Hyundai macht Taxi-Paket für den Ioniq 5 deutlich günstiger

Hyundai senkt die Kosten für Taxi-Umbauten modellübergreifend um bis zu 990 Euro und hat gemeinsam mit dem Umbaupartner Intax die Konditionen angepasst. Beim vollelektrischen Ioniq 5 ist das Taxi-Paket ab sofort ab 1000 Euro erhältlich. Enthalten sind eine Premium-Folierung in der Taxifarbe Hellelfenbein sowie Vorrüstungen für Taxameter, Dachzeichen und Funktechnik und eine gesetzlich vorgeschriebene Taxi-Notalarmanlage.

Gegenüber den bisherigen Konditionen bietet das Taxi-Paket für den Ioniq 5 laut dem Hersteller einen Preisvorteil von 490 Euro. Hyundai betont für das Mittelklassemodell ein großzügiges Raumangebot, moderne Komfortfunktionen und den vollelektrischen Antrieb.

„Mit den neuen Konditionen entwickeln wir unser Taxi-Angebot konsequent weiter und schaffen attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmer, die auf moderne und nachhaltige Mobilität setzen“, sagt Andreas Krause, Direktor Vertrieb Hyundai Motor Deutschland. „Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir nicht nur wirtschaftliche Fahrzeuglösungen, sondern unterstützen unsere Kunden mit einem umfassenden Gesamtpaket für den professionellen Taxi-Einsatz.“

Auch für weitere Modelle nennt Hyundai neue Paketpreise inklusive Folierung. Das Taxi-Paket für den i30 Kombi kostet 1500 Euro, für den Tucson 2000 Euro und für den demnächst auch rein elektrisch erhältlichen Staria 3000 Euro. Letzterer ist für den Transport von bis zu neun Fahrgästen ausgelegt.

Zusätzlich kooperieren die Südkoreaner hierzulande mit Taxi-Rent, einem Anbieter für Taxi- und Mietwagen-Ersatzfahrzeuge. Taxiunternehmen können bei Reparaturen, Wartungen oder anderen Ausfallzeiten auf passende Ersatzfahrzeuge zugreifen. Dazu heißt es: „Jede ungeplante Standzeit bedeutet entgangene Fahrten und damit unmittelbare Umsatzeinbußen für Taxiunternehmer. Mit der neuen Kooperation unterstreicht Hyundai seinen Anspruch, Taxiunternehmen nicht nur mit passenden Fahrzeugen, sondern auch mit durchdachten Mobilitätslösungen für den täglichen Betrieb zu unterstützen.“