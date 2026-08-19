Pkw-Neuzulassungen in den ersten 7 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten sieben Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.
Der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von 1.752.461 Pkw erreichte mit 1.151.686 Neuwagen insgesamt einen Anteil von 65,7 Prozent. Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau des Vorjahres nach Ablauf der ersten sieben Zulassungsmonate 2026 somit um +21,7 Prozent.
Von den insgesamt neu zugelassenen Fahrzeugen waren 641.028 mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet, was einem Anteil von 36,6 Prozent entsprach. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Neuzulassungen mit dieser Antriebsart damit um +38,3 Prozent.
446.615 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen. Das entsprach einem Anteil von 25,5 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Plus von 50,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
Das sind doch ermutigende die Zahlen.
Jetzt wäre es doch noch wünschenswert, dass die großen Hersteller ihren Anteil an BEV deutlich erhöhen und die PlugIns weiter senken.
Da hat Toyota sicherlich den längsten und steinigsten Weg vor sich und Škoda ist mit wohl 70 % BE V Anteil ganz weit vorne – Applaus hierfür.
Mit etwa 1/3 BEV Anteil der alternativen Antriebe darf der VW da auch gerne noch etwas zulegen.
Die fast 30.000 zugelassenen BEV meines Lieblingsherstellers gefallen mir verglichen zu den 10.000 aus 2025 auch wieder sehr gut – der Bürogemeinschaft wohl eher nicht.
Damit scheint die wirklich dumme Aussage von Herrn Musk vom 20. Dezember 2024 wohl zunehmend in Vergessenheit zu geraten.
Manchmal ist die Klappe halten zwar die feigere, aber wirtschaftlich gesehen ganz offensichtlich immer die bessere Strategie für einen CEO –
Vor allem, weil er (wirklich uninformiert) hier in Deutschland damit sehr vielen Anhängern der Marke wirklich vor den Kopf gestoßen hat.
Wie sich das in den nächsten Jahren weiter entwickeln wird:
Time Will Tell
MK meint
Spannend finde ich hier, dass Porsche grade die deutsche Automarke ist, die am meisten darüber jammert, dass man die Umsellung auf BEV bremsen müsse, weil die Zielgruppe das nicht haben wolle, mit über 33% BEV Anteil aber den höchsten BEV-Anteil unter den wirklich deutschen Marken hat (Mini sehe ich immer noch eher als britisch und Smart ist längst chinesisch).
Mäx meint
Wow, YTD 25% BEV Anteil und 50% Wachstum.
Da der Juli 30% hatte ist davon auszugehen, dass man sich Ende des Jahres an 35% Monate heranbewegt und der 30% Marke für das Gesamtjahr annähert.
Um mal die Projektion aufzumachen:
Um 2030 50% zu erhalten wären durchschnittlich 14% Zuwachs pro Jahr nötig.
Mit 10% Wachstum ab 2030 wäre man dann 2035 bei 80% BEV Anteil.
eBikerin meint
Eigentlich gar nichts besonderes. Es gibt einfach immer mehr Autos in allen Klassen und mittlerweile in (fast) allen Preisklassen. Mehr Auswahl und zum Teil bessere Technik und zum Teil günstiger Preise führen einfach zu mehr Nachfrage.
Ich denke die 50% in 2030 sind kein Problem mehr.
David meint
Suzuki 84.600 % Zuwachs und Togg immerhin 23.200 %. Da wird also jetzt die Republik geflutet von Suzuki und Togg, oder?
MichaelEV meint
Glaub da geht noch mehr beim BEV-Anteil. Der BEV-Boom ist noch gar nicht richtig angekommen (mangels Lieferfähigkeit) und ob es noch so einen großen schmerzresistenten Anteil an Neuwagenkäufer gibt, die in der jetzigen Situation bei einem Verbrenner zuschlagen, wage ich zu bezweifeln (aber die Verbrennerhersteller geben natürlich alles, um das Produkt noch loszuwerden).