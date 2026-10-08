Iveco startet mit eFlexy Line und eFlexy City im Elektro-Minibussegment

Iveco BUS erweitert sein Elektroportfolio um die elektrischen Kompakt-Minibusse eFlexy Line und eFlexy City. Beide Modelle basieren auf einer gemeinsamen 6-Meter-Plattform mit einem zulässigen Gesamtgewicht von weniger als 5 Tonnen und gehören zum M2-Segment. Der eFlexy City ist als Fahrzeug der Klasse A für den städtischen Einsatz vorgesehen, der eFlexy Line als Fahrzeug der Klasse B für Linien-, Shuttle- und Überlandverkehre.

Der eFlexy Line bietet Platz für bis zu 13 Fahrgäste zusätzlich zum Fahrer und verfügt über einen durchgehend ebenen Fahrzeugboden. Eine 1200 Millimeter breite Seitentür und eine ausklappbare hydraulische Hebebühne am Heck sollen den Ein- und Ausstieg sowie den Zugang für Rollstuhlfahrer erleichtern.

Beide Minibusse sind mit einem 205-kW-Elektromotor (279 PS) und einer Batterie mit 110 kWh Kapazität ausgestattet. Die Reichweite beträgt den Angaben zufolge mehr als 300 Kilometer. Geladen werden kann mit Wechselstrom (AC) mit bis zu 22 kW oder mit Gleichstrom (DC) mit bis zu 150 kW. Per Schnellladung lassen sich in weniger als einer Stunde bis zu 80 Prozent der Batteriekapazität wiederherstellen.

Für das Energiemanagement stehen drei Fahrmodi und vier Stufen der Energierückgewinnung beim Bremsen zur Verfügung. Der Fahrerarbeitsplatz umfasst unter anderem Infotainmentsystem, Touch-Bedienoberflächen, Smartphone-Integration und Navigationslösungen. Zudem verfügen eFlexy Line und eFlexy City über Fahrerassistenzsysteme der Stufe 2+ und erfüllen die neuesten europäischen GSR-Anforderungen.

Zum Angebot gehört außerdem ein vernetztes Service-Ökosystem, das gemeinsam mit den Modellen der eDaily-Baureihe genutzt wird. Das für drei Jahre serienmäßig enthaltene eStart Pack stellt über Iveco On unter anderem Informationen zu Ladezustand, verbleibender Reichweite, Batteriestatus, Ladefortschritt und Betriebsleistung bereit. Weitere Funktionen umfassen unter anderem Ladeplanung, Vorkonditionierung, Warnmeldungen und Wartungsplanung. Optionale Angebote beinhalten zudem den Zugang zu mehr als 350.000 öffentlichen Ladepunkten über die eCharge Solution.

„Mit dem eFlexy Line und dem eFlexy City erweitert Iveco Bus sein emissionsfreies Angebot auf ein Segment, das für Betreiber zunehmend strategische Bedeutung gewinnt: kompakte, barrierefreie und flexible Personenbeförderung“, sagt Giorgio Zino, Head of Commercial Operations Iveco Bus Europe. „Verfügbar als City- und Line-Version deckt diese neue elektrische Minibus-Baureihe ein breites Spektrum täglicher Einsätze ab – von städtischen Linien über bedarfsgesteuerte Verkehre bis hin zu Shuttle-Diensten – und unterstützt unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Dekarbonisierungsstrategien.“

Die ersten Auslieferungen von eFlexy Line und eFlexy City sind für das erste Quartal 2027 vorgesehen.