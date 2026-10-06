Mercedes-Benz EQS: Steer-by-Wire jetzt bestellbar

Mercedes-Benz bietet die neue EQS Limousine mit Steer-by-Wire-Technologie an. Das Lenksystem der Elektro-Luxuslimousine verzichtet auf eine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Vorderrädern. Der Lenkwunsch wird stattdessen über eine elektrische Leitung übertragen. In Deutschland kostet die Sonderausstattung 2975 Euro.

Zur Ausstattung gehören die Hinterachslenkung mit einem Lenkwinkel von bis zu zehn Grad und ein neues, flacher gestaltetes Lenkrad mit neuartiger Airbag-Struktur. Das kompaktere Lenkrad soll den Blick auf das Fahrerdisplay verbessern und den Ein- und Ausstieg erleichtern. Es ist in Schwarz sowie je nach Ausstattung auch in Beige erhältlich.

Steer-by-Wire reduziert insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten den erforderlichen Lenkradwinkel. Von Anschlag zu Anschlag genügen den Angaben nach 170 Grad beziehungsweise etwa eine halbe Umdrehung, sodass kein Umgreifen mehr nötig ist. Das System soll dadurch Rangier- und Parkmanöver erleichtern und den erforderlichen Kraftaufwand verringern. Zugleich soll die elektrische EQS Limousine bei Fahrstabilität und Queragilität profitieren.

Das Lenksystem arbeitet mit der Hinterachslenkung zusammen. Unerwünschte Vibrationen, die durch Fahrbahnunebenheiten entstehen und über das Lenkrad übertragen werden, sollen damit unterbunden werden. Für die Sicherheit verfügt Steer-by-Wire laut Mercedes über „hochpräzise“ Sensoren, leistungsfähige Steuergeräte und eine redundante Systemarchitektur mit unabhängigen Signalpfaden. Selbst bei einem vollständigen Systemausfall könne die Querführung durch die Hinterachslenkung und gezielte radindividuelle Bremseingriffe über ESP unterstützt werden, heißt es.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Vor wenigen Monaten hat Mercedes-Benz eine weiterentwickelte EQS Limousine vorgestellt, bei der mehr als ein Viertel der Fahrzeugumfänge erneuert oder überarbeitet wurde. Zur neuen Elektroarchitektur gehören 800-Volt-Technologie, neue im Unternehmen entwickelte Antriebseinheiten, ein Zweigang-Getriebe am Hauptantrieb der Hinterachse und größere Batterien mit optimierter Zellchemie.

„Das Mercedes‑Benz Operating System (MB.OS) verwandelt die EQS Limousine in einen noch intelligenteren Begleiter, der versteht, vorausdenkt und sich mit seiner Fahrerin und seinem Fahrer weiterentwickelt“, werben die Stuttgarter. „MB.OS integriert und steuert jeden Aspekt des Fahrzeugs. Dieser Supercomputer nutzt künstliche Intelligenz (KI) sowie leistungsstarke Chips und ist mit der Mercedes‑Benz Intelligent Cloud verbunden. Als softwaredefiniertes Fahrzeug bleibt die EQS Limousine durch Over-the-Air-Updates über Jahre hinweg aktuell.“

6. Steer-by-Wire im EQS arbeitet mit der Hinterachslenkung zusammen und kann unerwünschte Vibrationen über das Lenkrad gezielt unterbinden.