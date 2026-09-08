VW-Finanzsparte unter Druck: Restwertrisiken insbesondere bei E-Autos steigen

Die Volkswagen Financial Services AG (VWFS) verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen operativen Gewinn von knapp 1,7 Milliarden Euro. Damit übertraf die Finanzsparte die Ertragskraft aller Automarken des Konzerns. Trotz dieses Ergebnisses sank das operative Ergebnis jedoch um 7,6 Prozent, da die Kosten für Restwertrisiken gestiegen sind. Das liegt insbesondere auch an Elektroautos, berichtet das Manager Magazin.
Der seit Anfang des Jahres amtierende CEO Anthony Bandmann strebt demnach eine umfassende Transformation an. Es sollen die Ertragskraft gesteigert und die Kosten so gering wie möglich gehalten werden. Hierzu wurden laut dem Bericht Unternehmensberater mit einer Vertragsleistungsbeschreibung beauftragt, um ein neues Betriebsmodell sowie einen Transformations-Fahrplan zu entwickeln.
Ein zentraler Faktor für die finanzielle Situation sind die steigenden Restwertrisiken, so der Bericht. Da Fahrzeuge vermehrt geleast statt gekauft werden, wuchs das Volumen der Wagen in den Büchern der Finanzsparte von 2024 auf 2025 um gut eine Milliarde Euro auf fast 5,9 Milliarden Euro. Seit Beginn des zweiten Quartals 2026 sind diese Risiken erneut gestiegen.
Risiko Elektroauto
Besonders die Elektroautos stellen eine Herausforderung dar, da in Deutschland über 80 Prozent der VW-Stromer über die Finanzsparte laufen. Während hohe Leasinganteile profitabel sein können, sind die Restwerte von E-Autos Branchenanalysten zufolge mit durchschnittlich 50,9 Prozent des Neupreises nach drei Jahren vergleichsweise schwach. Zudem stehen auch Verbrenner unter Druck, da die mittleren Restwerte für Benziner (59,6) und Diesel (58,8) im Juni so tief wie seit 2021 nicht mehr waren.
Das Transformationsprojekt soll laut VWFS-CEO Bandmann einen „klaren wirtschaftlichen Impact“ erzielen und etwa eine „signifikante“ Reduzierung der Gemeinkosten beinhalten, schreibt das Manager Magazin. Die Ergebnisse der Projektarbeit sollen dem Aufsichtsrat Ende November präsentiert werden. Ein finales Angebot der zur Hilfe genommenen Berater wird für Ende August erwartet.
Während im Volkswagen-Konzern die Senkung der Gemeinkosten um etwa 20 Prozent sowie Anpassungen bei der Mitarbeiterzahl angestrebt werden, distanziert sich die Finanzsparte mit 10.400 Stellen von ähnlichen Plänen. Bandmann erklärte dazu dem Bericht zufolge, dass kein Arbeitsplatzabbau oder Verkauf von Unternehmensteilen geplant sei.
Die Bilanz der VWFS beläuft sich auf fast 290 Milliarden Euro, wobei eine jährliche Refinanzierung von rund 115 Milliarden Euro erforderlich ist. Investoren beobachten die Situation aufgrund der steigenden Risiken nach Informationen des Manager Magazins genau, bewerten das Vertrauen des Marktes in die Finanzsparte jedoch derzeit als stabil.
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
Ja sowas passiert, wenn man die Fahrzeuge mit extrem günstigen Leasingraten in den Markt drückt und einen dann nach 2-4 Jahren die Realität einholt
Läuft wohl doch nicht alles so gut, oder FUD David.
Mäx meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
David meint
Anders gesagt, geht es der Sparte glänzend. Das Risiko steigt ja nicht relativ, sondern absolut, weil eben eine hohe Anzahl Elektrofahrzeuge im Leasing sind.
Die Restwerte hat man im Griff. Im Moment lacht man sich geradezu schlapp. Aber natürlich muss man einem gewissen Risikozuschlag für neue Leasingverträge einstellen, weil nicht sicher ist, dass in drei Jahren die Vermarktungssituation für Gebrauchtwagen genauso gut ist. Das ist halt normales Risikomanagement. Das beinhaltet damit natürlich auch Chancen.
VW kennt dieses Thema, sie haben schon Leasing betrieben als Murks noch eine Rappel in seiner Hand geschwungen hat. Es ist sowieso erstaunlich, was andere Hersteller veranstalten, um die Wertschöpfungstiefe zu erhöhen. Selbst wenn du ne eigene Eisenmiene besitzt und die Sitzbezüge selber webst, bringt Leasing mehr. Das Thema kam aber vermutlich erst im Masterstudium.
Futureman meint
Wenn erst Unternehmensberater im Betrieb sind, rückt der Untergang näher.
Interessant an dem Bericht ist, dass 80% der E-Auto per Leasing laufen, also keinen Käufer finden. Da wäre interessant, wie hoch der Anteil bei Mitbewerbern ist, denn das würde das wirkliche Kundeninteresse zeigen.
MK meint
Zunächst einmal ist ein steigendes „Restwertrisiko“ ja wünschenswert: Das ist nun Mal das Geschäftsmodell der Banken von Autoherstellern und sie verdienen ihr Geld damit. 0 € Restwertrisiko würde wohl das Ende der Bank bedeuten.
Und wer sich wundert, wie das doch vergleichsweise „geringe“ Restwertrisiko zu der Aussage 80% der VW BEV in Deutschland würden „über die Bücher“ der VWFS laufen passt: „Über die Bücher laufen“ tun auch Kredit-finanzierte Kauffahrzeuge…da liegt das Risiko aber beim Endkunde und nicht bei der VW Bank.
Ansonsten gilt ja eines: In den letzten Monaten sind laut Auswertungen der großen Verkaufsportale die Wiederverkaufswerte bei BEV im Schnitt um 15% gestiegen. Der überraschend hohe Gewinn des ersten Halbjahres bei VWFS dürfte also auch daran liegen, dass bei den Leasingrückläufern, die es jetzt zu vermarkten gilt, für die Berechnung der Leasingraten deutlich geringere Restwerte angenommen worden sind. Aus dem Risiko ist also eine Chance geworden: Die Wiederverkaufspreise liegen nicht niedriger als geplant, sondern sogar höher.