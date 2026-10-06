Renault E-Space Concept greift Idee des klassischen Espace wieder auf

Renault hat den E-Space Concept angekündigt, der bald auf dem Pariser Autosalon seine Weltpremiere feiern soll. Die 4,70 Meter lange Studie greift nach Angaben des Herstellers die Idee des 1984 eingeführten Espace auf und überträgt sie auf eine neue Interpretation von Reise- und Familienmobilität im elektrischen Zeitalter. Renault stellt das Fahrzeug ausdrücklich in den Kontext seiner „voitures à vivre“-Philosophie (Autos zum Leben).

Der Name verbindet „E“ als Verweis auf Renaults Elektrifizierungsbezeichnung E-Tech mit dem Begriff „Space“. Damit knüpft Renault bewusst an den Espace an, ohne die Studie bislang als konkreten Nachfolger eines Serienmodells anzukündigen. Der Hersteller beschreibt den Innenraum vor der vollständigen Premiere lediglich als großzügig, technologisch und auf die Nutzung durch die Insassen ausgerichtet. Detaillierte Angaben zu Sitzkonzept und Raumaufteilung liegen noch nicht vor.

Beim Exterieur orientiert sich der E-Space Concept sichtbar an den Grundproportionen des ursprünglichen Espace. Die Studie besitzt eine weit nach vorn gezogene Fahrgastzelle und eine für einen klassischen Van beziehungsweise Monovolume typische Grundform. Auffällig sind außerdem breite U-förmige Lichtsignaturen an Front und Heck sowie ein beleuchtetes Renault-Logo, das in eine pixelartige Frontgestaltung integriert ist. Die Karosserie trägt die von Renault als „noir rubé“ bezeichnete Lackierung.

Technische Eckdaten zum Antrieb hat Renault vor der Premiere noch nicht veröffentlicht. Bestätigt sind damit bislang weder Batteriekapazität und Reichweite noch Motorleistung, Ladeleistung oder die verwendete Fahrzeugarchitektur. Eine Serienproduktion des E-Space Concept oder ein konkreter Marktstart wurden ebenfalls nicht angekündigt.