China-Stromer: SPD und Grüne machen sich für Zölle stark

Die SPD unterstützt die Einführung von EU-Zöllen auf chinesische Hybridautos. Die Partei beabsichtigt laut einem Bericht von Bloomberg, dies in einem bald zu verabschiedenden Wirtschaftspapier festzuhalten. Auch die Grünen wollen einen härteren Kurs gegen China.
Seit Ende 2024 bestehen für Elektroautos aus chinesischer Produktion in der EU Zölle von bis zu 45 Prozent. Die inzwischen ebenfalls vermehrt nach Europa kommenden Plug-in-Hybridmodelle aus der Volksrepublik sind bislang nicht von zusätzlichen Zöllen erfasst. Die SPD fordert die Schließung dieser Lücke, um europäische Hersteller vor marktverzerrenden Praktiken zu schützen.
„Wir müssen unsere Automobilbranche entschlossener vor chinesischen Modellen schützen, die durch unlautere Praktiken zu sehr niedrigen Preisen angeboten werden“, heißt es dem Bericht zufolge im Entwurf des SPD-Papiers. „Wir fordern die Bundesregierung auf, ihren Einfluss geltend zu machen, damit die EU endlich die Lücke bei Plug-in-Hybriden schließt und für diese ebenso Zölle erhebt wie für rein elektrische Autos.“
Eine neue Handelsstrategie sei aufgrund einer sich verändernden Welt notwendig, argumentiert die Partei. Die Hinwendung anderer Länder zur geoökonomischen Machtpolitik zwinge Deutschland und die EU dazu, neue geoökonomische strategische Fähigkeiten zu entwickeln. Berlin und Brüssel müssten die Produktion wichtiger Industriezweige nach Europa zurückholen, Währungsmanipulationen bekämpfen und die Arbeitnehmer besser „vor einer Flut ausländischer Produkte“ schützen.
Grüne unterstützen härteren Kurs gegen China
Der Grüne-Bundesvorsitzende Felix Banaszak spricht sich gegenüber Auto Motor und Sport ebenfalls für Zölle gegen chinesische Autobauer aus. Er kritisiert, dass Deutschland lange die Augen vor den Verstößen des Landes gegen Regeln der Welthandelsorganisation verschlossen habe.
„Wir müssen ein Interesse haben, dass es auch morgen noch Industriebranchen wie Autos, Stahl, Chemie bei uns gibt. Auch eine große Volkswirtschaft wie die EU kann Importe, deren Preise zu unseren Ungunsten verzerrt werden, nur bis zu einem gewissen Maß vertragen“, so Banaszak. „Ab einem bestimmten Punkt müssen wir diesem unfairen Kräftespiel auch mit härteren Handelsinstrumenten wie Zöllen den Riegel vorschieben.“
Banaszak warnt zudem vor einer geopolitischen Systemrivalität und der Gefahr, dass China Rohstoffe als Waffe einsetzen könnte. „Die Frage ist, ob wir uns bei Solarmodulen, Batteriezellen und anderen Technologien von einem Staat abhängig machen wollen, der im Zweifel bereit ist, seine Marktmacht auch politisch einzusetzen. Etwa, um eine robuste deutsche oder europäische Reaktion zu verhindern, wenn Taiwan besetzt würde.“
Der Grünen-Politiker fordert eine koordinierte europäische Wirtschaftspolitik, um Abhängigkeiten bei Technologien zu vermeiden. Eine zu große Abhängigkeit von China sei ähnlich kritisch zu bewerten wie die frühere Abhängigkeit von russischem Erdgas. Banaszak erkenne bei der aktuellen schwwarz-roten Regierungskoalition „da leider null Ambition“.
Kommentare
Hans Meier meint
Warum müssen die Shareholder ggü China von der EU geschützt werden? Deutsche Autobauer haben über Jahrzente Miliarden an Subventionen bekommen für „Forschung usw“, den Trend zu EV’s wurde mit voller Absicht (seit jahrzenten) sabotiert mit Lobbying auf EU Niveau. Solange alles gut läuft und alle verdienen ist es immer still. Sobald das nicht der mehr der Fall ist soll der Staat / EU helfen und alle sind plötzlich „arme Schweine“ wenn die Konkurrenzfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Gewinne Privat, Schulden dem Staat. Der Staat hat bereits für Kurzarbeitszeit, Corona, Kaufprämien, Forschung etc viel ausgegeben. Wenn man nicht mehr Konkurrenzfähig ist (weil mans aktiv komplett verschlafen hat) sollte man aufhören, das ist eben Kapitalismus.
Schon genug Traurig das die EU Abgassvorschriften machen muss weil es die Industrie nicht hinkriegen will… und dann wird auch noch, praktisch straffrei, betrogen…
F. K. Fast meint
Warum keine Zölle für alle Fahrzeuge, die nicht in der EU produziert wurden? Warum China-spezifisch? Was wollen wir mit den Zöllen erreichen – Produktion in Europa oder Wettbewerbsvorteile für rückständige Hersteller?
David meint
Oh, SPD und Grüne haben plötzlich gelernt, dass es in Deutschland eine Wirtschaft gibt. Da kann man mal sehen, was so eine saftige Wahlniederlage alles bewirken kann. Neben dem, dass der Blume dem Lies das Öhrchen umgedreht hat…
Future meint
SPD und Grüne wollen also günstige Preise verhindern. Das werden sich einige Kunden mit kleineren Geldbeutel sicherlich merken bei der nächsten Wahlentscheidung. Allerdings ist es natürlich auch so, dass SPD und Grüne eher von den Besserverdienenden gewählt werden, die sich natürlich hohe Preise leisten können. Vielleicht wird es von den beiden Parteien nich weitere kluge Ideen für Preissteigerungen und weniger Wettbewerb geben: Kleidung, Lebensmittel und Fernsehgeräte sind doch auch noch viel zu billig und sollten mit höheren Zöllen belegt werden.