Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen August 2026

Im August wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 212.563 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 2,6 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 35.536 gegenüber dem Vorjahresmonat um 37,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 16,7 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 22.516 Fahrzeugen nach einem Minus von 17,3 Prozent bei 10,6 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen reine Elektro-Pkw mit 68.930 Neuzulassungen auf ein Plus von 75,1 Prozent und einen Anteil von 32,4 Prozent. Des Weiteren wurden 84.603 Hybride (+2,5 %/39,8 %) neu zugelassen, darunter 25.406 Plug-in-Hybride (+6,0 %/12,0 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging im August um 18,0 Prozent zurück und lag bei 86,0 g/km.

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