Polestar 4 SUV startet in Deutschland ab 57.900 Euro

Polestar erweitert den Polestar 4 um eine SUV-Variante. Das bisherige Modell wurde in Polestar 4 Coupé umbenannt. Der neue Polestar 4 SUV übernimmt Design, Technologie und Fahrerlebnis und ergänzt diese um mehr Gepäckraum und praktische Funktionen. In Deutschland startet die Variante mit Heckmotor bei 57.900 Euro, die Dual-Motor-Allradversion bei 65.900 Euro und die Sportversion mit Performance-Paket bei 76.300 Euro.
Das Heck des 4840 Millimeter langen Polestar 4 SUV wurde mit geraderer Dachlinie und aufrechtstehender Heckklappe neu gestaltet. Dadurch bietet die zweite Sitzreihe 2,5 Zentimeter zusätzliche Kopffreiheit, während die serienmäßige Dachreling eine dynamische Dachlast von bis zu 100 Kilogramm ermöglicht. Insgesamt stehen 1680 Liter Stauraum in den vorderen und hinteren Gepäckräumen zur Verfügung. Im Heck sind es 530 Liter bis zur Oberkante der Rücksitzlehnen beziehungsweise 655 Liter bis zum Dachhimmel. Werden die im Verhältnis 60:40 umklappbaren Rücksitzlehnen umgelegt, wächst das Gepäckvolumen auf 1665 Liter.
Der SUV wird mit zwei Antriebsvarianten und serienmäßiger 100-kWh-Batterie angeboten. Die Dual-Motor-Version leistet 400 kW beziehungsweise 544 PS, beschleunigt in 3,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht bis zu 600 Kilometer WLTP-Reichweite, während der Hecktriebler mit 200 kW/272 PS bis zu 630 Kilometer pro Ladung fährt.
Der Stromverbrauch für den Allradler beginnt offiziell bei kombiniert 19,0 – 21,6 kWh/100 km, beim Heckantrieb sind es 17,8 kWh/100 km. Gleichstrom-Schnellladen (DC) ist mit bis zu 200 kW möglich. In ausgewählten Märkten wie Deutschland steht außerdem Wechselstrom-Laden (AC) mit bis zu 22 kW zur Verfügung.
Mit Vehicle-to-Load (V2L) können externe Geräte über die Hochvoltbatterie mit Wechselstrom versorgt werden. Das System stellt über einen zertifizierten Ladeadapter bis zu 3,3 kW bei 16 A und 230 V einphasig bereit. Der dafür erforderliche Adapter ist derzeit für Deutschland zugelassen und separat erhältlich. Der neue Camping Mode bietet im geparkten Fahrzeug Zugriff auf Entertainment, Ambientebeleuchtung und Fahrzeugfunktionen und nutzt unter anderem V2L, USB-C-Anschlüsse und die 12-Volt-Steckdose.
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Google Gemini erweitert die Sprachsteuerung und soll Zusammenhänge verstehen, mehrstufige Dialoge ermöglichen sowie komplexere Aufgaben in natürlicher Alltagssprache unterstützen. Gemini Live ist für freihändiges Brainstorming, Reiseplanung und Übersetzungen in Echtzeit vorgesehen und wird schrittweise in den Polestar-Märkten eingeführt. Im Innenraum stehen auf dem Hauptdisplay nun neun statt sechs Widget-Schnellzugriffe zur Verfügung. Optional werden unter anderem ein Soundsystem von Harman Kardon und ein elektrochromes Glasdach angeboten.
„Emissionsarme und recycelte Materialien kommen im gesamten Fahrzeug zum Einsatz und tragen dazu bei, dass der Polestar 4 SUV einen der niedrigsten CO₂-Fußabdrücke innerhalb der Polestar Modellpalette erreicht“, wirbt der Hersteller. Bei der Produktion der Batteriezellen wird nach Unternehmensangaben 100 Prozent erneuerbarer Strom eingesetzt. Zudem stammen 23 Prozent des verwendeten Aluminiums aus recyceltem Material.
„Der Polestar 4 SUV erweitert die Attraktivität unseres erfolgreichsten Modells und ergänzt unser Produktportfolio in einem der wichtigsten Segmente der Automobilindustrie. Mit mehr Platz, höherem Nutzwert und noch mehr Möglichkeiten für Abenteuer bleibt er gleichzeitig dem Design, der Technologie und dem Fahrerlebnis treu, die Polestar auszeichnen. Die Produktion in Busan, Südkorea, ist bereits angelaufen und die ersten Fahrzeuge sind auf dem Weg zu unseren Kundinnen und Kunden“, so Polestar-CEO Michael Lohscheller.
Kommentare
M. meint
Hoher Verbrauch wegen alter Plattform
Viel zu breit (2008 mm ohne Spiegel lt. Gernot)
Unbrauchbares Festglasdach.
(auf fehlende Daten gehe ich nicht ein)
—
Und die Datenkrake aus dem Silicon Valley.
Selbst wenn es bis dahin noch gepasst hätte – hier wäre Schluss.
Nein danke. Nicht mal geschenkt.
Jörg2 meint
M
Deine Kritik an den Datenströmen aus der EU heraus teile ich voll und ganz.
DAS ist aber eine unerledigte Aufgabe der EU. Dem Verbraucher dies aufzubürden (was hier manchmal passiert) halte ich für verfehlt.
Die KP China macht es mit ihren Regelungen vor. Technisch ist in der EU gleiches umsetzbar.
Ich meine hiermit nicht nur den Automobilbereich.
Aztasu meint
Warum man hier nicht auf 800V setzt muss mit Arroganz zu tun haben
Jörg2 meint
Das man extern zu wissen glaubt, wie und warum interne Entscheidungen eines fremden Unternehmens gefällt wurde, muss wohl mit Arroganz zu tun haben.
Thorsten 0711 meint
Ich bin gespannt, wann Geely auf die Erleuchtung kommt, Polestar als performance Volvo zu vermarkten. Analog zu MB AMG, BMW M Motorsport oder den S Modellen von Audi.
cbzac meint
Die wichtigsten Zahlen fehlen leider im Artikeln, denn der Unterschied zum Coupé ist ja der Kofferraum.
Der schluckt nun bei Beladung bis zur Fensterkante 530 Liter und bei Beladung bis unter Dach 655 Liter. Dazu wird der hier optionale digitale Rückspiegel beworben.
Zum Vergleich, der Kofferraum des Coupe schluckt 526 Liter, immer bis zum Kofferraumdeckel.
David meint
Dieses Angebot hinterlässt einen ratlos. Ein Chinese zum Premium Preis. Wer soll das bitte kaufen? Es gibt sicherlich genug Leute, die zwar in Deutschland alle Sozialstandards gerne mitnehmen, aber von ihrem Kaufverhalten absolut feindlich zu ihrem Land stehen. Nur haben die idR nicht die Mittel, um dieses Auto zu kaufen.
Im Firmenwagen Bereich ist man wohl auch noch nicht so richtig angekommen und wird es auch nicht. Denn die ESG Richtlinien werden im bereits bekannten nächsten Schritt ein chinesisches Produkt kritisch bewerten.
Ich verstehe da Geely auch nicht, sie befinden sich mitten in einer Sunk Cost Fallacy. Gerade in einer schwieriger werdenden Gesamtlage für chinesische Hersteller, müsste man doch eigentlich mit Volvo, der deutlich stärkere Marke, arbeiten und dem Privatkunden diese heile, klare Schwedenwelt vorgaukeln. Vor allem hat man dort den EX 60, der technisch überlegen ist.
Gernot meint
Sagt der VW-Fan, der sofort wortreich begründen kann, warum es bei VW eine kluge Idee ist, ein und das selbe Auto in 4 Geschmacksrichtungen anzubieten. Aber Volvo und Polestar sind natürlich total dumm.
Polestar ist bei Geely ungefähr das, was Cupra bei VW ist: Die sportliche Designmarke. Dafür gibt es einen Markt. Einen wachsenden Markt. Das Problem bei Polestar ist eher, dass man mehrere Jahre lang eine falsche Strategie gefahren hat und jetzt immer noch an den damaligen falschen Modellentscheidungen knabbert. Da wollte man sich nur noch nach oben orientieren, gegen Porsche, AMG, etc. antreten. Da ist es insbesondere in Europa schwer, in den Markt zu kommen. Im Massensegment ist Polestar aktuell blank. Die bräuchten längst einen Nachfolger für den alten Polestar 2 und ein Gegenstück zum Volvo EX30.
Einen Skoda Enyaq gibt es ab 40.000 Euro. Den Polestar 4 ab 58.000 Euro. Deutlich teurer. Aber mit der großen Batterie und ansatzweise vergleichbarer Ausstattung ist der Skoda auch bei 55.000 Euro und der Skoda ist 2 Klassen tiefer einzusortieren. Der Preis des Polestar 4 ist eigentlich super. Der Einstiegspreis wirkt nur so abschreckend hoch, weil Polestar eben die DNA hat, Premiumfahrzeuge mit guter Ausstatung anzubieten und nicht wie z.B. Audi nackte Basisfahrzeuge mit einer 7 Kilometer langen Liste an kostenpflichtigen Extras.
Und „Der Chinese“ ist übrigens eigentlich ein Schwede, der in Südkorea gefertigt wird.
David meint
Volvo hat die Plattform SPA3 vom EX 60, nutzt sie aber nicht, sondern nimmt die alte SEA mit 400 V und pustet den Staub ab. Bei VW ist es dagegen keinesfalls so, dass der Raval die Bodengruppe des seligen e-up aufträgt. Außerdem dürftest du ja die zugelassenen Stückzahlen von Cupra und Škoda kennen und ebenso die von Polestar. Man kann sagen, alleine vom Elroq wurden im Juli mehr Autos bei uns zugelassen, als von allen Polestar-Modellreihen zusammen in 2026.
banquo meint
Puh David, so ein Premium- Marken-Speek ist so unnötig.. Sieh es mal so: Konkurrenz belebt den Markt und der Polstar ist sicher eine Bereicherung zur oberen Mittelklasse.
David meint
Das ist doch gar nicht der Punkt. Es geht hier nicht um Konkurrenz. Schau dir doch mal die Zulassungszahlen an. Unbedeutend.Ich frage mich rein strategisch aus der Sicht des Geely Managements, warum das teure Experiment nicht beendet wird. Du darfst gerne mal deine Suchmaschine auf einen Zeitraum von vor ein paar Jahren begrenzen und nachlesen, warum man damals Polestar als eigene Marke erschaffen hat.
banquo meint
Polestar bietet seit 6 Jahren erfolgreich den 2 an. Polestar als Sportmarke neben Volvo ist mit dem Kombi des 4 ein praktisches, schickes und kostengünstiges Modell gegenüber den 800V Angeboten.
Jörg2 meint
„Es geht hier nicht um Konkurrenz. Schau dir doch mal die Zulassungszahlen an. Unbedeutend.Ich frage mich rein strategisch aus der Sicht des Geely Managements, warum das teure Experiment nicht beendet wird.“
Gilt diese Sorge allen Unternehmen, mit geringen Stückzahlen?
Future meint
Nun, die Daseinsberechtigung und Notwendigkeit von Polestar hat kürzlich der renommierte Autojournalist Thomas Geiger sehr anschaulich anhand seines Tests des Polestar 5 beschrieben: Der Polestar habe die Fahrleistung eines Taycan und das freundliche Image eines Volvo: Der neue Polestar 5 der Schweden sei wie ein Porsche ohne Prollfaktor. Polestar sei demnach der »sozialverträgliche« Luxussportwagen und damit der »Porsche für Professoren«. Ich meine, das sagt eigentlich alles.
David meint
Naja, er hat sich von Polestar einladen lassen und deren Lied gesungen, denn das hätten die natürlich gerne, solche Kundschaft. Er muss sich sowieso mehr in Demut üben, denn einen wichtigen Kunden hat er verloren, den Tesla-Verleiher, der pleite gegangen ist. In der Realität ist jedenfalls von diesen Wunschträumen nichts zu sehen, Ich kenne keinen Professor, der ein chinesisches Auto kaufen würde. Und es dann vor eine deutsche Uni stellt, wo wir unseren Nachwuchs ausbilden, deren Kenntnisse dann durch Industriespionage und sonstige unlautere Maßnahmen nach China gelangen.
ChriBri meint
Man kann zu Polstar stehen, wie man will, die Fahrzeuge sind tatsächlich teuer, werden aber extrem gut konditioniert. Und das Design ist meines Erachtens eines der besten auf dem Markt. Das ist natürlich definitiv Geschmackssache. Aber das Design kann schon sicherlich viele abholen. und es soll ja Leute geben, die Autos kaufen, weil diese äußerlich ansprechend sind.
Miro meint
SUV? Sieht aus wie n Kombi.
MrBlueEyes meint
Effizienz können sie bei PoleStar augenscheinlich überhaupt nicht… das verwundert schon etwas, da die Komponenten sicherlich vom jeweiligen Zulieferer, der auch BMW oder Mercedes oder oder oder beliefert, welche deutlich effizienter sind, auch für PoleStar erhältlich wären…
Optisch recht schick, jedoch wieder ein festes Glasdach offensichtlich, was für mich ein absolutes NoGo ist…
Keine Ahnung, wer jemals nach solchen Features, ohne dass man sie ändern kann, gefragt hat…
Bei der Effizienz und dem Preis im Grunde schon ein Flopp… eigentlich schade…
Gernot meint
Das mit der Effizienz ist Nonsens. Womit vergleichst Du denn? Mit einem ID.Polo? Es wird immer übersehen, wie groß und leistungsstark diese Autos sind. Das sind Sportwagen-SUVs. Das Teil ist 4,84m lang. Das gehört in die Größenklasse Mercedes EQE SUV und der verbraucht genau so viel.
Der Polestar 4 ist dabei breiter als das EQE SUV. Mit 2.008 mm Breite (ohne Spiegel) ist der Polestar 4 auch 15! cm breiter als ein aktueller Porsche 911. Der Polestar 4 ist sogar breiter, als die meisten aktuell angebotenen Ferraris. Natürlich könnte Polestar die Autos schmaler bauen und dann würden sie weniger verbrauchen. Die ganzen Pseudoexperten diskutieren immer nur cW-Werte, aber der Luftwiderstand ergibt sich aus cW-Wert x Fläche und der Polestar 4 stellt eben absichtlich enorm viel Fläche in den Wind, weil Polestar diesen Look, dieses Design anbieten will.
Den auf Kosten der Effizienz so zu bauen, ist eine bewusste Entscheidung und kein Unvermögen. Das ist wie beim BMW M5, VW GTI oder Porsche 911: Größtmögliche Effizienz ist nicht das primäre Designziel. Wenn Du diese Optik willst, dann zahlst Du beim Laden den Preis dafür, dass Fahrzeug so viel Fläche gegen den Wind stemmt. Wenn Du ein maximal effizientes Auto willst, gehörst Du nicht zu Zielgruppe eines Fahrzeuges mit über 2 m Breite und 272 oder 544 PS.
MrBlueEyes meint
Der Cw-Wert liegt bei guten 0,26…. das Gewicht beim Dual Motor bei 2375 Kg und die Stirnfläche ca. bei 2,62m² (weil er so flach ist)
Das sind sehr ähnliche Werte zum GLC EQ 400
Und wenn man das in die Berechnung gibt, müsste der PoleStar 4 mit seinen 94 KWh Netto ca. 650 Km WLTP Reichweite haben… er hat aber nur 600 Km, mit Performance-Paket sogar nur ca. 520 Km…
Das ist auf Grund der physischen Gegebenheiten sicher nicht „Absicht“, sondern sie können es offensichtlich einfach nicht besser… genau wie ich es beschrieben habe…
Deity meint
Ganz ehrlich, ich hab bei meinen Firmenwagen immer das Panoramadach hinzugewählt und in der Nutzung kaum offen gehabt. Ich finde genau die Variante perfekt, da das Panoramadach ohne Schiebpunktion cleaner ist ohne Zwischenfugen und auch größer sein kann. Ich mag einfach den Lichteinfall von oben zu haben.
Ich weiß der Bedarf dazu wird im Internet immer wieder gebracht ,aber für die meisten reicht der Mehrwert so vollkommen aus bzw. ist die perfekte Lösung.
MrBlueEyes meint
Ich möchte gar kein Glasdach… DAS ist die Problematik…
Deity meint
Schade
Ich hätte gehofft, dass im gleichen Zuge ein Update des Antriebsstrangs auf 800V erfolgt. Wäre im Hause ja alles da gewesen und die anderen Modelle wurden ja sukzessive aufgewertet.