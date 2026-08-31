Deutsche Industrie diskutiert härteren Kurs gegenüber China

Die deutsche Wirtschaft befindet sich offenbar in einem Prozess der Neupositionierung gegenüber China. Im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wird derzeit intensiv über ein härteres handelspolitisches Vorgehen diskutiert, berichtet die Welt am Sonntag. Im Fokus stehen dabei demnach die Weiterentwicklung der handelspolitischen Schutzinstrumente der EU sowie Fragen zur Ausgestaltung, Geschwindigkeit und Beweisführung in Antidumping- und Antisubventionsverfahren.
Friedolin Strack, Co-Bereichsleiter Internationales beim BDI, plädiert für den Einsatz vieler kleinerer Maßnahmen, anstatt auf ein einzelnes großes Instrument zu warten – China mache das ähnlich. Während die EU bisher nur in wenigen Branchen wie bei Elektroautos Zölle verhängt hat, fordern Länder wie Frankreich, Italien und Spanien ein schärferes Vorgehen gegen unfaire Handelspraktiken. Bisher gilt Deutschland als bremsender Faktor.
Der deutsche Export in die Volksrepublik ist nach einer langen Phase des Booms eingebrochen. Gleichzeitig entwickeln sich chinesische Unternehmen auf dem Weltmarkt sowie in Europa und Deutschland zu Wettbewerbern. Die europäische Industrie wirft China dabei künstliche Währungsabwertungen und staatliche Subventionen für Exportfirmen vor. Gleichzeitig wurde der technologische Fortschritt chinesischer Produkte durch den Abgang deutschen Know-hows in Gemeinschaftsunternehmen beschleunigt.
Auch bedeutende Verbände wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) und der Maschinenbauverband VDMA überdenken ihre China-Politik. Der VDMA fordert laut der Welt am Sonntag schnelles Handeln ohne Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen. Oliver Richtberg, Abteilungsleiter Außenwirtschaft des Verbands, warnt vor einer zunehmenden Deindustrialisierung durch unfaire Maßnahmen.
„Wenn wir aus Angst vor der Abhängigkeit bei Seltenen Erden nun jahrelang nicht handeln, geraten wir in einen Teufelskreis“, so Richtberg. Zudem könnten durch Untätigkeit künftige Abhängigkeiten von chinesischen Maschinen entstehen, da europäische Hersteller unter Druck geraten. Für Unternehmen sei das China-Geschäft oft ein Spiel auf Zeit. Letztlich wolle die Volksrepublik in immer mehr Branchen von ausländischer Technologie unabhängig werden.
Kommentare
Eichhörnchen meint
Ich dachte VW hätte die Lufthoheit. Warum dann Zölle?
Thomas meint
Kann man fordern. Dann muss einem aber auch klar sein, dass das dem EU Raum persistente, hohe Inflation bringen wird und wie sich die EU Mitglieder dann ihre Schulden finanzieren wollen … man sieht’s derzeit an den USA sehr gut, dass das nicht funktioniert. So wie man uns dann bitte auch erklärt, warum man die Zoll Politik des Orangen aus dem Oval Office gar nicht gut findet, ihm das gegen China aber 1:1 nach macht.
Also bitte. Wir sind mit Freihandelt immer gut gefahren und Handel hilft allen. Ich habe kein Problem, wenn China billige Autos zu uns liefert. Ich fahre gerne günstig Auto. Volkswagen hat sich die Suppe selbst eingebrockt. Volkswagen hätte sich locker die Technologieführerschaft in Hardware, Software und Batterietechnik finanzieren können: Wollte man halt nicht. Dafür hat man gerne den Mitarbeitern allerhand Geldgeschenke gemacht.
Jörg2 meint
Sind das die, die den Chinesen das erst beigebracht haben?
Wird der ehemalige Lehrmeister nun vom Lehrling überflügelt und findet das irgendwie so garnicht toll?
Ich hätte es besser gefunden, die deutsche Industrie hätte nicht, profitgierig und moralvergessen, die KP China technologisch in den Stand gehoben, dass diese nun die Basis unseres Gemeinwohl angreifen kann. Profitgier halt…
A.Hörmann meint
Während die deutsche Industrie nachdenkt und grübelt, haben die Chinesen schon längst ihre Werke in Europa fertig zur Produktion.
Wann will man endlich aufwachen in Europa ?
Macht doch die Augen auf !
M. meint
Die Deutschen haben ja auch Werke in China.
Und diese Werke arbeiten zu den Bedingungen, die die Regierung dort festlegt.
Welche das sind – falls da Unklarheit besteht, können wir das durchgehen.
Jedenfalls werden Werke in der EU auch zu den Bedingungen arbeiten, die die Politik hier vorgibt. Heute, morgen, übermorgen.
M. meint
Überfällig.
Futureman meint
Als einer der wichtigsten Exportnationen der Welt macht es natürlich Sinn, anderen Nationen vorzuschreiben, was sie zu exportieren haben. Es gibt nun einmal einen Weltmarkt, von dem können einige Nationen gut profitieren. Dazu gehört nun einmal Deutschland. Und auch wenn einige es i Ostdeutschland nicht wahr haben wollen, wir sind immer noch eine der reichsten Nationen der Welt. Evtl. ist allerdings das Problem, dass einige ganz Reiche in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Vermögen aus dem System ziehen wollen. Der Erfolg kommt aber von den vielen Unternehmen, die in Deutschland langfristig gute Arbeit machen. Die Autohersteller gehören anscheinend nicht dazu.
eBikerin meint
wir sind immer noch eine der reichsten Nationen der Welt.
Platz 17 im Länderranking und werden weiter durchgereicht. Ach und weil Deutschland so reich ist, brauchts für den Bundeshaushalt ja auch nur ne Neuverschuldung von 98 Milliarden. Ach und weil Deutschland so reich ist, müssen die Krankenkassen auch die Beiträge erhöhen, weil Deutschland viel zu wenig für die Menschen in Grundsicherung bezahlt. Deutschland ist Pleite – nur die Menschen haben noch was auf der Kante , darum der Platz 17. Vielleicht mal die Diskussionen um den Bundeshaushalt etc verfolgen.
Jensen meint
Es hängt nun mal Alles mit Allem zusammen. Von daher ist es nicht so einfach und eher unklug, sich abzuschotten oder übertriebene Handelshemmnisse aufzubauen, weil man ja selbst auch umfangreiche Interessen für den Einkauf von Rohstoffen und den Verkauf eigener Produkte hat.
Wer den Handel einschränken oder erschweren will, muß auch darauf vorbereitet sein, an anderer Stelle selbst mit Nachteilen konfrontiert zu werden. Gerade Deutschland als klassische Exportnation sollte sich da nicht an der falschen Stelle aus dem Fenster lehnen.
South meint
Das Erstarken der Chinesen liegt natürlich zu einem guten Teil an unfairer Industriepolitik und das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Die BRD alleine würden die Chinesen sofort abschütteln, aber die EU ist Gegengewicht genug.
(Und hier an der Stelle mal deutlich angemerkt. Der Abstieg für Deutschland, die AFD, will Europa deutlich schwächen, sogar aus dem Euro austreten, obwohl der meiste Export genau nach Europa geht. Der Schaden wäre enorm….)
Zu einem guten Teil ist aber die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit aber der Behäbigkeit der eigenen Autoindustrie geschuldet. Und genau hier muss man sehr gut aufpassen. Sollte die heimische Industrie technisch nicht mehr mithalten können/wollen, dann liegt die Sache anders. In dem Fall würden wir uns dann einen unbezahlbaren Luxus leisten, eine Zombieindustrie. Es gilt Hilfe zur Selbsthilfe und es gibt keine heiligen Kühe. Wenn ein Hersteller nicht mehr mithalten kann, dann darf Schrumpfen oder sogar ein Ausscheiden aus dem Markt kein Tabu sein…
David meint
Das kann man nur empfehlen und das schreibe ich hier schon seit einiger Zeit. Wir sind in einem Handelskrieg. Das ist nicht mehr der offene Wettbewerb. China kauft einmal und baute es dann nach. Patente und Urheberrechtsschutz gibt’s nicht. Nicht wirksam, genauer gesagt. Die USA und China sind unsere Handelsfeinde. Ich freue mich aber, dass dieser Gedanke hier öffentlich formuliert wird. Richtiges auch, nicht auf den großen Schlag zu warten. Sondern in Salamitaktik unseren Handelsfeinden zu schaden. Denn kleinere Maßnahmen können auch in kleinerem Rahmen beschlossen werden.
Future meint
Ich finde es immer wieder lustig, wenn man in Deutschland die beiden wichtigsten und größten Handelspartner als »Handelsfeinde« hinstellt. Deutschland ist ia immer noch ein Exportland, was manche vielleicht schon verdrängt haben. Jetzt haben manche Akteure in der Industrie die Sorge, dass Deutschland in der Zukunft weniger erfolgreich sein könnte. Wettbewerb bedeutet doch immer noch, besser als die Konkurrenz zu sein. Darauf sollte sich Deutschland wieder besinnen und einfach die besten Produkte anbieten, so wie das bei den Verbrennern damals war. Dann klappt das bestimmt auch wieder mit dem Erfolg. Ich habe jedenfalls etwas ratlos zugeschaut, als die Grünen zuletzt die Wirtschaftsministerin so kritisiert haben, weil sie in China die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen so gewürdigt hatte.
M. meint
Du redest mal wieder populistischen Unfug. Aber vielleicht steht das so im Vertrag.
Die Sache ist, dass wir mit China eine riesiges Außenhandelsdefizit haben, das weiter wächst. Die Methoden, die dazu von anderer Seite eingesetzt werden:
– einseitige Subventionen mit dem klaren Ziel, eigene Hersteller selbst bei Verlusten am Leben zu erhalten und so Wettbewerber in anderen Ländern, die diese Unterstützung nicht erhalten, aus dem Markt zu drängen, bis es keinen Wettbewerb mehr gibt. Das kann bewiesen werden (es ist bewiesen, Link gerne auf Wunsch)
– Abwertung der eigenen Währung mit dem Ziel, die eigenen Exporte zu verbilligen (Link? Sehr gerne)
– Ausnutzung von Millionen Arbeitern (Wanderarbeiter), die die Lohnkosten drücken (Link? Sehr gerne)
– Industriespionage im großen Stil, zum Beispiel auch Zugriff auf Produktions/Entwicklungsdaten westlicher Hersteller über die Werke in China
– systematische Akzeptanz von Patentverletzungen – Klage nur vor einem chin. Gericht möglich, aber oft vergeblich. (Link? Sehr gerne)
Das hat eben nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern man vertraut einfach darauf, genug Erpressungspotenzial, z.B. bei bestimmten Gütern zu haben, um damit durchzukommen.
Auf diese Art von Freunden kann man verzichten. Die Beschwichtigungsversuche sind bekannt, aber verfangen nicht mehr. Es wird Zeit, diesen Zopf abzuschneiden.
Ben meint
Also hätte dein Arbeitgeber VW niemals auf ihrem Hauptmarkt hätte Autos verkaufen buw. bauen dürfen ?
Werner Mauss meint
Lustig, Lustig, also Handelsfeinde. Ich denke man sollte solchen Menschen mit dieses Aussagen alle Dinge abnehmen in denen Chinatechnik steckt. Viel wichtiger erachte ich die Boni für die Leistungslosen Führungsebenen zu streichen und die Gehälter um 2/3 zu kürzen. Dies würde das Geld für sinnvolle Investitionen freimachen, damit uns überlegene Chinatechnik kopiert und hier verbessert günstig angeboten werden kann. Die Steuer von Betrieben sollte direkt an Investition und Ausbildung gekoppelt werden. Wer nicht 50% reinvestiert und kaum ausbildet zählt 70%, 60% hatten wir in den 80ern unter Kohl und keiner ist verhungert oder ausgewandert. Auch aus der Schweiz türmt niemand weil jeder gleich in die Rente und Krankenkasse einbezahlt oder haben die etwas Selbstschuss an den Grenzen.
eBikerin meint
„70%, 60% hatten wir in den 80ern unter Kohl “
Es waren 56 % Körperschaftssteuer.
„Auch aus der Schweiz türmt niemand weil jeder gleich in die Rente und Krankenkasse einbezahlt “
Dämlicheren Vergleich hast du nicht gefunden? In der Schweiz zahlst du im Schnitt deutlich weniger Steuern als in Deutschland. Bei einem kaufkraftbereinigtem deutlich höherem Einkommen.
Werner Mauss meint
Genau das hatten wir ja in den 80ern in D, bis man auf die Unternehmer Lobby gehört hat, daß weniger Unternehmenssteuer zu mehr führt, was nie eintrat. Wir hatten dadurch einen Steuerausfall der die ganze Infrastruktur und Bildung ruiniert hat. Auch die Haftung gehört zurück wie Grupp es sagt, dann wäre die Situation heute eine völlig andere. Der Arbeiter und die Arbeit selbst verdient das Geld. Das Verhältnis stimmt nicht mehr, der Staat lässt sich bedrohen und ausnehmen. Dividenden sind keine Arbeit und Boni auch nicht. Die AFD kapiert das auch nicht.
David meint
Entfernt. Bitte bleiben Sie sachlich. Danke, die Redaktion.
M. meint
Nicht alles, was in China hergestellt wird, ist Chinatechnik.
Wenn ich dir mein Kuchenrezept gebe und du backst damit einen Kuchen, ist das noch lange kein chinesischer Kuchen. Es ist nur ein in China gebackener Kuchen.
Natürlich ist mir auch klar, dass dir das nicht klar sein darf, weil es auch gar nicht in die Ideologie passt.