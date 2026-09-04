Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Škoda-Mitarbeiter fahren mit Peaq 936 Kilometer ohne Nachladen
Der elektrische Škoda Peaq fuhr 936 Kilometer ohne Nachladen und übertraf damit seine WLTP-Reichweite von bis zu 647 Kilometern deutlich. Mehr »
Nissan Wave: Kommender Elektro-Kleinstwagen auf Renault-Twingo-Basis gesichtet
Erste Sichtungen zeigen den Nissan Wave. Der Elektro-Kleinstwagen nutzt die Technik des Renault Twingo und könnte um die 20.000 Euro kosten. Mehr »
ADAC-Auswertung: Kleinwagenpreise ziehen immer weiter an
Wie aktuelle Zahlen des ADAC ergeben, steigen die Durchschnittspreise aller angebotenen Kleinwagen auf dem Markt immer weiter an. Mehr »
VWs neues 20.000-Euro-Elektroauto wird laut Bericht ID. Up heißen
Volkswagens neuer Elektro-Kleinstwagen kommt 2027 mit neuer SDV-Architektur aus dem Rivian-Joint-Venture. Medien erwarten den Namen ID. Up. Mehr »
Mercedes richtet Elektroauto-Strategie stärker an Stammkunden aus
Mercedes-Benz richtet seine Elektroauto-Strategie künftig stärker an Stammkunden aus und nähert Stromer optisch klassischen Modellen an. Mehr »
Tesla veröffentlicht FSD-Sicherheitsdaten für Europa
Vor einer möglichen EU-Abstimmung am 6. Oktober 2026 macht Tesla zentrale Nachweise für FSD (Supervised) aus den Niederlanden öffentlich. Mehr »
Volvo EX30 erhält Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) via Software-Update
Mit dem neuesten drahtlosen Software-Update erhält das kompakte elektrische Premium-SUV Volvo EX30 eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Mehr »
Euro NCAP: Drei chinesische Elektroautos holen 5 Sterne, Cupra Raval nur 4 Sterne
Euro NCAP bewertet Aion UT, Geely E2 und Leapmotor B05 mit fünf Sternen. Der Cupra Raval erreicht mit „Safety Pack“ ebenfalls fünf Sterne. Mehr »
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