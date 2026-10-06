Lademarkt-Report Q3/2026: DC-Ladepunkte werden fünfmal häufiger genutzt als AC

Der Datenanalyse-Dienstleister ChargePointRadar hat einen ersten Quartalsreport zur tatsächlichen Nutzung der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur in Deutschland veröffentlicht. Der „Lademarkt-Report Q3/2026“ wertet den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September aus und basiert auf den Statusdaten von über 175.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Insgesamt erfasste ChargePointRadar im Quartal rund 24,5 Millionen Ladevorgänge.
Im Mittelpunkt steht nicht der Ausbau der Ladeinfrastruktur, sondern vor allem deren tatsächliche Nutzung. „24,5 Millionen Ladevorgänge in drei Monaten zeigen: Der Markt wächst. Aber manche Ladepunkte werden zwanzigmal am Tag genutzt, der durchschnittliche AC-Ladepunkt seltener als einmal täglich. Diese Unterschiede entscheiden über Erfolg und Misserfolg“, sagt Alex Rupprecht, Gründer von ChargePointRadar.
Schnellladen dominiert die tatsächliche Nutzung
Im dritten Quartal entfielen 70,9 Prozent aller erfassten Ladevorgänge auf Gleichstrom-Ladepunkte (DC), obwohl diese nur rund ein Drittel der erfassten Infrastruktur ausmachen. Durchschnittlich kamen DC-Ladepunkte auf 305,5 Ladevorgänge im Quartal, AC-Ladepunkte lediglich auf 59,9 – damit wird ein DC-Ladepunkt im Schnitt etwa fünfmal so häufig genutzt.
Auch im Monatsverlauf zeigen sich unterschiedliche Muster: Die Zahl der DC-Ladevorgänge erreichte im August mit 5,90 Millionen ihren Höchststand und ging im September um 4,6 Prozent zurück. AC legte dagegen kontinuierlich von 2,19 Millionen Ladevorgängen im Juli auf 2,56 Millionen im September zu – ein Plus von 17,1 Prozent, wobei ein Teil des Anstiegs auf die wachsende Zahl erfasster Wechselstrom-Ladepunkte (AC) zurückzuführen ist.
DC-Markt konzentriert, AC-Markt stark zersplittert
Beim DC-Laden ist EnBW mit knapp 4,95 Millionen Ladevorgängen und 28,6 Prozent Marktanteil klarer Spitzenreiter, gefolgt von Tesla mit 15,2 Prozent und Ionity mit 8,1 Prozent. Die fünf größten DC-Betreiber kommen zusammen auf 63 Prozent aller DC-Ladevorgänge.
Ganz anders zeigt sich der AC-Markt: Hier erreichen die fünf größten Anbieter zusammen lediglich 18,2 Prozent. Marktführer ist Hamburger Energiewerke Mobil mit nur 4,7 Prozent. Während sich Schnellladevorgänge damit stark auf wenige große Netze konzentrieren, verteilt sich das AC-Laden auf zahlreiche regionale und lokale Betreiber.
Die meisten Ladevorgänge bedeuten nicht automatisch die höchste Effizienz
Ein anderes Bild ergibt sich, wenn nicht die absolute Zahl der Ladevorgänge, sondern die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur betrachtet wird. Beim DC-Laden führt Ionity mit durchschnittlich 894,1 Ladevorgängen je aktivem Ladepunkt deutlich vor Tesla mit 659,5 und Fastned mit 526,5. Volumen-Marktführer EnBW folgt mit 513,0 Ladevorgängen je Ladepunkt auf Rang vier.
Bei AC steht Kaufland mit 232,9 Ladevorgängen je Ladepunkt an der Spitze, gefolgt von Lidl mit 164,9 und den Berliner Stadtwerken mit 156,1. Der Durchschnitt über alle erfassten aktiven AC-Ladepunkte liegt bei lediglich 59,9 Ladevorgängen im Quartal. Die Daten zeigen also, dass ein großes Ladenetz allein noch wenig über dessen tatsächliche Nutzung aussagt.
Auslastung und Zahl der Ladevorgänge sind zwei verschiedene Größen
Die Studienautoren heben auch den Blick auf die Bundesländer hervor: Hamburg weist demnach mit 21,4 Prozent die höchste zeitliche Auslastung öffentlich zugänglicher Ladepunkte auf. Bei den Ladevorgängen je Ladepunkt liegt dagegen Rheinland-Pfalz mit 189,1 an der Spitze.
„Die Unterschiede zeigen, dass zeitliche Auslastung und Zahl der Ladevorgänge nicht gleichgesetzt werden können“, erklären die Analysten. „In Städten stehen Fahrzeuge häufig längere Zeit an AC-Ladepunkten, während Schnellladepunkte entlang wichtiger Verkehrsachsen in kurzer Zeit viele einzelne Ladevorgänge abwickeln.“
EnBW dominiert DC in fast ganz Deutschland
Im DC-Markt führt der Auswertung zufolge EnBW in 15 von 16 Bundesländern bei den Ladevorgängen, lediglich in Brandenburg liegt Tesla vorne.
Der AC-Markt ist wesentlich regionaler geprägt. In den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen erreichen lokale Anbieter Marktanteile zwischen 47,5 und 71,4 Prozent, während etwa im deutlich größeren Bayern mit vielen auf dem Lademarkt aktiven Stadtwerken der größte Anbieter lediglich auf 7,8 Prozent kommt.
Lage kann wichtiger sein als die Größe eines Ladeparks
Der Tesla-Standort in Bispingen führt bei DC mit 43.140 Ladevorgängen im Quartal die Liste der meistfrequentierten Standorte an. Die höchste Nutzung je Ladepunkt erreicht jedoch der Ionity-Standort Köschinger Forst an der A9 mit 1.952 Ladevorgängen je Ladepunkt, was rund 21 Ladevorgängen pro Tag entspricht.
Bei AC dominieren dagegen große Arbeitgeberstandorte. Der BMW-Standort an der Knorrstraße in München kommt mit 602 Ladepunkten auf mehr als 46.000 Ladevorgänge und ist hier Spitzenreiter. Die höchste Auslastung gibt es hingegen in Oberkochen: Zwölf AC-Ladepunkte erreichen dort durchschnittlich 712 Ladevorgänge je Ladepunkt.
Wie stark die konkrete Lage über die Nutzung entscheidet, zeigt ein Beispiel aus Rüsselsheim. Zwei Ladeangebote desselben Betreibers mit ähnlicher Technik und nur rund 400 Metern Abstand kommen auf zeitliche Auslastungen von 0,35 beziehungsweise 13,3 Prozent. „Nicht die Anzahl entscheidet, sondern vor allem der Standort“, so Rupprecht.
Kommentare
MK meint
Und was will uns der Artikel jetzt damit sagen?
Was bringt die Aussage „DC Ladepunkte 5mal häufiger genutzt als AC“ ohne ein Verhältnis zu Kosten, Auslastung, überhaupt Energie pro Ladevorgang usw.? Wenn ein DC-Ladepunkt 10mal mehr Invest erfordert als ein AC-Punkt, ist 5mal häufigere Nutzung schlecht. Auch lade ich unterwegs am DC nur das nach, was ich wirklich brauche (weil teurer). Das sind dann pro Ladevorgang meist zwischen 10 und 20 kWh, während es am AC-Ladepunkt bei mir oft zwischen 40 und 60 kWh pro Ladevorgang sind.
Jeff Healey meint
Es ist doch ganz klar, dass kaum noch jemand entlang der Autobahnen, Schnellstraßen etc., AC-Ladestationen neu baut, geschweige denn sich noch großartig um deren Erhalt kümmert. Die Anzahl derer, die mit einer Zoe auf Langstrecke geht, ist jetzt schon verschwindend gering, und nimmt ständig weiter ab.
Wo AC-Infrastruktur wirklich massiv fehlt, ist in den meisten Städten, dort wo Mieter bisher keinen Zugang zu einer eigenen Steckdose in der Nähe der Wohnung haben, Stichwort Laternen-Parker. Hier liegt ein Potenzial von Millionen Autofahrer/innen, die mit ihrer Elektromobilität unter anderem das Netz stabilisieren könnten (V2G, Vessel to Grid), aber bisher nur schwer oder gar keinen Zugang finden. Es gibt hier und da Lösungsansätze wie den Lade-Bordstein, die in diese Richtung zielen, aber rein von der Anzahl her ist das bisher nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein leichterer Zugang zum Strom laden (örtlich gesehen und vom Bezahlen her), würde viel mehr Menschen als bisher zur E-Mobilität führen.
Egon_meier meint
DC am Supermarkt + Laden daheim+AG tötet die AC-Lader.
Jörg2 meint
Klar!
Die AC-Ladepunkte in Berlin sind eher kostenlose Parkplätze (nur der Strom ist zu zahlen, was bei einem Runterdrehen der Ladeleistung auf eine Kugel Eis hinausläuft). Da steht dann halt, tagsüber, ein BEV bis zu 4 Stunden. Auf „Stückzahlen“ kommen die natürlich nicht.
Nachts (keine 4-Stunden-Regel) ist dann noch verschärfter.
Für die, die wirklich laden müssen/wollen gibt es aber genug DC-Lademöglichkeiten in der Stadt. Von Baumarkt- und Discounterparkplätzen bis Tankstellen mit Ladesäulenangebot (Jet 49Cent ad hoc).
Andi_XE meint
Was in der Betrachtung fehlt, ist das AC-Lader häufig preislich total unatraktiv sind. Hinzu kommen noch Blokiergebühren, die zum Teil schon erhoben werden, wenn dass Auto noch lädt.
Mit einem konkurenzfähegen Ladepreis für AC, wäre sicherlich auch die Auslastung der AC-Ladpunkte besser. Besnonders wenn die AC-Ladesäule in unmittelbarer Nähe zur Wohnung steht.
R. D. meint
Niemand will Städte mit tausenden von AC Ladestationen vollpflastern. Ich meine, DC Ladeparks werden in wenigen Jahren AC im öffentlichen Bereich vollständig ersetzen. In Einkaufsmärkten, Tankstellen, Autohöfen usw. werden Leute kurz anhalten, einkaufen, warten, oder was auch immer und danach weiterfahren, wohin auch immer. Genau so wie es heute viele mit ihren Verbrenner tun. AC wird dann nur noch zuhause verbreitet sein, bei Leuten die dies realisieren können.
Matthias meint
Pro-Tipp: Man kann defekte oder abgebaute AC-Ladepunkte gar nicht nutzen. Alte E-Autos die vor CCS auf den Markt kamen, wie Renault Zoe 43 kW oder 22 kW oder Smart mit 22 kW Lader, leiden an einer Verschlechterung ihrer Lademöglichkeiten. Werden Triple-Lader abgebaut und durch CCS-only ersetzt dann leiden auch noch Chademo-Fahrer. Defekte AC-Ladepunkte werden teils bewusst nicht mehr instandgesetzt, was insbesondere an Autobahnen bzw. auf Autobahn-Raststätten sehr ärgerlich ist. Man muss mit geringer Reichweite auch noch Umwege fahren. Es sollte überlegt werden ob privilegierte Standorte wie Autobahn-Raststätten nicht auch zur Bereitstellung von älteren Technologien verpflichtet werden sollten.
eBikerin meint
Warum sollte man AC Lader an Autobahnen bauen? Die Fahrzeuge die ausschliesslich AC und/oder Chademo können werden immer weniger. Dafür Geld auszugeben würde nur den Ladepreis für alle anderen erhöhen.
Egon_meier meint
ich halte es für völlig unverantwortlich der Chademo-Technik noch Geld hinterherzuwerfen. Sowas macht die Ladetechnik nur teurer und Chademo stirbt sowieso aus.
Mittelfristig sehe ich überall 50kw-DC-Lader als Ergänzung und dann als Ersatz für die AC-Lader. Es gibt kaum Fzg die 22kw schaffen und mit 11kw dauert alles endlos.
Die Klientel, die nicht beim AG oder zu Hause laden kann wird sich sowieso einen DC-Ladepunkt am Supermarkt suchen.
Wenn man von der Kasse zurück ist und seine Plünnen eingepackt hat ist der Akku bei 80% und für die Woche fit.
M. meint
Natürlich werden an DC-Ladepunkten mehr Ladevorgänge durchgeführt, an DC geht das doch auch viel schneller. Das kann nun wirklich nicht überrraschen.
Damit hat sich die Aussagekraft aber erledigt.
AC nimmt niemand zum Laden unterwegs, wenn er von Hamburg nach Berlin fährt, das ist doch logisch.
AC ist was für längere Standzeiten, wie z.B. über Nacht oder während der Arbeitszeit.
Und wie viele gibt es davon? Kaum welche. Wohnortnah ist das Angebot so dünn, dass viele Menschen effektiv davon ausgeschlossen sind. Aber klar, wenn die nur 1 oder 2 Ladevorgänge pro Tag schaffen, als einzige Kenngröße, dann wird es dort wohl nie Ladepunkte geben…
Fred Feuerstein meint
Was erzählst du für einen Unsinn? Das kann nur von jemanden kommen, der selbst kein eAuto fährt und sich über drittklassige Medien informiert.
Die Faktenlage sieht laut Bundesnetzagentur (Stand August 2026) wie folgt aus:
– AC (Wechselstrom): rund 156.400 Ladepunkte. Das sind praktisch alle Typ-2-Ladepunkte, entweder als Steckdose oder mit fest angeschlagenem Kabel.
– DC (Gleichstrom): rund 55.700 Ladepunkte. Das sind die Schnelllader, in der Regel mit CCS-Stecker.
Also es existieren dreimal mehr AC Ladepunkte als es bei CCS der Fall ist.
Vielleicht ist bei dir Wohnortnah nichts weil du in einem abgelegenen Dorf in der Pampa lebst, aber alleine hier in unserer Nähe (Umkreis 500 m) befinden sich 10 öffentliche AC Ladepunkte.
Jürgen W. meint
Jeder der zu Hause eine Steckdose hat kann dort günstiger laden als öffentliches AC Laden.
Dann kommt DC auf Strecke zum Einsatz. Insofern ist die Aussage keinen falls verwunderlich
Heinz meint
„Nicht die Anzahl entscheidet, sondern vor allem der Standort“, so Rupprecht.
Genau da kommen Orte ins Spiel, in denen bisher noch keine einzige Ladestation steht.
Egon_meier meint
„Genau da kommen Orte ins Spiel, in denen bisher noch keine einzige Ladestation steht“
Das sind die Orte, in denen es auch keine Tanke gibt aber jede Menge EFH, RH, 2FH mit Auffahrt, Carport, garage und Steckdose in Reichweite.
Traum-Standort für BEV-Nutzer.
in meinem Landkreis gibt es ein Dorf mit 3 Gasthäusern und mehreren Gewerbebetrieben. Ein E-Betrieb hat einen HPC aufgestellt (vorwiegend für die eigenen Fzg) und für die Öffentichkeit freigegeben.
Gefühlt jeder 3 Dorfbewohner hat ein BEV.
Der Betriebsinhaber sagte: Null Nachfrage …