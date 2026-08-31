„E-Auto-Report Q2/2026“: Chinesische Marken holen 15 Podestplätze

Der „E-Auto-Report Q2/2026“ des Magazins ElectricCar vergleicht alle in Deutschland konfigurierbaren Elektroautos in elf Indizes, fünf nach Fahrzeugklasse und sechs nach Einsatzprofil. Bewertet wird das Verhältnis von Listenpreis zu Reichweite, Verbrauch, Ladegeschwindigkeit, Motorleistung und Kofferraum, in den Flottenkategorien zusätzlich zur Wechselstrom-Ladeleistung (AC). Markenimage, Design und Fahreindruck fließen nicht ein.

Das Ergebnis der aktuellen Auswertung: 15 der 33 Podestplätze gehen an Marken chinesischer Herkunft, fünf der elf Indizes werden von ihnen angeführt. Leapmotor führt gleich drei Indizes an. Der B03X Pro gewinnt die Kleinst- und Kleinwagen mit 95,0 Prozent, für 24.900 Euro bietet er 177 PS, 292 Kilometer WLTP-Reichweite und 407 Liter Kofferraum. Der B05 BEV Pro Life setzt sich in der Kompaktklasse mit 94,9 Prozent durch: 27.900 Euro, 218 PS, 401 Kilometer Reichweite und eine Ladegeschwindigkeit, die in einer Stunde 1053 Kilometer zurückbringt. Der B03X ProMax gewinnt zudem den Flotten-Index für Einsatzfahrzeuge.

Zeekr führt zwei Indizes an. Der 7GT Core gewinnt die obere Mittelklasse mit 95,8 Prozent, die Long Range Edition den Langstrecken-Index mit 97,3 Prozent, dem höchsten Indexwert des gesamten Reports.

Am deutlichsten fällt das Bild in der oberen Mittelklasse aus. Dort stammen die neun bestplatzierten Modelle von Zeekr, XPeng und BYD, erst auf Rang zehn folgt mit dem Škoda Peaq 90 Selection ein europäisches Fahrzeug. In der Kompaktklasse belegen Leapmotor, MG und Changan die ersten sieben Ränge.

Auch bei einzelnen Kennwerten liegen chinesische Modelle vorn. Die höchste Ladegeschwindigkeit des Reports erreicht der XPeng P7+ Performance AWD: In einer Stunde Schnellladen gewinnt er 1800 Kilometer Reichweite zurück.

In sechs der elf Indizes führen Hersteller aus Europa und den USA. Der Volvo EX60 Plus P12 AWD gewinnt den Flotten-Index für Dienstwagen mit 93,3 Prozent, ausschlaggebend sind 810 Kilometer Reichweite und 1791 Kilometer Reichweitengewinn je Ladestunde. Der Volkswagen ID.Polo Trend gewinnt den Stadtauto-Index mit 94,9 Prozent und steigt damit als Neuzugang direkt auf Platz eins ein.

Der Škoda Epiq 55 Essence erreicht bei den Kleinwagen Rang zwei und bei den Servicefahrzeugen ebenfalls Rang zwei. Im Langstrecken-Index stehen vier Varianten des Mercedes CLA in den Top 10, der CLA 250 EQ stellt mit 12,3 kWh je 100 Kilometer den niedrigsten Verbrauchswert der gesamten Kategorie. Tesla gewinnt drei Indizes, Lucid einen.

Das verbindende Muster über alle elf Kategorien hinweg ist laut den Studienautoren weniger die Herkunft als das Alter der Modelle: Wo ein Hersteller ein aktuelles Fahrzeug in den Markt bringe, stehe es weit vorne. Bei den Stadtautos und den Kleinwagen seien jeweils sechs der zehn bestplatzierten Modelle Neuzugänge des aktuellen Quartals.