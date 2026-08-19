Pkw-Neuzulassungen in den ersten 7 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten sieben Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.

Der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von 1.752.461 Pkw erreichte mit 1.151.686 Neuwagen insgesamt einen Anteil von 65,7 Prozent. Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau des Vorjahres nach Ablauf der ersten sieben Zulassungsmonate 2026 somit um +21,7 Prozent.

Von den insgesamt neu zugelassenen Fahrzeugen waren 641.028 mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet, was einem Anteil von 36,6 Prozent entsprach. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Neuzulassungen mit dieser Antriebsart damit um +38,3 Prozent.

446.615 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen. Das entsprach einem Anteil von 25,5 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Plus von 50,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.