Skoda Elroq im August bei E-Auto-Neuzulassungen ganz vorn

Im August wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 212.563 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 2,6 Prozent. Bei den elektrifizierten Antrieben kamen reine Elektro-Pkw mit 68.930 Neuzulassungen auf ein Plus von 75,1 Prozent und einen Anteil von 32,4 Prozent.
Der Skoda Elroq war im August 2026 das meistzugelassene Elektroauto in Deutschland. Mit 3038 Neuzulassungen setzte sich das Kompakt-SUV laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) klar an die Spitze. Dahinter folgen das ebenfalls kompakte SUV BMW iX1 mit 2449 Einheiten und der für die obere Mittelklasse als Limousine und Kombi gebaute VW ID.7 mit 2236 Neuzulassungen.
Auch auf den folgenden Plätzen dominieren Modelle aus dem Volkswagen-Konzern. Das Mittelklasse-SUV VW ID.4 einschließlich seiner Coupé-Version ID.5 kommt mit 2189 Neuzulassungen auf Rang vier, gefolgt von der Batterie-Version des mittelgroßen Mercedes-SUV GLC mit 2164 Exemplaren und dem Mittelklasse-SUV Skoda Enyaq mit 2140 Einheiten. Damit bringt allein der Volkswagen-Konzern vier Modelle unter die ersten sechs.
Im weiteren Verlauf der Top 10 zeigt sich vor allem die Stärke der deutschen Premiummarken. Der in der oberen Mittelklasse angesiedelte Audi A6 e-tron und der mittelgroße Mercedes-Benz CLA mit E-Antrieb erreichen jeweils 1749 Neuzulassungen; beide sind als Limousine und Kombi erhältlich. Nur knapp dahinter liegt der in der oberen Mittelklasse als SUV und SUV-Coupé startende Audi Q6 e-tron mit 1738 Einheiten.
|Rang
|Modell
|August 2026
|1
|Skoda Elroq
|3038
|2
|BMW iX1
|2449
|3
|VW ID.7
|2236
|4
|VW ID.4 (inkl. ID.5)
|2189
|5
|Mercedes GLC elektrisch
|2164
|6
|Skoda Enyaq
|2140
|7
|Audi A6 e-tron
|1749
|8
|Mercedes CLA elektrisch
|1749
|9
|Audi Q6 e-tron
|1738
|10
|Citroën ë-C3
|1722
Für einen Kontrast zu den zahlreichen SUV- und Premiummodellen sorgt der Citroën ë-C3. Der elektrische Kleinwagen schafft es mit 1722 Neuzulassungen auf Rang 10. Gerade im hinteren Teil der Top 10 liegt das Feld äußerst eng zusammen: Zwischen Platz 7 und Platz 10 beträgt der Unterschied gerade einmal 27 Fahrzeuge.
Insgesamt zeigt die August-Rangliste der deutschen Neuzulassungen ein deutliches Übergewicht europäischer Hersteller. Besonders stark ist der Volkswagen-Konzern vertreten: Skoda, VW und Audi stellen zusammen sechs der zehn erfolgreichsten Elektroauto-Modelle des Monats. Gleichzeitig reicht das Spektrum von vergleichsweise günstigen Kleinwagen bis hin zu elektrischen Premium- und Mittelklassemodellen.
Kommentare
Mäx meint
32% BEV Anteil sind echt cool.
Somit könnten tatsächlich am Ende des Jahres für 2026 sogar die 30% geknackt werden oder zumindest angekratzt.
50% oder gar mehr für 2030 ist absolut realistisch.
Aber besser ist wir setzen weiter auf „Technogieoffenheit“ (sic) und schrauben die Flottenemissionen nach unten
Besser-BEV-Wisser meint
CLA und GLC scheinen ihre (produktionsbedingten) Anlaufschwierigkeiten überwunden zu haben!
Der angeblich so nachgefragte und in 2 Schichten produzierte BMW IX3 scheint nicht in den Zulassungszahlen anzukommen.
Was macht BMW da?
David meint
„Besonders stark ist der Volkswagen-Konzern vertreten“
Das ist jeden Monat so. Neu ist nur, dass der Citroën ë-C3 die Sommerpause der deutschen Werke ausnutzt. Denn mit 9500 Autos in acht Monaten ist er in normalerweise geringer gefragt. Aber andererseits ist der Stellantis-Konzern im Elektrobereich immer noch deutlich unterrepräsentiert. Das sei ihnen also gegönnt. Fehlt ein Hersteller in den Top Ten, der da eigentlich hingehört? Nein.