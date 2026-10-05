Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen September 2026

Im September wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 256.774 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 9,0 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 44.632 gegenüber dem Vorjahresmonat um 29,2 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 17,4 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 23.058 Fahrzeugen nach einem Minus von 20,1 Prozent bei 9,0 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen reine Elektro-Pkw mit 88.599 Neuzulassungen auf ein Plus von 94,7 Prozent und einen Anteil von 34,5 Prozent. Des Weiteren wurden 98.871 Hybride (+1,7 %/38,5 %) neu zugelassen, darunter 27.861 Plug-in-Hybride (+0,0 %/10,8 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging im September um 19,6 Prozent zurück und lag bei 82,7 g/km.

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