Europas Automarkt wächst, chinesische Marken erreichen Rekordanteil

Der europäische Automarkt verzeichnete im Juli 2026 ein Wachstum von 4,1 Prozent, berichtet Automotive News. Laut vorläufigen Zahlen des Marktbeobachters Dataforce hat sich das Tempo der Expansion im Vergleich zu den vergangenen Monaten jedoch verringert. Seit Januar ist der Markt um 5,7 Prozent gestiegen. Die Daten basieren auf 98 Prozent der Neuzulassungen in der EU, dem Vereinigten Königreich, Island, Norwegen und der Schweiz.

Chinesische Marken erreichten der Auswertung zufolge im Juli einen Rekordmarktanteil von 11,2 Prozent. Die Verkaufszahlen dieser Hersteller stiegen um 107 Prozent. An der Spitze dieser Entwicklung steht BYD, gefolgt von Chery sowie SAIC, dem Mutterkonzern der einst britischen Marke MG.

Die Verkäufe von Elektroautos wuchsen im Juli um 51 Prozent auf einen Marktanteil von 25 Prozent. Auf das Jahr gerechnet stieg der Absatz dieser Kategorie bereits um 37 Prozent. Im Gegensatz dazu verlangsamte sich das Wachstum bei Plug-in-Hybriden, die im Juli um 15 Prozent zunahmen, nachdem sie im Jahresverlauf ein Plus von 24 Prozent erzielt hatten. Vollhybride legten nur um 9 Prozent zu, was hinter der jährlichen Wachstumsrate von 14 Prozent zurückbleibt.

Besonders starke Zuwächse verzeichneten chinesische Stromer-Hersteller wie Leapmotor mit einem Plus von 294 Prozent auf 9306 Verkäufe. XPeng steigerte sich um 270 Prozent auf 5244 Einheiten. Chery, zu dem auch die Marken Omoda und Jaecoo gehören, wuchs um 202 Prozent, BYD inklusive seiner Premiummarke Denza um 150 Prozent.

Im Bereich der etablierten Hersteller konnte Mercedes-Benz mit einem Zuwachs von 4,7 Prozent das Marktwachstum übertreffen. Toyota (+2,3 %), Stellantis (+2 %) und die BMW Group (+1,7 %) wuchsen ebenfalls, verloren jedoch Marktanteile. Tesla verzeichnete einen Rückgang der Verkäufe um 36 Prozent. Weitere Rückgänge zeigten Ford (-16 %), Hyundai-Kia (-8,5 %), Nissan (-5,8 %) und die Volkswagen Group (-3 %).

Bei den Elektroautos belegte der Renault Twingo mit 4831 Verkäufen den zwölften Platz, direkt hinter dem Tesla Model Y. Der Renault 5 E-Tech rangierte als drittstärkster Vollstromer auf Platz drei. Das meistverkaufte Modell insgesamt war der Dacia Sandero, der damit vor dem VW Golf und dem VW T-Roc lag.