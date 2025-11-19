Euro NCAP: 5 Sterne für E-Autos von Mercedes, Škoda, Tesla, Toyota, Lucid, Volvo, VW & Co

Im Crashtest-Programm Euro NCAP wurden diverse Elektroautos aus US-, asiatischer und europäischer Herstellung auf ihre Sicherheit untersucht. Geprüft wurden Leapmotor B10, Mercedes-Benz CLE Coupé, Hongqi EHS7, Volvo EX90, BYD SEAL 6, Tesla Model Y, Škoda Elroq, Škoda Enyaq, Subaru Solterra, Toyota bZ4X, VW ID.3, Lucid Gravity und Kia EV5.

Mittlerweile erreichen viele Fahrzeuge eine Fünf-Sterne-Bewertung. Doch es sei die prozentuale Punktzahl in jeder der vier Bewertungskategorien, die über die Besten der Besten entscheidet und den Verbrauchern Sicherheit bei der Auswahl ihres nächsten Autos gibt, erklären die Tester von Euro NCAP.

Jedes Fahrzeug wird in dem Programm danach bewertet, wie gut es Erwachsene und Kinder bei einem Aufprall schützt und wie es andere Verkehrsteilnehmer, darunter Fußgänger und Radfahrer, berücksichtigt. Eine letzte Kategorie misst die Wirksamkeit der aktiven Fahrerassistenztechnologien des Autos.

Von den insgesamt 23 getesteten Fahrzeugen erzielten neun eine Bewertung von 90 Prozent oder mehr beim Schutz erwachsener Insassen. An der Spitze standen der Leapmotor B10, ein mittelgroßes Elektro-SUV, die batteriebetriebene Limousine Mercedes-Benz CLE und das mittelgroßes Elektro-SUV Hongqi EHS7. Alle drei erzielten 93 Prozent und eine Gesamtbewertung von fünf Sternen.

Neben dem Leapmotor B10 und dem Hongqi EHS7 wurden sieben weitere Modelle aus der beliebten Kategorie der Mittelklasse-SUV bewertet: darunter der Kia EV5, der Nissan Qashqai (teilelektrisch), der Škoda Elroq und Enyaq, der Subaru Solterra, der Toyota bZ4X und das kürzlich aktualisierte Tesla Model Y. „Von diesen Modellen beeindruckte das beliebte Tesla-Auto am meisten und erhielt 91 Prozent für die Sicherheit von Erwachsenen und 93 Prozent für den Schutz von Kindern“, so die Tester. „Auch für seine Fahrerassistenzfunktionen erhielt es eine hohe Punktzahl und erzielte insgesamt eine solide Fünf-Sterne-Bewertung.“

Der Volvo EX90 schnitt im Segment der großen SUVs sehr gut ab. Dieses Elektroauto mit sieben Sitzen erzielte 92 Prozent beim Schutz erwachsener Insassen, 93 Prozent beim Schutz von Kindern und 86 Prozent bei der Sicherheitsunterstützung. Ebenfalls getestet wurden das Batterie-SUV Lucid Gravity und das plug-in-hybride SUV MG MGS9 PHEV: Beide erhielten eine Bewertung von 83 Prozent für den Schutz erwachsener Insassen, aber das US-Luxusmodell Gravity überzeugte mit einer Bewertung von 93 Prozent für den Schutz von Kindern. Alle drei erhielten fünf Sterne.

Die Plug-in-Hybrid-Limousine BYD SEAL 6 überzeugte mit einer Bewertung von 92 Prozent für den Schutz von Erwachsenen und laut Euro NCAP „hervorragenden Fahrerassistenzfunktionen“. Der reine Verbrenner BMW 2er Gran Coupé schnitt insgesamt gut ab, erhielt jedoch aufgrund einer Bewertung von 78 Prozent für den Schutz erwachsener Insassen nur vier Sterne.

In Klassen der Schrägheckmodelle und Crossover wurden Modelle von Cupra, Seat, Toyota und VW bewertet. Dabei erzielte der mit fünf Sternen ausgezeichnete, mit mehreren Antrieben erhältliche SUV-Crossover Cupra Formentor mit 91 Prozent die höchste Punktzahl unter diesen Modellen für den Schutz von Erwachsenen. Der vollelektrische Kompaktwagen VW ID.3 glänzte mit 87 Prozent für den Schutz von Kindern.

Der Kleinbus Multivan und der Van Caddy von VW wurden beide mit vier Sternen ausgezeichnet.