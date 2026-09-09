Amazon übernimmt erste Mercedes eActros 600 in Deutschland

Mercedes-Benz Trucks hat die ersten 27 rein batterieelektrischen eActros 600 an Amazon übergeben. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt mehr als 50 Fahrzeuge dieses Typs in Amazons Logistiknetzwerk auf deutschen Straßen unterwegs sein. Die beiden Unternehmen bezeichnen leistungsfähige Elektro-Lkw als wichtigen Bestandteil der Transformation des Straßengüterverkehrs und eines nachhaltigeren Transportnetzwerks in Deutschland.

Anfang 2025 hatten Amazon und Mercedes-Benz Trucks einen Vertrag über mehr als 200 batterieelektrische eActros 600 geschlossen. Es handelt sich um Amazons bisher größte Bestellung von Elektro-Lkw. Im Vereinigten Königreich, dem Haupteinsatzmarkt der bestellten Fahrzeuge, begann die Auslieferung Ende 2025. Amazon setzt den eActros 600 auf Strecken der sogenannten mittleren Meile ein, auf denen Waren zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten transportiert werden.

„Die Übergabe dieser Fahrzeuge ist ein Meilenstein für die Elektrifizierung unseres Transportnetzwerks“, sagte nun Andreas Marschner, Vice President of Worldwide Sustainable Operations bei Amazon. „Bei der Paketauslieferung an Kundinnen und Kunden kommen schon seit einiger Zeit elektrische Lösungen zum Einsatz. Mit den leistungsstarken Elektro-Lkw von Mercedes-Benz Trucks schaffen wir es nun auch, die längeren Transportwege zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten nachhaltiger zu gestalten. Das ist eine echte Zukunftslösung.“

Für die Integration der neuen E-Lkw installiert Amazon eigenen Angaben zufolge hunderte Lkw-Ladestationen an europäischen Standorten. Dort sollen die E-Fahrzeuge in 70 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden können. Der E-Commerce-Riese investiert mehr als eine Milliarde Euro in die weitere Elektrifizierung und Dekarbonisierung seines europäischen Transportnetzwerks, davon über 400 Millionen Euro in Deutschland.

Der eActros 600 wird seit Ende 2024 im Mercedes-Benz-Werk Wörth in Serie produziert und ist inzwischen in diversen Ländern innerhalb und außerhalb Europas im täglichen Einsatz. Seine Batteriekapazität von mehr als 600 Kilowattstunden und eine elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung ermöglichen eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen unter praxisnahen Bedingungen mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht.

In der verbrauchsgünstigsten Kombination werden mit drei Batteriepaketen und 40 Tonnen Gesamtzuggewicht bis zu 560 Kilometer genannt. Die drei Akkupacks verfügen jeweils über 207 kWh und bieten zusammen eine installierte Kapazität von 621 kWh. Sie basieren auf Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie (LFP), von deren installierter Kapazität mehr als 95 Prozent genutzt werden können. Technisch ist der eActros 600 auf ein kombiniertes Gesamtzuggewicht von bis zu 44 Tonnen ausgelegt und erreicht mit Standardauflieger in der EU eine Nutzlast von etwa 22 Tonnen.