Einride will 500 Tesla Semi in nordamerikanische E-Lkw-Flotte aufnehmen

Einride will 500 Tesla Semi in seine nordamerikanische Elektro-Lkw-Flotte aufnehmen. Der schwedische Logistiktechnologie-Anbieter bezeichnet das Vorhaben als bislang weltweit größten Einsatz des elektrischen Lkw. Die Einführung soll im September beginnen und über 24 Monate in mehreren Phasen erfolgen. Nach Angaben des Unternehmens wird sich die Zahl der von Einride eingesetzten Elektro-Lkw dadurch verdreifachen. Berichte beziffern die Flotte nach Abschluss des Rollouts auf rund 750 Fahrzeuge.
Die E-Lkw sollen unter anderem Transporte für Amazon sowie weitere Einride-Kunden übernehmen. Vorgesehen sind Einsätze auf Frachtkorridoren in Kalifornien, Texas, New Jersey, Illinois und Georgia. Einride zufolge wird die Beschaffung vollständig über Finanzierungslösungen Dritter gestemmt. Damit betrifft die Vereinbarung zunächst ausschließlich Nordamerika. Einen Einsatz der 500 Tesla Semi in Europa hat das Unternehmen nicht angekündigt.
Einride integriert die Fahrzeuge in seine Flottenplattform Saga AI. Diese koordiniert nach Unternehmensangaben unter anderem Fahrzeugeinsatz, Ladezeiten und Energiekosten. Für große batterieelektrische Nutzfahrzeugflotten sind diese Faktoren unmittelbar betriebsrelevant, da Ladefenster und verfügbare Ladeleistung in die Touren- und Einsatzplanung einbezogen werden müssen. Einride gibt an, mit seiner Plattform bislang mehr als 19 Millionen elektrische Meilen und 42.000 Optimierungsvorgänge verarbeitet zu haben.
Autonomes Fahren, neben der Elektrifizierung ein weiterer Schwerpunkt von Einride, ist in der Ankündigung zu den 500 Tesla Semi nicht Bestandteil des beschriebenen Einsatzkonzepts. Die Schweden betreiben eigene Programme für fahrerlose Elektro-Lkw, während Tesla seine Aktivitäten zum automatisierten Fahren derzeit vor allem über Pkw und Robotaxis vorantreibt.
Tesla-Lkw als Teil herstellerübergreifender Flotte
Für Tesla schafft die Vereinbarung mit Einrede einen deutlich größeren kommerziellen Einsatz seines schweren Elektro-Lkw. Einride bleibt zugleich bei einer herstellerübergreifenden Beschaffungsstrategie: Vorstandschef Roozbeh Charli sagte Reuters, das Unternehmen beziehe Fahrzeuge inzwischen von fünf bis sechs Lkw-Marken. Die 500 Tesla Semi ersetzen damit nicht grundsätzlich die Zusammenarbeit mit etablierten europäischen Nutzfahrzeugherstellern innerhalb des Einride-Netzwerks.
Wirtschaftlich ist der Rollout Teil der weiteren Expansion Einrides in den USA. Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Finanzierung der Tesla-Flotte über externe Kapitalgeber begrenzt nach dem derzeit veröffentlichten Modell den unmittelbaren Kapitalbedarf für die Fahrzeugbeschaffung. Angaben zu Kaufpreisen, Leasingraten oder konkreten Betriebskosten der 500 Fahrzeuge veröffentlichte Einride in der Ankündigung nicht.
Für Deutschland und Europa hat die Vereinbarung vorerst vor allem Bedeutung als großvolumiger Praxisfall für batterieelektrischen Schwerlastverkehr, nicht als angekündigter Tesla-Semi-Marktstart. Der Hersteller will seinen Elektro-Lkw später aber nach Europa bringen und Einride hat hier seinen Schwerpunkt. Die Schweden könnten perspektivisch also auch in europäischen Ländern Semi von Tesla einsetzen.
Kommentare
Future meint
Anders als bei den Privatkäufern geht es in der Logistik ja nur ums Geld. Einride wird also Gründe haben, warum sie sich bei dieser Großbestellung für Tesla und gegen Mercedes oder Volvo entschieden haben.
Ossisailor meint
Klar stimmt. Das folgende Zitat aus dem Artikel zeigt aber, dass dies die bisherige Zusammenarbeit mit anderen europäischen Herstellern nicht ersetzt:
„Vorstandschef Roozbeh Charli sagte Reuters, das Unternehmen beziehe Fahrzeuge inzwischen von fünf bis sechs Lkw-Marken. Die 500 Tesla Semi ersetzen damit nicht grundsätzlich die Zusammenarbeit mit etablierten europäischen Nutzfahrzeugherstellern innerhalb des Einride-Netzwerks.“
Jörg2 meint
In Europa derzeit eher DAF.
Mäx meint
Einride hat bisher 250 LKW von versch. Herstellern und nun doppelt so viele Semis gekauft…das muss schon ein gutes Angebot gewesen sein.
Ob das für Tesla tragfähig ist sei dahingestellt.
Solche Sonderangebote für PR gibt ja auch bei unseren Herstellern.
Future meint
Genau. Die Frage ist halt, warum sich die Schweden bei dieser Großbestellung gegen die Europäer entschieden haben. Vielleicht ist der neue Semi von Tesla das bessere Produkt im Vergleich zu den älteren Volvo oder Mercedes. Bestimmt hat sich dazu schon jemand von Einride geäußert.
eBikerin meint
Weil die für die Nordamerikanische Flotte sind und nicht für die Europäische?
Einfach mal Artikel lesen? Europäische LKW sind in Nordamerika ebenso selten wie Amerikanische in Europa. So viel zu der VT
MichaelEV meint
Wenn von 750 eLKWs 2/3 von Tesla sind und 1/3 vom Rest gedeckt wird (ja in zwei Jahren kommen vielleicht noch welche dazu, sagen wir jeweils 50%), passt das vom Verhältnis her…
David meint
Jetzt muss man sagen, für ein Riesenland wie die USA, das fast ausschließlich per LKW versorgt wird, ist eine Bestellung von 500 LKW ein Lacher. Wobei es nicht einmal eine Bestellung ist, sondern nur eine Absicht. Und ebenso ist es Fakt, dass man mit so einer Nachricht als Einride noch punkten kann, weil es so wenige Bestellungen für den Tesla Semi gibt. Wichtig in dem Zusammenhang die Erwähnung, dass damit nicht die Absicht besteht, autonom zu fahren. Ebenso steht in der Meldung, dass sie damit nur einer von vielen Lieferanten von LKW sind.
MK meint
@Future:
Da wird es auch um Unabhängigkeit von einem Hersteller gehen.
Sixt versucht ja auch nicht, noch höhere Rabatte rauszuholen, in dem man Fahrzeuge von nur einem Hersteller beschafft. Der Feuerwehr-Aufbauhersteller Magirus hat selbst zu seiner Zeit als 100%ige Iveco-Tochtergesellschaft in Deutschland auch auf Messen mit Vorführfahrzeugen auf MAN- und Mercedes-Fahrgestell für sich geworben. Selbst Amazon kauft trotz seiner Beteiligung an Rivian weiterhin auch neue Mercedes Elektro-Sprinter und auch bei der Polizei wird imemr darauf geachtetet, mindestens 2 Marken in der Flotte zu haben.
Wie Ossisailor schon sagt: Es ersetzt eben nicht die anderen Hersteller, sondern ergänzt diese. Spannend dabei ist auch die gewählte Formulierung. In der Original-Mitteilung auf der Einride-Website lautet die konkret: „Einride AB today announced the planned deployment of 500 Tesla Semi trucks“. Spannend deshalb, weil in der Branche Rahmenabkommen mit „bis zu X Stück“ üblich sind und hier nirgendwo gesagt wird, wie viele davon tatsächlich verbindlich bestellt sind.
Rob meint
Der Hauptgrund wird wohl im ersten Satz dieses Artikels zu finden sein: „Einride will 500 Tesla Semi in seine nordamerikanische Elektro-Lkw-Flotte aufnehmen“
So wie der Tesla Semi nicht in Europa angeboten wird, sind die hierzulande erhältlichen Elektro LKW nicht in Nordamerika verfügbar.
Mark Müller meint
Ja, da kauft sich Tesla mit viel Geld den massiv verspäteten (2026 statt 2017) Markteintritt.
Jörg2 meint
Mark
Lass uns an Deinen Informationen zu den Preisen teilhaben.
Oder ist das nur „Meinung“ nicht „Information/Fakt“? Manche haben es ja zunehmend schwer, dies zu trennen….
Fred Feuerstein meint
500 batterieelektrische LKW, keine Wasserstoffbetriebenen. Aber das kommt bestimmt noch. 😅