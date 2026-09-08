Skoda Elroq im August bei E-Auto-Neuzulassungen ganz vorn

Im August wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 212.563 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 2,6 Prozent. Bei den elektrifizierten Antrieben kamen reine Elektro-Pkw mit 68.930 Neuzulassungen auf ein Plus von 75,1 Prozent und einen Anteil von 32,4 Prozent.

Der Skoda Elroq war im August 2026 das meistzugelassene Elektroauto in Deutschland. Mit 3038 Neuzulassungen setzte sich das Kompakt-SUV laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) klar an die Spitze. Dahinter folgen das ebenfalls kompakte SUV BMW iX1 mit 2449 Einheiten und der für die obere Mittelklasse als Limousine und Kombi gebaute VW ID.7 mit 2236 Neuzulassungen.

Auch auf den folgenden Plätzen dominieren Modelle aus dem Volkswagen-Konzern. Das Mittelklasse-SUV VW ID.4 einschließlich seiner Coupé-Version ID.5 kommt mit 2189 Neuzulassungen auf Rang vier, gefolgt von der Batterie-Version des mittelgroßen Mercedes-SUV GLC mit 2164 Exemplaren und dem Mittelklasse-SUV Skoda Enyaq mit 2140 Einheiten. Damit bringt allein der Volkswagen-Konzern vier Modelle unter die ersten sechs.

Im weiteren Verlauf der Top 10 zeigt sich vor allem die Stärke der deutschen Premiummarken. Der in der oberen Mittelklasse angesiedelte Audi A6 e-tron und der mittelgroße Mercedes-Benz CLA mit E-Antrieb erreichen jeweils 1749 Neuzulassungen; beide sind als Limousine und Kombi erhältlich. Nur knapp dahinter liegt der in der oberen Mittelklasse als SUV und SUV-Coupé startende Audi Q6 e-tron mit 1738 Einheiten.

Rang Modell August 2026 1 Skoda Elroq 3038 2 BMW iX1 2449 3 VW ID.7 2236 4 VW ID.4 (inkl. ID.5) 2189 5 Mercedes GLC elektrisch 2164 6 Skoda Enyaq 2140 7 Audi A6 e-tron 1749 8 Mercedes CLA elektrisch 1749 9 Audi Q6 e-tron 1738 10 Citroën ë-C3 1722

Für einen Kontrast zu den zahlreichen SUV- und Premiummodellen sorgt der Citroën ë-C3. Der elektrische Kleinwagen schafft es mit 1722 Neuzulassungen auf Rang 10. Gerade im hinteren Teil der Top 10 liegt das Feld äußerst eng zusammen: Zwischen Platz 7 und Platz 10 beträgt der Unterschied gerade einmal 27 Fahrzeuge.

Insgesamt zeigt die August-Rangliste der deutschen Neuzulassungen ein deutliches Übergewicht europäischer Hersteller. Besonders stark ist der Volkswagen-Konzern vertreten: Skoda, VW und Audi stellen zusammen sechs der zehn erfolgreichsten Elektroauto-Modelle des Monats. Gleichzeitig reicht das Spektrum von vergleichsweise günstigen Kleinwagen bis hin zu elektrischen Premium- und Mittelklassemodellen.