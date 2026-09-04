BMW M will Motorsport-DNA ins Elektroauto-Zeitalter übertragen

Frank van Meel, CEO der BMW M GmbH, thematisierte im Gespräch mit dem Portal Motor1 die zukünftige Ausrichtung der sportlichen BMW-Tochter im Kontext der Elektromobilität. Er verwies auf die Ursprünge der M-Geschichte, die durch die Notwendigkeit der Homologation des E30-Modells für den Motorsport entstanden sei. Ziel sei es stets gewesen, Motorsporttechnik in Serienfahrzeuge zu integrieren – die Kunden sollen sich nicht zwischen Sportwagen und normalem Serienauto entscheiden müssen.
Laut van Meel bleiben die Motorsport-DNA und das Erbe von M erhalten, wobei das Prinzip „Form follows Function“ auch für künftige M-Modelle gelte. Mit dem BMW M Concept Neue Klasse werde dieser Weg nun auch elektrisch fortgesetzt. „Wir haben den Breitbau, die gelben Leuchten aus unseren Sondermodellen und dem Motorsport, Tracklights wie beim LMDh-Rennfahrzeug und Aero Elemente aus dem M4 GT3. Im Innenraum gibt es Schalensitze aus Naturfaser. Dieses Material verwenden wir seit Jahren im GT4 Motorsport und jetzt ist es serienreif“, erklärt van Meer.
Die Entwicklung der E-Auto-Plattform „Neue Klasse“ bietet die Möglichkeit, neue technische Ansätze umzusetzen. Ein vollelektrischer High-Performance-M soll künftig durch vier Motoren, Torque Vectoring sowie eine zentrale Steuerung und eigene Software glänzen. Die Entwicklung von Komponenten wie Hochvoltspeichern und Elektromotoren soll „M-like“ sein. Mit dem E-Antrieb könne man „ein schnelles und noch besseres Auto machen“, glaubt der BMW-M-Boss.
Neben der elektrischen Zukunft plant BMW M die Fortführung von Verbrennungsmotoren. Reihensechszylinder- und V8-Motoren sollen auf den EU7-Standard gebracht werden. Dies geschieht van Meel zufolge auch mit Blick auf Kunden, die keine Lademöglichkeiten haben oder den Klang von Verbrennern bevorzugen. Die Entscheidung über die Antriebsart solle letztlich beim Kunden liegen.
In Bezug auf das akustische Fahrerlebnis in Elektroautos lehnt der BMW-M-Chef eine bloße Kopie bestehender Klänge ab. Ein Sound müsse zum Elektroantrieb passen und dessen Eigenschaften verstärken, um Emotionalität zu erzeugen. „Der Klang darf verstärken, was tatsächlich passiert“, so van Meel.
Auch bei der Simulation von Schaltvorgängen verfolgt die Marke einen spezifischen Ansatz. Anstatt mechanische Nachteile durch das Imitieren klassischer Gangschaltungen mit Zugkraftunterbrechung nachzubilden, setzt man auf verschiedene Fahrstufen und Gaspedalkennlinien. Ziel ist es, dem Fahrer Rückmeldung über Lastwechsel und Geschwindigkeit zu geben, ohne die Vorteile des E-Antriebs künstlich einzuschränken.
Kommentare
South meint
Es hilft alles nix. Die alte Autoindustrie muss sich reformieren und vorallem aber nicht nur VW muss endlich die Kosten in den Griff kriegen und konkurrenzfähige Preis- Leistungsmodelle bringen. Die Rückkehr zum Verbrenner und solchen tragikomischen Gimmicks wird keinen einzigen Arbeitsplatz oder gar Hersteller retten.
Und das gleiche zählt auch in der Politik. Man macht natürlich einen Fehler, wenn man nix tut, aber wenn man Kapitalfehler macht, wirds auch nicht besser. Schaut mal auf den Abstieg für Deutschland. Natürlich brauchen wir in der BRD dringend Reformen, aber ein Euroaustritt wäre für unser Land, was das meiste nach Europa exportiert ein finanzielles Desaster, denn ein paar dutzend Währungen, dutzende neue Staaten mit eigenen Regeln, das ist nicht nur mehr Risiko, sondern kostet Unmengen Geld.
Man kann das in den USA sehen, die Schulden der USA sind auch vorher schont gestiegen, aber unter Trump sind sie explodiert, das Militär erschöpft und nun haben die USA Probleme wie Rassenprobleme, die eigentlich schon gelöst waren. Und irgendwie werden die Leute auch nicht schlauer, denn er hat ja so gut wie keine Zentrale versprechen gehalten, im Gegenteil, die Konflikte haben sogar zugenommen.
Wenn wir in Europa und insbesondere in der BRD clever sind, dann lernen wir von den Fehler der anderen. Die BRD hat gerade echt Rückenwind, denn wir haben was, was viele Staaten nicht mehr haben Rechtssicherheit und Stabilität. Und das ist nicht nur persönlich viel besser, sondern das ist im wahrsten Sinne des Wortes Geld wert.
Und genauso verläuft es mit den Herstellern. Die Autoindustrie könnte sogar gestärkt aus dem Wettbewerb hervorgehen, aber dafür müssen sie auch was, mehr tun. Nix tun oder gar ein Rückschritt wäre für viele ein Genickbruch…
M. meint
Ich hab gestern Abend eine Talkshow gesehen (ging um Sachsen-A), in der ein Teilnehmer meinte, dass die Wähler von rechtsradikalen Populisten gar nicht erwarten, dass ihre Regierung Erfolg hat. Man braucht nur eine Erklärung (eine sinnfreie tut es auch), warum es nicht geklappt hat. Dann wird man bei der nächsten Wahl sogar noch stärker. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist viel, viel wichtiger als Ergebnisse. Von daher wird das noch spannend zu sehen, wie die USA absteigen – oder auf eine Regierungsform mit (US) Oligarchen wechseln, natürlich KI-unterstützt.
Der Punkt ist: im Grunde wissen alle, dass das schiefgeht. Es interessiert nur niemanden, weil es sich irgendwie nett anfühlt, wenn alle Freunde mitmachen.
Auf D bezogen – oder für einen Moment auf SA – heißt das, dass das, was die AfD da plant, nicht funktioniert. Das heißt aber nicht, dass man es nicht macht. Man macht es. Aber man fährt die Karre halt an die Wand, und das ist ok.
Und so ist das halt auch mit ein paar eisernen Verbrennerkunden. Das Gute ist, das sind (im Falle BMW M) nicht viele. Ein paar Zehntausend jährlich weltweit sind es wohl, die nicht auf E umzustellen sind. Was die machen, ist egal, solange sie den E-Zug nicht stoppen – und sie stoppen ihn nicht.
Gefährlicher sind da schon Elektroautofahrer, die die AfD wählen, weil ihr Idol dazu geraten hat. Die sind ja alle hier, konzentriert.
cbzac meint
„Dies (Fortführung von Verbrennungsmotoren) geschieht van Meel zufolge auch mit Blick auf Kunden, die keine Lademöglichkeiten haben oder den Klang von Verbrennern bevorzugen.“
Im Ernst? Die neue Klasse bietet 800-900 km Reichweite (WLTP). Vergleichbare Performance-Verbrenner bieten keine größere, oft ein geringere Reichweite.
Haben diese Leute denn dann eine Tankstelle in der Garage?
Das Argument ist mittlerweile schlicht kompletter Unsinn.
Immerhin geht BMW den albernen Ich-simuliere-einen -Verbrenner-Quatsch nicht mit. Da gefällt mir – zumindest in der Definition – der BMW-Ansatz deutlich besser als der von Porsche, AMG und Toyota.
eBikerin meint
„Haben diese Leute denn dann eine Tankstelle in der Garage?
Das Argument ist mittlerweile schlicht kompletter Unsinn.“
Sorry aber das ist mindestens der selbe Quatsch. Liest man zwar immer wieder, wird aber deswegen nicht kreativer noch sinnvoller.
Besser-BEV-Wisser meint
Wenn man nicht daheim (oder beim Arbeitgeber) laden kann verliert das E-Auto einen Vorteil.
Natürlich geht es inzwischen gut ohne Wallbox daheim, aber es ist ein Komfort sich über Laden im Alltag sich keine Gedanken machen zu müssen. Das ist für Viele wichtig und das darf man nicht Klein reden.
Jörg2 meint
„Sorry aber das ist mindestens der selbe Quatsch.“
Ich halte dieses Argument aus mehreren Blickwinkeln NICHT für Quatsch.
Es zeigt beispielhaft, dass sich bei der Umstellung von Verbrenner auf BEV halt „nicht nur einfach“ der Antriebsstrang geändert hat, sondern noch vieles drum herum (bishin zur persönlichen Selbstbereitstellung der Fahrenergie bei einigen).
Und es zeigt, dass die Umstellung von Verbrenner auf BEV uns befreien kann, von Ölabhängigkeiten.
ErichW meint
Diese Aussagen müssen nicht „kreativ“ sein, sie entsprechen einfach nur den Tatsachen.
eBikerin meint
genau – so wie rund 66% aller Haushalte weder eine Tankstelle noch eine Wallbox haben. Tanken bin ich ürbigens immer auf dem Haimweg gefahren – hat dann so 5 Minuten gedauert. Jetzt könnte ich natürlich bei Aldi, Lidl etc während des Einkaufs laden – aber zuhause immer noch nicht. Genauso wenig wie tanken.
South meint
Ich kann dir nur Recht geben… über die Diskussion, ein eAuto muss wie ein Verbrenner brummeln oder gar zuckeln wird in der Zukunft mal ein lustiger Schenkelklopfer…
Ich hab heut meinen Audi A6 etron bekommen, das erste was ich ausgeschaltet habe, ist das unsinnige Motorengeräusch. Funfact, den hat das Autohaus extra nochmal eingestellt, den bei der Probefahrt vorher hatte ich ihn auch schon ausgeschalten. Den Phantomschmerz haben meines Erachtens eher die Hersteller/Händler, welche um ihr lukratives PseudoRennwagen Geschäft fürchten… zum Ausschalten einfach den Stern drücken… ;-)
ErichW meint
Dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen.
Außerdem hat nahezu jeder, der sich ein Neufahrzeug dieser Kategorie kaufen kann in der Regel auch die Möglichkeit eine Wallbox zu installieren.