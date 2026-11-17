Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten zehn Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.

Insgesamt wurden 1.687.350 Neuwagen mit alternativen Antrieben in den Monaten Januar bis Oktober 2026 zugelassen. Der Anteil von Neuwagen mit alternativen Antrieben am Gesamtneuzulassungsvolumen von 2.476.290 Personenkraftwagen (Pkw) betrug 68,1 Prozent.

Nach zehn Zulassungsmonaten lag die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) somit um 23,4 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

974.235 Neuwagen, beziehungsweise 39,3 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit 42,6 Prozent mehr als in den zehn Monaten des Vorjahres.

Im Berichtszeitraum wurden 698.230 Elektro/BEV-Pkw neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 28,2 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Anstieg von 60,7 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.