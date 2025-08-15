Lucid Gravity X kombiniert Luxus und Offroad-Tauglichkeit

Der US-amerikanische Elektroautobauer Lucid hat eine Version seines neuen SUV Gravity vorgestellt, die besonders für Fahrten abseits befestigter Straßen geeignet ist. Offiziell handelt es sich um ein Konzeptfahrzeug, eine Serienversion ist also noch unbestätigt.

Der Gravity X basiert auf der Ausführung Gravity Grand Touring. „Der Lucid Gravity hat die Grenzen dessen, was ein kompromissloses SUV leisten kann, neu definiert. Der Lucid Gravity X erweitert diese Prinzipien und zeigt, wie weit man abseits der Straßen gehen kann“, heißt es. Und weiter: „Die Reichweite, die Leistung und die Vielseitigkeit des Lucid machen ihn zum idealen Fahrzeug für Abenteurer, die weiter abseits der Straße unterwegs sind.“

Technisch wurde das SUV laut dem Hersteller umfassend für den Geländeeinsatz optimiert: Neue Front- und Heckverkleidungen verbessern die Böschungswinkel, eine breitere Spur und erhöhte Bodenfreiheit sowie All-Terrain-Reifen sorgen für bessere Leistung im Gelände. Schutzplatten und integrierte Abschlepphaken erhöhen zusätzlich die Offroad-Tauglichkeit, während die aerodynamische Linienführung des Fahrzeugs beibehalten wurde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Optisch setzen sich beim Gravity X orangefarbene Akzente vom matten Lack in „Astral Drift“ ab, der in Kombination mit dem dunklen „Stealth-Look“ eine eigenständige Optik schafft. Metallverkleidungen an Front und Heck runden das Design ab. Auf der Motorhaube sind topografische Karten von Big Sur und dem Death Valley eingraviert, eine Hommage an Kaliforniens vielfältige Landschaften. Koordinaten von Pebble Beach sind an den Einstiegsleisten und Seitenschwellern angebracht und markieren symbolisch die Premiere des Konzepts.

Beim Antrieb entspricht der Gravity X dem in den USA ab knapp 95.000 Dollar vor Steuern kostenden (ca. 81.400 Euro) Gravity Grand Touring. Dieses Modell mit Allradsystem leistet 609 kW (828 PS), mit denen es in 3,4 Sekunden von 0 auf 60 mph (0-97 km/h) geht. Die Reichweite wird mit bis zu 725 Kilometern nach der eher realistischen US-Norm EPA angegeben.

Nach der Oberklasselimousine Air﻿ soll der Gravity auch nach Europa kommen. Einen Termin für den Start hierzulande gibt es bisher nicht.