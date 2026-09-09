Amazon übernimmt erste Mercedes eActros 600 in Deutschland

Mercedes-Benz Trucks hat die ersten 27 rein batterieelektrischen eActros 600 an Amazon übergeben. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt mehr als 50 Fahrzeuge dieses Typs in Amazons Logistiknetzwerk auf deutschen Straßen unterwegs sein. Die beiden Unternehmen bezeichnen leistungsfähige Elektro-Lkw als wichtigen Bestandteil der Transformation des Straßengüterverkehrs und eines nachhaltigeren Transportnetzwerks in Deutschland.
Anfang 2025 hatten Amazon und Mercedes-Benz Trucks einen Vertrag über mehr als 200 batterieelektrische eActros 600 geschlossen. Es handelt sich um Amazons bisher größte Bestellung von Elektro-Lkw. Im Vereinigten Königreich, dem Haupteinsatzmarkt der bestellten Fahrzeuge, begann die Auslieferung Ende 2025. Amazon setzt den eActros 600 auf Strecken der sogenannten mittleren Meile ein, auf denen Waren zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten transportiert werden.
„Die Übergabe dieser Fahrzeuge ist ein Meilenstein für die Elektrifizierung unseres Transportnetzwerks“, sagte nun Andreas Marschner, Vice President of Worldwide Sustainable Operations bei Amazon. „Bei der Paketauslieferung an Kundinnen und Kunden kommen schon seit einiger Zeit elektrische Lösungen zum Einsatz. Mit den leistungsstarken Elektro-Lkw von Mercedes-Benz Trucks schaffen wir es nun auch, die längeren Transportwege zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten nachhaltiger zu gestalten. Das ist eine echte Zukunftslösung.“
Für die Integration der neuen E-Lkw installiert Amazon eigenen Angaben zufolge hunderte Lkw-Ladestationen an europäischen Standorten. Dort sollen die E-Fahrzeuge in 70 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden können. Der E-Commerce-Riese investiert mehr als eine Milliarde Euro in die weitere Elektrifizierung und Dekarbonisierung seines europäischen Transportnetzwerks, davon über 400 Millionen Euro in Deutschland.
Der eActros 600 wird seit Ende 2024 im Mercedes-Benz-Werk Wörth in Serie produziert und ist inzwischen in diversen Ländern innerhalb und außerhalb Europas im täglichen Einsatz. Seine Batteriekapazität von mehr als 600 Kilowattstunden und eine elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung ermöglichen eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen unter praxisnahen Bedingungen mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht.
In der verbrauchsgünstigsten Kombination werden mit drei Batteriepaketen und 40 Tonnen Gesamtzuggewicht bis zu 560 Kilometer genannt. Die drei Akkupacks verfügen jeweils über 207 kWh und bieten zusammen eine installierte Kapazität von 621 kWh. Sie basieren auf Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie (LFP), von deren installierter Kapazität mehr als 95 Prozent genutzt werden können. Technisch ist der eActros 600 auf ein kombiniertes Gesamtzuggewicht von bis zu 44 Tonnen ausgelegt und erreicht mit Standardauflieger in der EU eine Nutzlast von etwa 22 Tonnen.
Kommentare
Egon_Meier meint
Amazon war doch bislang ein semi-fan. Was ist denn daraus geworden?
M. meint
Schön und gut, der Klimabilanz des Konzerns hilft das kaum.
https://oekonews.at/amazons-rechenzentrum-in-texas-koennte-zum-groessten-klimasuender-der-usa-werden+2400+1236938
Damit kann man natürlich nicht so gut werben.
Future meint
Amazon macht das seit vielen Jahren sehr gut mit seiner Nachhaltigkeitsstratgie. Amazon war der erste Versender, der mich in meiner Straße meistens mit dem Elektro LKW beliefert hat. DHL hat das hier bis heute noch nicht hinbekommen.
Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass der Konkurrent Hermes bei der Online Sendungsverfolgung sogar anzeigt, wenn mein Paket mit dem Elektroauto ausgeliefert wird. Ich vermute allerdings, dass dieses schöne positive Feature nicht allen Wählern so gut gefallen wird wie mir.
eBikerin meint
Ich vermute allerdings, dass dieses schöne positive Feature nicht allen Wählern so gut gefallen wird wie mir.
Lieber Future, du must nun ganz tapfer sein: den allermeisten Menschen ist es total egal mit was ihr Paket geliefert wird.
banquo meint
Eben deshalb ist es gut, dass eine Transformation der Logistik Top Down kommt.
David meint
Das mag aktuell so sein. Mir ist es aber auch nicht egal. Und ich freue mich über die wunderbaren, auch optisch attraktiven Rivian von Amazon, die bei uns regelmäßig fahren.
Aliveffm meint
Und das ist leider sehr schade, denn gerade hier ließe sich mit vergleichsweise geringem Aufwand viel bewirken, indem Lieferanten zu einer nachhaltigeren Strategie ermutigt werden.
Future meint
Natürlich ist sowas eigentlich vollkommen unwichtig im schweren Alltag der Menschen. Aber es geht doch immer auch um Politik und da sieht es dann anders aus: Die Parteiführung der AfD stellt Elektroautos auf politischer Ebene gerne als unsinniges »linksgrünes Projekt« oder Feindbild dar und lässt sich für diese Haltung feiern und wird auch dafür gerne gewählt. Es geht also nur darum, dass gegen »linksgrün« ausgeteilt wird. Es geht also immer um gute »Gefühle.«
Powerwall Thorsten meint
Liebe e-bikerin
Mit dieser Aussage zerstörst du deinen Nick vollständig – war aber eh klar, dass David irgendwann wieder patzt.
Ich zahle für co2 Reduktion gerne einen Aufpreis – das war schon vor Jahen in den USA so, als man auch Uber-Green anfordern konnte.
eBikerin meint
Lieber Thorsten – du versuchst es mal wieder – aber nein David und ich sind zwei unterschiedliche Personen.
Du zahlst Co2 Reduktion – schön für dich – machen aber einfach die wenigsten Menschen weil es ihnen schlicht egal ist. Ist halt ein Fakt. Genauso wie es so gut wie niemand interessiert ob das Paket nun mit dem Lastenrad, den eTransporter oder einem Leopard2 Panzer geliefert wird. Die Leuten wollen einfach nur das ihre Bestellung pünktlich ankommt – und nicht nur ein Zettel im Briefkasten liegt.
Und was die Lieferung meiner Bestellungen damit zu tun hat, dass ich GAR KEIN AUTO aktuell besitze und am liebsten mit meinem eBike (Pedelec) fahre wirst natürlich nur du verstehen.
MK meint
@Future:
Elektro-Paketfahrzeuge sind halt Rudeltiere: Wird ein neues Verteilzentrum gebaut, haben in der Regel alle Parkplätze 11 kW-Lademöglichkeiten und werden komplett mit Elektrofahrzeugen ausgestattet. Bei alten gibt es in der Regel keine Lademöglichkeiten und nur Diesel-Fahrzeuge. Das ist ja nicht mal einen Tag so, einen anderen Tag so. Bei uns in Marburg hat DHL erst vor wenigen Tagen ein neues Zentrum eröffnet. Elektrofahrzeugquote: 100%. Davor in vielen der belieferten Gemeinden 0%. Deswegen werden aber ja nicht die Dieselfahrzeuge, die bisher vom alten Paketzentrum aus gefahren sind, plötzlich alle ausgemustert. Ein Teil davon wird an anderen Paketzentren ohne Lademöglichkeit ältere Diesel-Fahrzeuge ersetzen.
So wächst der Elektroanteil in den Flotten kontinuierlich, aber halt nicht gleichmäßig verteilt, sondern durch Komplettumstellungen an einzelnen Orten an einem bestimmten Stichtag…und irgendwer wohnt an dem Ort, wo man auch, wenn DHL in sagen wir mal 10 Jahren deutschlandweit nur noch 50 Diesel-Fahrzeuge hat, ausschließlich DHL-Dieselfahrzeuge zu sehen bekommt.
Freddy K meint
Den meisten ist es leider egal mit was und wie ihr Paket kommt. Hauptsache es kommt am besten sofort nach Bestellung.
eBikerin meint
Ohoh – hab ich auch gesagt. Jetzt wirst du bestimmt auch gleich von Thorsten als „David“ bezeichnet und von Future belehrt. So einfache reale Fakten aus dem normalen Leben sind leider absolut Tabu.