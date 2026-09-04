Renault-Töchter zeigen Entwicklungen für Recycling, Reparatur und Wiederaufbereitung

The Future is Neutral, eine Tochter der Renault Group und des Umweltdienstleisters SUEZ, stellt auf der Automechanika in Frankfurt/Main sein Kreislaufwirtschaftsmodell für Automobilhersteller und -zulieferer vor. Gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften The Remakers, Gaia, Indra Automobile Recycling und Opisto präsentiert das Unternehmen Angebote für Wiederaufbereitung, Recycling, Reparatur und Wiederverwendung. Ein Schwerpunkt liegt auf Elektromotoren und Batterien.

The Remakers zeigt ein neues europäisches Angebot zur Wiederaufbereitung von Elektromotoren und stellt auf der Messe die Aufbereitung des 6AM-Elektromotors vor. Die wiederaufbereiteten Motoren sollen bei Leistung und Zuverlässigkeit neuen Motoren entsprechen und im Durchschnitt rund 30 Prozent weniger kosten. Zum bestehenden Angebot gehören außerdem der 5A-Elektromotor und der Power Electronic Controller.

Eine Lebenszyklusanalyse untersuchte laut The Remakers acht repräsentative Produktfamilien wiederaufbereiteter Komponenten anhand von fünf Umweltindikatoren. Bei aufbereiteten Elektromotoren wurde die Umweltbelastung in allen fünf Kategorien um mindestens 67 Prozent reduziert, bei aufbereiteter Leistungselektronik für Elektrofahrzeuge um mindestens 47 Prozent. Unter den untersuchten Produktfamilien zeigten Komponenten für Elektrofahrzeuge die größten Umweltvorteile.

Gaia präsentiert Lösungen für Materialrecycling, Batteriereparatur und Teilewiederverwertung. Je nach Zustand können Batterien für den weiteren Einsatz in Fahrzeugen repariert, für ein „Second Life“ aufbereitet oder dem Recycling zugeführt werden. Zudem bietet Gaia Automobilherstellern und Zulieferern Lösungen für ungenutzte oder beschädigte Teile aus dem Fertigungsprozess.

Indra Automobile Recycling stellt den Strategieplan „Valeur 2030“ sowie Angebote zu Ökodesign, Recycling und Reparierbarkeit vor. Das Unternehmen bezieht bereits in der Design- und Konstruktionsphase Aspekte wie Reparierbarkeit, Demontierbarkeit, Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit ein. Der beschriebene Ansatz ermöglicht Recyclingquoten von mehr als 85 Prozent und Verwertungsquoten von über 95 Prozent.

Opisto präsentiert über seine Website mehrere Millionen rückverfolgbare, geprüfte und garantierte Wiederverwendungsteile. Hinzu kommt eine Softwarelösung für Verwertungszentren von Altfahrzeugen, über die Teilebestände an Reparaturbetriebe und Privatkunden vertrieben werden können. Die Wiederverwendungsteile liegen der Renault Group zufolge preislich im Durchschnitt 70 Prozent unter Neuteilen.

The Future is Neutral deckt nach eigenen Angaben die Wertschöpfungskette der Kreislaufwirtschaft im Automobilbereich von der Sammlung und Aufbereitung von Altfahrzeugen bis zum Materialrecycling ab. Dazu gehören auch die Wiederverwendung von Bauteilen und die Wiederaufbereitung von Batterien.