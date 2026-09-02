Hyundai Ioniq 3 ab 28.950 Euro bestellbar

Mit dem Ioniq 3 erweitert Hyundai sein Angebot an vollelektrischen Fahrzeugen um ein Kompaktmodell, dessen Preise bei 28.950 Euro beginnen. Der Kleinwagen wird im türkischen Werk Izmit gefertigt und wurde laut dem südkoreanischen Anbieter speziell für europäische Kunden entwickelt. Er basiert auf der bewährten Electric-Global Modular Plattform (E-GMP) und soll eine aerodynamisch optimierte Karosserie mit dem Platzangebot eines Kompaktfahrzeugs verbinden.

Für den 4155 Millimeter langen Ioniq 3 stehen zwei Batteriegrößen zur Verfügung. Die 42-kWh-Batterie (Lithium-Eisenphosphat/LFP) ist für die Ausstattungslinien Select und Trend erhältlich, wird mit einem 108 kW (147 PS) starken Frontmotor kombiniert und ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 344 Kilometern. Die für alle Ausstattungslinien angebotene 61-kWh-Batterie (Nickel-Mangan-Cobalt/NMC) wird mit 99 kW (135 PS) Antriebsleistung angeboten und soll eine prognostizierte Reichweite von bis zu 497 Kilometern schaffen.

Von 0 auf 100 km/h geht es je nach Version in bis zu 8,7 Sekunden, maximal sind bis zu 171 km/h möglich. Der Stromverbrauch beginnt abhängig vom Modell bei kombiniert 13,7 beziehungsweise 14,1 kWh/100 km. Die Gleichstrom-Ladeleistung (DC) beträgt bis zu 119 kW. Unter optimalen Bedingungen soll sich die Batterie damit in rund 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden lassen. Optional ist erstmals ein Bordladegerät mit 22 kW Wechselstrom-Ladeleistung (AC) verfügbar.

Die neue „Aero Hatch“-Karosserieform greift Hyundais Designsprache „Art of Steel“ auf und kombiniert klare Linien mit den charakteristischen Pixel-Lichtelementen. Im Innenraum schaffen der lange Radstand, der ebene Fahrzeugboden und das „Furnished Space“-Konzept Platz für bis zu fünf Personen. Das Gepäckraumvolumen beträgt einschließlich des zusätzlichen Stauraums unter dem Kofferraumboden 441 Liter.

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Als erstes europäisches Hyundai-Modell erhält der Ioniq 3 das auf Android Automotive OS basierende Infotainment-System Pleos Connect. Es bietet Zugriff auf Navigation, individualisierbare Fahrzeugfunktionen und Connected Services. Hinzu kommen unter anderem der Digitale Fahrzeugschlüssel 2.0, Plug & Charge, Over-the-Air-Updates und Vehicle-to-Load (V2L).

Der Ioniq 3 wird in acht Außenfarben in den fünf Ausstattungslinien Select, Trend, Prime, N Line und N Line Evo angeboten. Select umfasst unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und einen 12,9-Zoll-Touchscreen mit Bluelink. Trend und Prime erweitern die Ausstattung, während N Line und N Line Evo mit eigenen Design- und Ausstattungsmerkmalen einen sportlicheren Auftritt bieten.

Für verschiedene Varianten stehen zusätzliche Pakete und Optionen zur Verfügung, darunter Elektro-Komfort-, Navigations-, LED-, Technik- und Sitz-Pakete sowie ein Panorama-Glasdach. Das Technik-Paket kostet 1650 Euro und umfasst unter anderem einen 22-kW-Bordlader, ein Typ-2-Ladekabel, einen V2L-Adapter und eine 230-Volt-Steckdose im Innenraum.