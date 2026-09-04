Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der elektrische Škoda Peaq fuhr 936 Kilometer ohne Nachladen und übertraf damit seine WLTP-Reichweite von bis zu 647 Kilometern deutlich. Mehr »

Erste Sichtungen zeigen den Nissan Wave. Der Elektro-Kleinstwagen nutzt die Technik des Renault Twingo und könnte um die 20.000 Euro kosten. Mehr »

Wie aktuelle Zahlen des ADAC ergeben, steigen die Durchschnittspreise aller angebotenen Kleinwagen auf dem Markt immer weiter an. Mehr »

Volkswagens neuer Elektro-Kleinstwagen kommt 2027 mit neuer SDV-Architektur aus dem Rivian-Joint-Venture. Medien erwarten den Namen ID. Up. Mehr »

Mercedes-Benz richtet seine Elektroauto-Strategie künftig stärker an Stammkunden aus und nähert Stromer optisch klassischen Modellen an. Mehr »

Vor einer möglichen EU-Abstimmung am 6. Oktober 2026 macht Tesla zentrale Nachweise für FSD (Supervised) aus den Niederlanden öffentlich. Mehr »

Mit dem neuesten drahtlosen Software-Update erhält das kompakte elektrische Premium-SUV Volvo EX30 eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Mehr »

Euro NCAP bewertet Aion UT, Geely E2 und Leapmotor B05 mit fünf Sternen. Der Cupra Raval erreicht mit „Safety Pack“ ebenfalls fünf Sterne. Mehr »