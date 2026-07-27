Schwarz-Gruppe verzichtet bei Dienstwagen vorerst auf Elektroautos

Die Schwarz-Gruppe, zu der auch die Einzelhandelsunternehmen Lidl und Kaufland gehören, hat entschieden, bei Neubestellungen von Dienstwagen vorerst keine vollelektrischen Fahrzeuge mehr aufzunehmen. Damit entfällt für die Belegschaft in Deutschland die Möglichkeit, von steuerlichen Vorteilen bei der Nutzung von Elektroautos zu profitieren.

Die private Nutzung eines Firmenwagens kann in Deutschland pauschal versteuert werden. Für herkömmliche Fahrzeuge werden dann monatlich 1 Prozent des Bruttolistenpreises als sogenannter geldwerter Vorteil der Arbeitnehmer angesetzt. Für Elektroautos werden derzeit als staatliche Fördermaßnahme nur 0,25 Prozent herangezogen.

Von der Bevorteilung von E-Autos können Mitarbeiter der Schwarz-Gruppe nun nicht mehr profitieren. Hinter dieser Entscheidung steht das Modell des Konzerns, Fahrzeuge nicht zu leasen, sondern selbst zu kaufen und später als Gebrauchtwagen weiterzuveräußern. Die aktuelle Situation auf dem deutschen Gebrauchtmarkt stellt ein Hindernis dar: Die geringen Restwerte von E-Autos sind für das Unternehmen zu belastend. Der verbleibende Wert von Stromern leidet unter sinkenden Neuwagenpreisen und dem schnellen technischen Fortschritt.

Ein Sprecher der Schwarz-Gruppe erklärte nach einem Bericht der Lebensmittelzeitung gegenüber der Welt, dass aufgrund der Volatilität auf dem Automobilmarkt sowie veränderter regulatorischer Rahmenbedingungen diese Entscheidung getroffen wurde. Der Konzern beobachte die Marktlage jedoch weiterhin und behalte sich eine Revision der Entscheidung bei veränderten Bedingungen vor.

Das Unternehmen betont, dass dieser Schritt nicht als Abkehr vom Klimaschutz zu verstehen sei. Es bestehe der Anspruch, ökologische sowie soziale Verantwortung mit langfristiger wirtschaftlicher Stabilität in Einklang zu bringen. In anderen europäischen Ländern setzt die Gruppe laut der Welt weiterhin auf neue Stromer.

Zudem bietet die Schwarz-Gruppe in Deutschland alternative Mobilitätslösungen wie das Jobrad oder das Firmenticket an. „Unser globales Net-Zero-Ziel bis 2050 steht fest und der Ausbau der E-Mobilität bleibt dafür ein wichtiger Baustein“, unterstreicht der Konzern. So treibe man die Infrastruktur für E-Fahrzeuge voran. Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 hätten bereits 24.024 Ladepunkte an 6973 Standorten zur Verfügung gestanden. Das entspreche einer Steigerung von rund 245 Prozent innerhalb der letzten fünf Jahre.