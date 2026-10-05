Renault setzt Milliarden auf Elektroautos „Made in France“

Renault will in den kommenden fünf Jahren viele Milliarden Euro in Frankreich investieren. Konzernchef François Provost nannte Elektromobilität und erschwinglichere Fahrzeuge als zentrale Schwerpunkte des Programms. Die neue Investitionsrunde schließt an die rund 13 Milliarden Euro an, die Renault nach eigenen Angaben seit 2021 in Frankreich eingesetzt hat, um Werke und Wertschöpfungsketten auf Elektromobilität auszurichten.

Die Investitionen sind Teil des im März 2026 vorgestellten Strategieplans „futuREady“. Die nun von Provost genannte Milliardeninvestition bezieht sich auf die kommenden fünf Jahre. Als Voraussetzung für die Investitionen nannte der Vorstandschef stabile soziale und politische Bedingungen.

Frankreich ist bereits das Zentrum eines großen Teils der europäischen Elektro-Aktivitäten von Renault. Nach Unternehmensangaben wurden dort seit 2010 mehr als eine Million Elektrofahrzeuge des Konzerns gebaut, davon rund 600.000 im nordfranzösischen Produktionsverbund ElectriCity. Zur französischen Fertigungsstruktur gehören unter anderem die Fahrzeugwerke in Douai und Maubeuge sowie Standorte für elektrische Antriebe, Komponenten, Entwicklung und Kreislaufwirtschaft. Renault beschäftigt nach eigenen Angaben knapp 39.000 Menschen direkt in Frankreich.

Elektroautos erreichten im September in Frankreich einen Rekordanteil von 42 Prozent an den Neuzulassungen. „Tatsache ist, dass wir heute in Frankreich, in den französischen Werken, mehr Fahrzeuge produzieren als zuvor. Im Jahr 2025 haben wir in Frankreich 500.000 Autos produziert. Im Jahr 2026 werden wir dank des Booms bei Elektrofahrzeugen mindestens 25 Prozent mehr produzieren“, so Provost.

Neben der Elektrifizierung spielt die Senkung der Fahrzeugkosten eine zentrale Rolle. Renault plant bis 2030 weitere Modelle für den europäischen Markt und will seine Elektro- und Hybridpalette ausbauen. Gleichzeitig sieht „futuREady“ nach Konzernangaben eine durchschnittliche Senkung der variablen Produktionskosten je Fahrzeug um rund 400 Euro pro Jahr im mittelfristigen Zeitraum vor.