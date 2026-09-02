Rang Rover als Elektroauto vorgestellt, Start in Großbritannien

Der Range Rover ist zunächst in Großbritannien erstmals mit rein elektrischem Antrieb erhältlich. Der Range Rover Electric nutzt zwei permanent erregte Elektromotoren mit jeweils 260 kW/356 PS. Zusammen liefern sie bis zu 405 kW/550 PS und 850 Nm Drehmoment. Die Beschleunigung von 0 auf 60 mph (97 km/h) soll in bis zu 4,3 Sekunden möglich sein.

Die nutzbare Kapazität der Lithium-Ionen-Batterie beträgt 118,5 kWh, sie besteht aus 344 prismatischen Zellen und arbeitet mit einer 800-Volt-Architektur. Die WLTP-Reichweite wird mit bis zu 372 Meilen (599 km) angegeben, die reale Reichweite mit bis zu 333 Meilen beziehungsweise 536 Kilometern. An einer 350-kW-Gleichstrom-Schnellladesäule kann der Ladezustand von 10 auf 80 Prozent in rund 22 Minuten steigen. Innerhalb von zehn Minuten lassen sich via DC laut WLTP-Angabe bis zu 220 Kilometer Reichweite nachladen.

Für die Kraftverteilung nutzt das Fahrzeug unter anderem Intelligent Driveline Dynamics und Integrated Traction Management. Letzteres regelt die Motordrehzahl innerhalb von 50 Millisekunden und soll Schlupf bis zu 100-mal schneller steuern als ein vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Im Single-Pedal-Modus kann der Range Rover Electric aus dem Stand Steigungen von bis zu 33 Grad bewältigen und rollend Steigungen bis zu 45 Grad erklimmen. Die Wattiefe beträgt bis zu 900 Millimeter.

Die elektrische Version behält das bekannte Range-Rover-Design bei und ergänzt unter anderem einen aerodynamisch optimierten Kühlergrill, entsprechende Räder und einen angepassten Unterboden. Ein niedrigerer Schwerpunkt und eine Zweikammer-Luftfederung sollen die Fahrdynamik unterstützen.

„Der Range Rover Electric ist das Ergebnis eines Jahrzehnts durchdachter Ingenieurskunst und technologischer Entwicklung und setzt neue Maßstäbe für den ‚Original Luxury SUV‘. Der Elektroantrieb passt perfekt zur exquisiten Raffinesse des Range Rover und verstärkt das Gefühl von Ruhe und Rückzugsort für die Insassen“, sagt Managing Director Martin Limpert.

„Gleichzeitig bleibt die Vielseitigkeit des Range Rover dank der Kombination aus einem leistungsstarken, anpassungsfähigen Elektroantrieb und fortschrittlichen Fahrwerkstechnologien, die jeden Range Rover unvergleichlich, ausgereift und begehrt machen, uneingeschränkt erhalten. Wir haben unsere Test- und Entwicklungsprogramme sogar noch weiter vorangetrieben als ursprünglich geplant, um sicherzustellen, dass der Range Rover Electric wirklich der ausgereifteste Range Rover aller Zeiten ist.“

Der Range Rover Electric absolvierte nach Herstellerangaben mehr als 1,5 Millionen Kilometer sowie mehr als 250.000 Stunden virtuelle und physische Tests. Er sei unter anderem bei minus 40 Grad Celsius in Arjeplog in Schweden, in der Hitze der Wüste von Dubai und auf dem Gelände Eastnor Castle von JLR (Jaguar Land Rover) in Großbritannien erprobt worden. Für das Elektroauto seien mehr als 300 Patentanmeldungen eingereicht worden. Dazu gehörten auch Technologien für Batterie, Motoren und Wärmemanagement.

Das ThermAssist-System soll Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Batterielebensdauer und Leistung bei extremen Temperaturen optimieren. Angegeben werden dadurch bis zu 25 zusätzliche Meilen (40 km) Reichweite und ein um 40 Prozent reduzierter Energieverbrauch für die Heizung. Die Batterie wurde in einem neuen JLR-Testlabor unter anderem Vibrationen, Stößen und Temperaturen zwischen minus 40 und plus 90 Grad Celsius ausgesetzt. Jeder Range Rover Electric verfügt zudem über einen „Battery Digital Twin“ mit mehr als 900 Diagnose-Datenpunkten und unterstützt Software-Updates über das Mobilfunknetz.

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Über die neue Range-Rover-App können Nutzer unter anderem die Innenraumreinigung oder das beheizte Lenkrad aktivieren sowie Verriegelungsstatus, Standort, Ladestand und prognostizierte Reichweite prüfen. Auch das Laden eines angeschlossenen Fahrzeugs lässt sich auswählen und zeitlich planen. In Europa erhalten Kunden Zugang zu über einer Million öffentlichen Ladepunkten. Optional wird außerdem ein Range-Rover-Ladegerät für zu Hause angeboten.

Bestellungen für den Range Rover Electric werden zum Start in Großbritannien angenommen. Angeboten werden kurze und lange Radstände sowie die Ausstattungen SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra und SV Black. Eine First Edition ist in Belgravia Green, Santorini Black oder Varesine Blue mit Light Cloud Ultrafabrics PU und Kvadrat-Interieur erhältlich. Los geht es bei 154.070 Pfund, umgerechnet knapp 180.000 Euro. Zum Vergleich: Mit Verbrenner kostet der Range Rover hierzulande mindestens rund 146.000 Euro.