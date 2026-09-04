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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Škoda-Mitarbeiter fahren mit Peaq 936 Kilometer ohne Nachladen

Skoda-Peaq Der elektrische Škoda Peaq fuhr 936 Kilometer ohne Nachladen und übertraf damit seine WLTP-Reichweite von bis zu 647 Kilometern deutlich. Mehr »

Nissan Wave: Kommender Elektro-Kleinstwagen auf Renault-Twingo-Basis gesichtet

Nissan_LEAF Erste Sichtungen zeigen den Nissan Wave. Der Elektro-Kleinstwagen nutzt die Technik des Renault Twingo und könnte um die 20.000 Euro kosten. Mehr »

ADAC-Auswertung: Kleinwagenpreise ziehen immer weiter an

Fiat Grande Panda Wie aktuelle Zahlen des ADAC ergeben, steigen die Durchschnittspreise aller angebotenen Kleinwagen auf dem Markt immer weiter an. Mehr »

VWs neues 20.000-Euro-Elektroauto wird laut Bericht ID. Up heißen

Volkswagen-Studie-ID.-EVERY1- Volkswagens neuer Elektro-Kleinstwagen kommt 2027 mit neuer SDV-Architektur aus dem Rivian-Joint-Venture. Medien erwarten den Namen ID. Up. Mehr »

Mercedes richtet Elektroauto-Strategie stärker an Stammkunden aus

Mercedes-C-Klasse-elektrisch Mercedes-Benz richtet seine Elektroauto-Strategie künftig stärker an Stammkunden aus und nähert Stromer optisch klassischen Modellen an. Mehr »

Tesla veröffentlicht FSD-Sicherheitsdaten für Europa

Tesla-Model-3 Vor einer möglichen EU-Abstimmung am 6. Oktober 2026 macht Tesla zentrale Nachweise für FSD (Supervised) aus den Niederlanden öffentlich. Mehr »

Volvo EX30 erhält Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) via Software-Update

Volvo-EX30-V2L Mit dem neuesten drahtlosen Software-Update erhält das kompakte elektrische Premium-SUV Volvo EX30 eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Mehr »

Euro NCAP: Drei chinesische Elektroautos holen 5 Sterne, Cupra Raval nur 4 Sterne

Cupra-Raval-Euro-NCAP Euro NCAP bewertet Aion UT, Geely E2 und Leapmotor B05 mit fünf Sternen. Der Cupra Raval erreicht mit „Safety Pack“ ebenfalls fünf Sterne. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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