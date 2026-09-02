Polestar 4 SUV startet in Deutschland ab 57.900 Euro

Polestar erweitert den Polestar 4 um eine SUV-Variante. Das bisherige Modell wurde in Polestar 4 Coupé umbenannt. Der neue Polestar 4 SUV übernimmt Design, Technologie und Fahrerlebnis und ergänzt diese um mehr Gepäckraum und praktische Funktionen. In Deutschland startet die Variante mit Heckmotor bei 57.900 Euro, die Dual-Motor-Allradversion bei 65.900 Euro und die Sportversion mit Performance-Paket bei 76.300 Euro.

Das Heck des 4840 Millimeter langen Polestar 4 SUV wurde mit geraderer Dachlinie und aufrechtstehender Heckklappe neu gestaltet. Dadurch bietet die zweite Sitzreihe 2,5 Zentimeter zusätzliche Kopffreiheit, während die serienmäßige Dachreling eine dynamische Dachlast von bis zu 100 Kilogramm ermöglicht. Insgesamt stehen 1680 Liter Stauraum in den vorderen und hinteren Gepäckräumen zur Verfügung. Im Heck sind es 530 Liter bis zur Oberkante der Rücksitzlehnen beziehungsweise 655 Liter bis zum Dachhimmel. Werden die im Verhältnis 60:40 umklappbaren Rücksitzlehnen umgelegt, wächst das Gepäckvolumen auf 1665 Liter.

Der SUV wird mit zwei Antriebsvarianten und serienmäßiger 100-kWh-Batterie angeboten. Die Dual-Motor-Version leistet 400 kW beziehungsweise 544 PS, beschleunigt in 3,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht bis zu 600 Kilometer WLTP-Reichweite, während der Hecktriebler mit 200 kW/272 PS bis zu 630 Kilometer pro Ladung fährt.

Der Stromverbrauch für den Allradler beginnt offiziell bei kombiniert 19,0 – 21,6 kWh/100 km, beim Heckantrieb sind es 17,8 kWh/100 km. Gleichstrom-Schnellladen (DC) ist mit bis zu 200 kW möglich. In ausgewählten Märkten wie Deutschland steht außerdem Wechselstrom-Laden (AC) mit bis zu 22 kW zur Verfügung.

Mit Vehicle-to-Load (V2L) können externe Geräte über die Hochvoltbatterie mit Wechselstrom versorgt werden. Das System stellt über einen zertifizierten Ladeadapter bis zu 3,3 kW bei 16 A und 230 V einphasig bereit. Der dafür erforderliche Adapter ist derzeit für Deutschland zugelassen und separat erhältlich. Der neue Camping Mode bietet im geparkten Fahrzeug Zugriff auf Entertainment, Ambientebeleuchtung und Fahrzeugfunktionen und nutzt unter anderem V2L, USB-C-Anschlüsse und die 12-Volt-Steckdose.

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Google Gemini erweitert die Sprachsteuerung und soll Zusammenhänge verstehen, mehrstufige Dialoge ermöglichen sowie komplexere Aufgaben in natürlicher Alltagssprache unterstützen. Gemini Live ist für freihändiges Brainstorming, Reiseplanung und Übersetzungen in Echtzeit vorgesehen und wird schrittweise in den Polestar-Märkten eingeführt. Im Innenraum stehen auf dem Hauptdisplay nun neun statt sechs Widget-Schnellzugriffe zur Verfügung. Optional werden unter anderem ein Soundsystem von Harman Kardon und ein elektrochromes Glasdach angeboten.

„Emissionsarme und recycelte Materialien kommen im gesamten Fahrzeug zum Einsatz und tragen dazu bei, dass der Polestar 4 SUV einen der niedrigsten CO₂-Fußabdrücke innerhalb der Polestar Modellpalette erreicht“, wirbt der Hersteller. Bei der Produktion der Batteriezellen wird nach Unternehmensangaben 100 Prozent erneuerbarer Strom eingesetzt. Zudem stammen 23 Prozent des verwendeten Aluminiums aus recyceltem Material.

„Der Polestar 4 SUV erweitert die Attraktivität unseres erfolgreichsten Modells und ergänzt unser Produktportfolio in einem der wichtigsten Segmente der Automobilindustrie. Mit mehr Platz, höherem Nutzwert und noch mehr Möglichkeiten für Abenteuer bleibt er gleichzeitig dem Design, der Technologie und dem Fahrerlebnis treu, die Polestar auszeichnen. Die Produktion in Busan, Südkorea, ist bereits angelaufen und die ersten Fahrzeuge sind auf dem Weg zu unseren Kundinnen und Kunden“, so Polestar-CEO Michael Lohscheller.