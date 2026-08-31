BYD könnte Mini-Elektroauto nach Europa bringen und auch hier bauen

Der chinesische Stromer-Riese BYD plant offenbar die weltweite Nutzung der Technologie seines „Kei-Cars“ Racco. Die für Kleinstwagen optimierte E-Antriebstechnik, die ursprünglich für den japanischen Markt entwickelt wurde, soll künftig auch in anderen Regionen wie Europa zum Einsatz kommen. Das schreibt das chinesische Portal Nikkei.
Im Zentrum steht demnach BYDs selbst entwickeltes „X-Pack“-Batteriesystem. Dieses integriert wesentliche elektrische Komponenten wie den Wechselrichter direkt in das Batteriepaket und platziert das gesamte System unter dem Fahrzeugboden. In herkömmlichen Konstruktionen befinden sich solche Bauteile meist im vorderen Bereich des Fahrzeugs unter der Motor- beziehungsweise Fronthaube, was bei Kleinstwagen den Innenraum sowie die Knautschzone einschränkt.
Durch die Integration der Komponenten hilft X-Pack dabei, Passagierraum und Crash-Sicherheit innerhalb der engen Dimensionen von Kei-Cars auszubalancieren. Japanische Vorschriften begrenzen diese dort sehr beliebten Fahrzeuge auf eine Länge von 3,4 Metern, eine Breite von 1,48 Metern und eine Höhe von 2 Metern.
Der Racco kam im Juli in Japan auf den Markt. Er misst 3395 Millimeter in der Länge, 1475 Millimeter in der Breite und 1800 Millimeter in der Höhe. Die Basisversion nutzt eine 22,4-kWh-Batterie für 210 Kilometer WLTC-Reichweite, höherwertige Versionen haben ein 35,84-kWh-Akkupack für 320 Kilometer.
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Die Europäische Union will eine neue Fahrzeugkategorie einführen, die sich an den japanischen Kei-Car-Standards orientiert. Fahrzeuge dieser Art mit rein elektrischem Antrieb könnten in der EU von Subventionen und regulatorischen Erleichterungen profitieren.
Für BYD könnte dem Bericht zufolge das Werk in Ungarn, dessen reguläre Serienproduktion ab diesem Jahr geplant ist, als Basis für Modelle im Kei-Car-Stil in Europa dienen. Eine lokale Fertigung würde helfen, die Auswirkungen der EU-Zölle auf E-Auto-Importe aus China zu reduzieren. Auch Märkte in Südamerika und Südostasien gelten als potenzielle Abnehmer für besonders kompakte Stromer.
Kommentare
Matthias meint
Und wieder ein Fünftürer, mit winzigen Türen, obwohl im Schnitt nur 1,4 Leute in einem PKW sitzen? Und sich dann wundern warum das kaum einer kauft. Ich will keine Gurke mit zu wenig Platz für den Fahrer weil unnötige Sitze und Türen eingebaut wurden.
Future meint
Kei Cars für Europa. Endlich. Mal sehen, ob es tatsächlich dazu kommt. Brüssel muss jetzt mutig sein und das entscheiden. Die Hersteller sind offenbar bereit dafür und können was liefern. Damit wird Mobilität endlich wieder viel billiger, einfacher und verbraucht dabei auch viel weniger Platz. Was in Asien und Südamerika möglich ist, muss endlich auch in Euriopa möglich sein. Das ist eine sehr gute Entwicklung in die richtige Richtung.
brainDotExe meint
Schön Kleinstwagen sind hierzulande eine Nische. Noch kleiner? Dazu sehe ich vor allem in Deutschland kaum Nachfrage.
Jeff Healey meint
Der BYD Racco wird ca. 3,40m lang sein und seine Fangeneinde in Europa finden, vorausgesetzt der Preis stimmt. Noch mehr verspreche ich mir allerdings von der neuen europäischen Klasse M1E, die mit maximal 4,20m Länge einen nochmals deutlich größeren Kundenkreis ansprechen wird.
Ich hätte mir diese Art intelligente „Raum“-Fahrzeuge nur sehr viel früher am Markt gewünscht. Aber besser spät als nie.
Daniel S meint
So ein Kleinstwagen würde mich sehr interessieren.
David meint
Könnte. Nur wenn sie in Europa bauen, mit unseren Bestimmungen zur Arbeitnehmerrechten, zu Umwelt- und Arbeitsschutz, nach EU-Recht homologiert, mit EU-Zulieferern und mit Mehrwertsteuer, dann sind diese Autos auch gar nicht mehr so günstig.
Future meint
In Japan beginnen die Preise für den Rocco mit der kleineren Batterie bei 11.600 Euro. Natürlich ist man in Deutschland gewohnt, dass alles etwa doppelt so viel kostet wie in Asien. Aber BYD will ja in Ungarn bauen, so wie es BMW auch macht mit dem modernen Werk. Vermutlich ist es einfach deutlich wirtschaftlicher, dort zu produzieren, als in Deutschland.
Ben meint
Du meinst wie XPeng der Partner deines Arbeitgebers VW die in Österreich produzieren bei Magna ?
Oder wie VW selbst ihre chin. Pandants in Zwickau zusammensetzen lassen will ?
Tim Leiser meint
Nehm ich