die Teilnahmequote im Vergleich zum Vorjahr, in dem sie noch bei 64 Prozent lag, sowie zu den Jahren 2022 und 2023 mit jeweils 75 Prozent. Trotz des sinkenden prozentualen Anteils stieg die Nutzung der Quote in absoluten Zahlen an, da der Bestand an Elektrofahrzeugen gewachsen ist.

Die THG-Quote wurde 2015 eingeführt, um die Treibhausgasemissionen im Verkehr zu senken. Mineralölunternehmen sind verpflichtet, den CO2-Ausstoß ihrer verkauften Kraftstoffe zu reduzieren. Hierfür können sie seit 2022 auch die rechnerischen Einsparungen reiner Elektrofahrzeuge nutzen. Diese können private wie gewerbliche Halter von E-Autos im Rahmen der THG-Quotenregelung bereitstellen.

Die Abwicklung der THG-Quote erfolgt meist über Vermittler, welche die Anträge bündeln und beim Umweltbundesamt einreichen, wobei sie einen Teil des Erlöses als Provision einbehalten. Für das laufende Jahr hat sich der Markt erholt, Vermittler bieten derzeit laut Next Mobility oft rund 300 Euro oder etwas mehr pro Elektroauto an. Die Beträge können je nach Anbieter, Vertragsmodell und Marktlage variieren.