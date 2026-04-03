Mercedes-Benz bringt Steer-by-Wire im EQS in die Serie

Mercedes-Benz gibt die Verfügbarkeit der Steer-by-Wire-Technologie in der elektrischen Luxuslimousine EQS an. Damit bringt erstmals ein deutscher Automobilhersteller ein Serienfahrzeug mit dieser Lenkungsart auf den Markt. Die neue Technologie soll das Fahrerlebnis grundlegend verändern und die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug neu definieren. „Präzise, intuitiv und mühelos“ beschreibt der Hersteller das Lenkgefühl im neuen Modell.

Im Fahralltag bietet das System laut den Stuttgartern mehrere Vorteile: Fahrdynamik und Handling verbessern sich spürbar, während Manövrieren und Einparken erleichtert werden. Der notwendige Kraftaufwand sinkt, zudem entfällt das Umgreifen am Lenkrad. Gleichzeitig werden störende Vibrationen, die bislang durch Fahrbahnunebenheiten übertragen wurden, unterbunden. Der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn wird modellbasiert berechnet und gezielt simuliert, ohne das gewohnte präzise Lenkgefühl zu beeinträchtigen.

Auch das Interieur profitiert von der neuen Technologie: Das flacher gestaltete Lenkrad schafft mehr Raum, verbessert die Sicht auf das Fahrerdisplay und erleichtert Ein- und Ausstieg. Dadurch entsteht laut Hersteller ein unmittelbares „Willkommen zu Hause“-Gefühl beim Einstieg.

Technisch gelingt es, bisherige Zielkonflikte bei den Fahreigenschaften aufzulösen. Sportlichkeit und Komfort sowie Stabilität und Agilität werden gleichzeitig optimiert. Grundlage dafür ist eine flexibel angepasste Lenkübersetzung, die je nach Fahrsituation variiert. Unterstützt wird dies durch die Hinterachslenkung: Bei höheren Geschwindigkeiten lenken die Hinterräder parallel zu den Vorderrädern und erhöhen so Stabilität und Fahrsicherheit.

Das System wurde laut den Entwicklern umfangreich getestet und hat über eine Million Kilometer auf Prüfständen, Testgeländen und im Straßenverkehr absolviert. Zur Sicherstellung der Funktion setzt Mercedes-Benz auf eine redundante Architektur mit zwei Signalpfaden. Selbst bei einem unwahrscheinlichen Komplettausfall sollen die Querführung durch Hinterachslenkung und gezielte Bremseingriffe über das ESP möglich bleiben.

Die Steer-by-Wire-Lenkung ist im EQS mit allen Motorisierungen in Kombination mit einer 10-Grad-Hinterachslenkung verfügbar, alternativ wird weiterhin eine elektromechanische Lenkung angeboten. Parallel dazu wurde eine neue Airbag-Struktur entwickelt, die an das veränderte Lenkraddesign angepasst ist. Eine interne Stütz- und Faltarchitektur sorgt dafür, dass sich der Airbag auch ohne oberen Lenkradkranz stabil entfaltet und weiterhin die hohen Sicherheitsanforderungen erfüllt.