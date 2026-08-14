Lucid Gravity GT-S mit 789 kW (1070 PS) nur für die USA

Lucid hat mit dem Gravity GT-S eine leistungsorientierte Variante des Luxus-SUV Gravity vorgestellt. Das Modell ist von der Limousine Lucid Air Sapphire inspiriert und leistet 789 kW (1070 PS). Den Sprint von 0 auf 60 mph (0-97 km/h) absolviert der Gravity GT-S in 3,1 Sekunden. Anders als die bisherigen Versionen der zweiten Baureihe des US-Elektroautoherstellers wird das neue Topmodell nur im Heimatmarkt verkauft.

Zur Serienausstattung des Gravity GT-S gehört das Dynamic Handling Package mit unabhängiger Hinterradlenkung und adaptiver Dreikammer-Luftfederung. Die Luftfederung senkt das rund fünf Meter lange Elektroauto bei höherer Geschwindigkeit ab. Der Gravity GT-S bietet Platz für bis zu sieben Erwachsene und eine große Ladekapazität.

Lucid versieht das Modell mit eigenen Designmerkmalen, darunter blaue Akzente an der Karosserie und blau lackierte Bremssättel. Im Mojave-PurLuxe-Premium-Innenraum finden sich unter anderem blaue Nähte und Einfassungen, blaue Sicherheitsgurte sowie blaue Details an Lenkrad und Armlehnen. Die Kopfstützen der Vordersitze tragen eine Prägung des Lucid-Bärenlogos.

Sein weltweites Debüt soll der Gravity GT-S während der Monterey Car Week geben und dort gemeinsam mit dem Air Sapphire gezeigt werden. In den Verkauf kommt das Modell ausschließlich in den USA zu einem Preis ab 125.900 US-Dollar vor Steuern, umgerechnet rund 109.000 Euro.

Hierzulande bleibt der Gravity Grand Touring Ultimate mit 617 kW (839 PS) starkem Allradsystem und 712 Kilometer WLTP-Reichweite für mindestens 147.500 Euro das Spitzenmodell. Los geht es bei der Baureihe ab 94.900 Euro mit 418 kW (568 PS) und 545 Kilometer Reichweite.