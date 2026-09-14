Tesla will neuen Roadster am 1. Oktober vorstellen

Tesla will den lange verzögerten neuen Roadster am 1. Oktober dieses Jahres vorstellen. Das teilten sowohl der US-Elektroautobauer als auch sein CEO und Großaktionär Elon Musk über X mit. Musk erklärte zudem über das inzwischen ihm gehörende soziale Netzwerk: „Das ist einfach nicht von dieser Welt.“

Sollte die Präsentation im Oktober tatsächlich stattfinden, würde sie knapp neun Jahre nach der überraschenden Enthüllung des Roadster-Prototyps im November 2017 (Artikelbild) erfolgen. Damals stellte Tesla für den Nachfolger des Ur-Roadster einen Marktstart für das Jahr 2020 in Aussicht. Der Konzern verschob die Präsentation aber immer wieder und verfehlte wiederholt Termine für die Auslieferung.

Laut aktuellen Berichten will Tesla nicht lediglich den 2017 gezeigten Prototyp serienreif machen, sondern eine nochmals überarbeitete Version enthüllen. Demnach könnte bei der Veranstaltung auch eine limitierte Variante mit einem gemeinsam mit Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelten Düsensystem demonstriert werden.

New Tesla Roadster Unveil 10.01 https://t.co/9J3YPT25fm — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2026

Zu den technischen Daten nennt Tesla auf seiner deutschen Roadster-Webseite weiterhin 2,1 Sekunden für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h, eine Höchstgeschwindigkeit von über 400 km/h sowie 1000 Kilometer Reichweite pro Batterieladung. Dabei handelt es sich um Angaben, die auf der bereits vor Jahren angekündigten Fahrzeuggeneration basieren. Ob diese Werte für den Serienwagen unverändert gelten, bleibt abzuwarten.

Für Deutschland und Europa bleiben zentrale Fragen offen. Tesla hat bislang weder einen belastbaren europäischen Marktstart noch aktuelle Preise oder konkrete Auslieferungstermine für die überarbeitete Version veröffentlicht. Interessenten in Deutschland können aber schon Reservierungen einreichen. Dafür müssen sie eine erste Anzahlung von 4000 Euro leisten sowie innerhalb von zehn Tagen eine Banküberweisung in Höhe von 39.000 Euro.

Spektakuläre Funktionen wie ein von Musk selbst frühzeitig angekündigtes Düsensystem dürften es bei der EU-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr schwer haben. Entscheidend wären die tatsächlich verbaute Serienausstattung und deren Genehmigung nach den einschlägigen europäischen Typzulassungsvorschriften.