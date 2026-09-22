In Großbritannien, Deutschlands größtem Zielmarkt für Pkw-Exporte, gewinnen Elektroautos an Bedeutung. Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor geht hingegen stark zurück. Eine neue Analyse der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) zeigt: Wer auch künftig in diesem Schlüsselmarkt erfolgreich sein will, muss die Nachfrage nach elektrischen Antrieben bedienen. Deutsche Produktionsstandorte wie die von Schließung gefährdeten VW-Werke Emden und Zwickau könnten davon profitieren.
Der britische Automarkt wandelt sich: Elektroautos machen laut der Auswertung im ersten Halbjahr 2026 ein Viertel der Neuzulassungen aus. Innerhalb von sieben Jahren stieg der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge am gesamten deutschen Pkw-Export nach Großbritannien von nahezu 0 auf über 40 Prozent. Im selben Zeitraum sanken die exportierten Stückzahlen an Benzinfahrzeugen um 62 Prozent, die an Dieselfahrzeugen um 93 Prozent.
„Das Beispiel Großbritannien zeigt, wie schnell sich für Deutschland wichtige Exportmärkte in Europa verändern. Für die deutsche Automobilindustrie liegt darin vor allem eine Chance: Wer die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen mit passenden Modellen bedient, kann seine Position auf wichtigen Auslandsmärkten sichern. Gerade für Produktionsstandorte wie Emden und Zwickau, die aktuell nicht ausgelastet sind, können sich so neue Perspektiven eröffnen“, sagt Adrien Pagano, Referent Verkehrspolitik der IKND.
Erfolgreiche Elektromodelle aus deutscher Produktion sind in Großbritannien bereits etabliert. Dazu zählen Fahrzeuge aus den Werken in Emden, Zwickau, München und Ingolstadt.
Politische Rahmenbedingungen beschleunigen diesen Wandel zusätzlich. Die britische Regierung sieht aktuell vor, ab 2030 keine neuen reinen Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zuzulassen. Ab 2035 sollen auch keine Hybridfahrzeuge mehr zugelassen werden.
Gleichzeitig ist der britische Markt stark von Firmenflotten geprägt. 2024 entfielen rund 82 Prozent aller neuen batterieelektrischen Pkw auf gewerbliche Zulassungen. Davon profitieren laut IKND insbesondere die deutschen Hersteller, da sie im Mittel- und Oberklassesegment stark sind.
Ein Blick in die Exportdaten des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigt: Großbritannien ist kein Sonderfall. Auch in anderen für deutsche Hersteller wichtigen Absatzmärkten steigt der Anteil elektrischer Fahrzeuge deutlich, beispielsweise in Frankreich auf 28 Prozent und in Belgien auf 36 Prozent. „Großbritannien steht also exemplarisch für eine internationale Entwicklung, bei der Elektrofahrzeuge Marktanteile gewinnen und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor an Bedeutung verlieren“, so die Studienautoren.
Kommentare
eBikerin meint
Mal sehen, ob es so bleibt,
Ja mal sehen. Beschlossen 2020 von Boris Johnson
2023 von Rishi Sunak auf 2035 verschoben
2024 von Keir Starmer wieder auf 2030 zurück geschoben.
Also wenn da noch einer sagt in Deutschland gäbe es ein hin und her.
Ach und dass da gerade Ausnahmen und ein aufweichen diskutiert wird hast du auch mitbekommen.
Egon_meier meint
Das kann sehr gut so bleiben denn den britischen Politikern ist die pkw-Produktion sch*** egal, denn es gibt so gut wie keine im Land, dafür gibt es jede Menge WEA in der Nordsee, deren Auslastung man gut mit BEV regeln kann – schließlich gibt es da drüben jede Menge Intelligente Meßsysteme und die Option auf flexible Tarife.
Ich möchte in GB nicht tot überm Zaun hängen aber in diesem Bereich ist die Konstellation sehr BEV-freundlich.
Besser-BEV-Wisser meint
Interessant ist schon das die Standorte Grünheide oder Köln so völlig übergangen werden in diesen Artikeln…
MK meint
…und Baunatal (baut Motoren sowohl für die VW-Modelle aus Emden UND Zwickau als auch z.B. für die Ford-Modelle aus Köln sowie für viele Skoda, Cupra und Audi-Modelle), Salzgitter und Braunschweig (bauen u.a. die Achsen für all diese Fahrzeuge all der vorher genannten Werke) oder Rüsselsheim usw.
Da muss man doch sagen: Das VW Management hat viele Fehlentscheidungen, insbesondere in Bezug auf Elektromobilität getroffen…aber das haben sie schon grandios gemacht: Die gesamte deutsche Medienlandschaft und damit ein Großteil der Wähler schaut auf ein paar wenige deutsche VW PKW-Montagewerke. Und damit dürfte auch die Politik bereit sein, große Summen an Steuergeld für eben diese Werke einzusetzen, während die Gesamtwirtschaft aus dem Blick gerät. Vielleicht sollte Tesla auch einfach mal verkünden, in Grünheide irgendwann in der Zukunft „bis zu“ tausende Mitarbeiter entlassen zu wollen und das Werk eventuell vielleicht in den 2030ern schließen zu wollen: Hunderte Presseartikel, Titelseiten der Bild und Sondersitzungen im zuständigen Landtag wären Tesla sicher. Aber Stellenaufbau? Interessiert doch niemanden…VW konnte ja auch für Baunatal 3.500 neue Stellen verkünden ohne, dass es von der Öffentlichkeit groß wahrgenommen wurde.
Future meint
Klarheit ist meistens besser. Ab 2030 hat die Britische Regierung die Zulassung von Verbrennern verboten. Ab 2035 werden auch Hybride verboten. Das ist gut für die Menschen und gut für die deutsche Exportwirtschaft. Und das beste ist, dass UK das hinbekommen hat trotz starker Fossilwirtschaft im Land. Wie hat diese Regierung das nur gemacht? Mal sehen, ob es so bleibt, falls die Extremisten dort ans Regieren gehen,
Egon_meier meint
Klar ist das eine richtige Entscheidung – diese Handlungen fallen immer Ländern/Regierungen leicht, die keine oder fast keine pkw-Industrie haben.
Norwegen, Dänemark, UK ..
Das sieht schon ganz anders aus, wenn die Beschäftigten der pkw-Industrie eine große Wählermacht darstellen.
GuteFrage meint
Dänemark ist ein EU Land und darum gelten die EU Regeln.
Future meint
Nach allen aktuellen Erhebungen wählen die Arbeiter und Handwerker in Deutschland ja mehrheitlich die AfD. Falls diese Partei also in Regierungsverantwortung kommen sollte, dann wird sie vielleicht Verbrennung und fossiles Wirtschaften im Land wieder fördern, um »gute Gefühle« im Volk auszulösen. Aber das hilft auch alles nichts, wenn weiter 70 Prozent der heimatlichen Autoproduktion ins fremde Ausland exportiert wird und dort keiner mehr die überteuerten giftigen Karren aus dem AfD-Land haben möchte.
Heinz Pelk meint
.. halt ein Land mit schwacher eigener Automobilwirtschaft nun schon seit Jahrzehnten.