Grünen-Chef Banaszak fordert Verkehrswende und neue Anreize für Elektroautos

Felix Banaszak, der Bundesvorsitzende der Grünen, strebt laut einem Interview mit Auto Motor und Sport eine Verkehrswende an, die auf den Ausbau der Elektromobilität sowie die Stärkung von Bus, Bahn und Fahrrad setzt. Ziel sei eine faire Verteilung des Straßenraums, um die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen und gleichzeitig die Verkehrsbelastung durch weniger Autofahrten zu senken. Eine freie Wahl zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln soll die Mobilität aller Bürger gewährleisten.
Die deutsche Wirtschaft befinde sich in einer Strukturkrise, da das bisherige Geschäftsmodell nicht mehr funktioniere und seit 2019 kein Wirtschaftswachstum mehr verzeichnet wurde. Banaszak sieht die klimatischen Veränderungen als eine Bedrohung für den Wohlstand, da wirtschaftliche Schäden ohne entsprechende Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen zunehmen würden. Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit fordert er günstigere Strompreise sowie konsequente Investitionen in die Zukunft.
Hinsichtlich der Bürokratie erkennt Banaszak ineffiziente Regulierungen an, plädiert jedoch gegen den Abbau von Sozial- und Umweltstandards. Er sieht das Potenzial für europäische Gesetzgebung etwa bei der Vereinheitlichung von Ladestandards für Mobiltelefone.
Die deutsche Automobilindustrie habe durch die Fokussierung auf veraltete Technologien wie Dieselmotoren den Anschluss an die chinesische Konkurrenz in der Elektromobilität verloren, so der Grünen-Politiker. Um die Industrie zu unterstützen, schlägt Banaszak vor, über großzügigere Stundungsregeln für CO2-Strafzahlungen nachzudenken oder diese mit zusätzlichen Unternehmensinvestitionen zu verrechnen. Gleichzeitig müssten Flottengrenzwerte eingehalten werden.
Mehr Unabhängigkeit von China
Bei der Handelsbeziehung zu China warnt Banaszak vor einer zu großen Abhängigkeit und fordert eine robuste europäische Wirtschaftspolitik sowie den Einsatz von Handelsinstrumenten wie Zöllen gegen Preisverzerrungen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Sicherung technologischer Resilienz durch die europäische Fertigung von Schlüsseltechnologien wie Batteriezellen, Halbleitern und Robotik. Der Grüne kritisiert die deutsche Politik für eine zu große Naivität gegenüber China und betont die Notwendigkeit, Abhängigkeiten in strategischen Bereichen zu vermeiden.
Für eine bezahlbare Mobilität schlägt Banaszak vor, die staatliche Elektroauto-Kaufprämie auf den Gebrauchtwagenmarkt auszuweiten und „Social-Leasing“-Programme nach französischem Vorbild für die Anschaffung kleiner oder mittelgroßer Autos einzuführen. Zudem regt er ein „Deutschland-Ticket für die Ladeinfrastruktur“ an – eine Karte, mit der man an jeder Ladesäule in Deutschland zu günstigen Preisen laden kann. Er schlägt zudem eine „Happy Hour“ für günstigen Strom vor, um die Nutzung von Solarstrom zu fördern.
Der Umstieg auf Elektromobilität bringe nichts, wenn der Strom fossil hergestellt werde, betonte der Grünen-Politiker. Wenn die Emissionsminderung durch E-Mobilität steigen solle, müsse der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien erhöht werden. „Man kann, wie Katherina Reiche und Friedrich Merz, die Energiewende blockieren, abwürgen und ausbremsen. Oder man kann sie beschleunigen“, so Banaszak. Digitalisierung, Ausbau und Standardisierung der Stromnetze, Smartmeter-Förderung oder der Ausbau von Energiespeichern seien Beispiele dafür. Das sei „die Auseinandersetzung zwischen fossiler Vergangenheit und elektrischer Zukunft“.
Kommentare
David meint
Man muss einfach sagen, ein Glück, dass diese Traumtänzer überall abgewählt sind. Wir sind hier keine woke Geldverschenkungsanstalt. Das Elektroauto läuft. Da muss man nichts dran wurschteln.
Thomas Claus meint
Im Geld ausgeben sind diese Leute schon immer ganz groß gewesen. Deswegen verstehen sie sich such so gut mit den Linken. Aktuell sehe ich immer weniger Fahrräder auf der Straße und wenn das Wetter noch schlechter wird ist gar keiner mehr zu sehen. Ich verstehe zwar den Wusch nach Fahrradwegen überall, aber der Platz ist eben oft begrenzt und da sollte man dem Auto, dass das ganze Jahr über genutzt wird, nicht zu viel Raum nehmen. Unsere immer ältere Gesellschaft wird zudem immer weniger aufs Fahrrad setzen können.
Future meint
So viele vernünftige und gut begründete Vorschläge und Ideen hört man ja heute selten von der Politik. Der Mann sollte der nächste Wirtschaftsminister unter Bundeslanzler Wüst werden.
F. K. Fast meint
Die Vorschläge klingen sehr sinnvoll. Aber genau deshalb werden sie von CDU/CSU und SPD nicht umgesetzt werden.
MrBlueEyes meint
Die Grünen sind tatsächlich die einzigen, die noch bei klarem Sachverstand sind und die Probleme, die herrschen, auch wirklich angehen und lösen wollen… die letzte Volkspartei im Grunde…
Weil was sehen wir z.B. von der CDU? …nichts… die stecken lieber den Kopf in den Sand und ignorieren alle Themen und Aufgaben zu Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen konsequent… Herr Merz schaffte es nicht einmal, sich zu den historisch katastrophalen Zahlen der Hitzetoten dieses Jahr zu äußern… das Thema wird einfach totgeschwiegen… Aussitzen funktioniert da aber nicht, weil das alles jedes nun folgende Jahr mit aller Macht und noch schlimmer zurückkommen wird…
Man hat aber wohl Angst, zuzugeben, dass die Grünen und Mahner vor den Folgend des Klimawandels immer Recht hatten und somit Zulauf bekommen könnten… aus purem Eigennutz bleibt die Union deshalb untätig (ja, die CSU ist da genauso schlimm)
Aber Deutschland wollte es so… geliefert wie bestellt… wobei ja eigentlich nichts geliefert wird… außer Nichtstun und wenn, dann das Falsche…
Es ist zum Haare raufen…
jm2c
eBikerin meint
Ohje die Hitzetoten. Selbst das RKI schreibt, dass man eigentlich gar nicht weiss wie viele Menschen wirklich wegen der Hitze gestorben sind, Es ist laut RKI nur eine Modellrechnung. Die meisten Menschen sterben in Deutschland immer noch im Winter.
Und auch beim RKI (und statistischem Bundesamt) nachlesbar – die Bevölkerung altert jedes Jahr mehr (Corona 2021 war eine Ausnahme) – und mehr ältere Menschen heisst eben auch mehr ältere Tote.
“ wobei ja eigentlich nichts geliefert wird… außer Nichtstun und wenn, dann das Falsche…“
Ach? 253 GW installierte EE Leistung ist natürlich gar nix – auch nicht die großzügige WP Förderung – die Förderung für private PV, 0% MwSt auf private Batteriespeicher, eAuto Förderung, Förderung von Wallboxen usw
Aber klar wurde ja gar nix gemacht.
So und nun drei so tolle Vorschläge mit „Sachverstand“:
die staatliche Elektroauto-Kaufprämie auf den Gebrauchtwagenmarkt auszuweiten hm also die Gebrauchtpreise für eAutos ziehen aktuell an und es wird gekauft was geht – siehe anderer Artikel hier. Was passiert nun bei einer Förderung? Richtig die Gebrauchtpreise ziehen einfach weiter an.
Deutschland-Ticket für die Ladeinfrastruktur“ an – eine Karte, mit der man an jeder Ladesäule in Deutschland zu günstigen Preisen laden kann Auch prima – Geld mit der Gieskanne verteilen welches man nicht hat. Das DT wird ja schon mit 3 Milliarden bezuschusst. Wie viel darf dann das Lade-DT kosten?
Happy Hour“ für günstigen Strom vor, um die Nutzung von Solarstrom zu fördern. die Leute die mit eigener PV Laden machen das eh schon. Wer aber Tagsüber irgendwo parkt – der kann irgendwie nicht dann laden wenn die Sonne scheint, sondern zB dann wenn er bei Aldi beim Einkaufen ist.
Thomas Claus meint
Die Hitzetoten haben mich gleich an die vielen gar nicht vorhandenen Feinstaubtoten erinnert. Das Niveau auf dem da gearbeitet wird ist wirklich unterste Schublade. Angst und Panik und Fake News verbreiten. Das können sie ziemlich gut.
Mäx meint
Man kann ja sachlich diskutieren, aber man kann auch alles zerreden.
Die Gebrauchtwagenförderung kann man definitiv kritisieren, das braucht es nicht wirklich, siehe Artikel dazu.
Deutschland Ticket für Ladeinfrastruktur müsste doch nicht mal gefördert sein, da wäre ich auch gegen; wobei das wenigstens sinnvoller wäre als der durchgeführte Tankrabatt, aber prinzipiell ähnlich wirkungslos sein könnte.
Der Bund tritt hier als EMP/MSP auf, stellt Ladekarte/App und handelt den Preis an den Säulen aus.
So hat man aber das Ladekartenchaos gelöst, was ja ständig kritisiert wird.
Ich bin schon länger auf der Suche nach einer ähnlichen Lösung zum eTrucker Chip aber für PKW Flotten; das bräuchte ich unter Umständen nicht mehr, wenn die Preise okay wären.
Mäx meint
Zur Strom Happy Hour noch.
Zunächst: Was ist mit den Leuten die keine PV haben und zur Miete wohnen?
Dürfen die vielleicht auch mal profitieren?
Kritisieren könnte man hier, wie das durchgeführt werden soll.
Realistischerweise gäbe es dafür ja dynamische Stromtarife, dann hätte man das schon, dafür ist aber meistens auch Smartmeter notwendig (ja es geht auch ohne mit einem IR Lesekopf).
eBikerin meint
Die Leute die keine PV haben und zur Miete wohnen können sich idR nicht aussuchen wann sie laden. Hab ich doch geschrieben – die Laden wenn sie nach der Arbeit noch bei Aldi einkaufen.